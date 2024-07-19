"Посадить" наши истребители и захватить несколько сел: эксперт раскрыл план наступления ВСУ под Харьковом - 19.07.2024 Украина.ру
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"Посадить" наши истребители и захватить несколько сел: эксперт раскрыл план наступления ВСУ под Харьковом
"Посадить" наши истребители и захватить несколько сел: эксперт раскрыл план наступления ВСУ под Харьковом - 19.07.2024 Украина.ру
"Посадить" наши истребители и захватить несколько сел: эксперт раскрыл план наступления ВСУ под Харьковом
Оборона ВС РФ в Харьковском области незначительными силами строится на ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые сыплются на ВСУ. Если авиацию "посадят", а противник нарастит численность группировки, на фронте начнутся проблемы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-07-19T05:30
2024-07-19T05:30
новости
россия
харьковская область
харьков
илья мощанский
f-16
су-24
плацдарм
наступление
всу
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Некоторые западные эксперты предполагают, что ВСУ могут провести в Харьковской области воздушную операцию: по их мнению, если там будут летать F-16, российские Су-24 с бомбами не смогут подниматься в воздух, рассказал полковник запаса.При этом оборона ВС РФ в Харьковском области незначительными силами строится на ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые сыплются на позиции ВСУ. Если российскую авиацию "посадят", а противник нарастит численность группировки, на фронте начнутся проблемы, отметил специалист.То есть противник планирует короткую воздушно-наземную операцию: он хочет посадить наши бомбардировщики, сбросить армию РФ с плацдармов в Харьковской области и захватить несколько сел, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, какие инфраструктурные вопросы строительный комплекс России сейчас решает в новых регионах - в интервью Марата Хуснуллина: Восстановление новых регионов — самый масштабный проект, в котором участвует вся Россия на сайте Украина.ру
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новости, россия, харьковская область, харьков, илья мощанский, f-16, су-24, плацдарм, наступление, всу, авиация, операция, село, авиабомбы, истребитель, вкс
Новости, Россия, Харьковская область, Харьков, Илья Мощанский, F-16, Су-24, плацдарм, наступление, ВСУ, авиация, операция, село, авиабомбы, истребитель, ВКС

"Посадить" наши истребители и захватить несколько сел: эксперт раскрыл план наступления ВСУ под Харьковом

05:30 19.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ украинские военнослужащие оружие
ВСУ украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Оборона ВС РФ в Харьковском области незначительными силами строится на ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые сыплются на ВСУ. Если авиацию "посадят", а противник нарастит численность группировки, на фронте начнутся проблемы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Некоторые западные эксперты предполагают, что ВСУ могут провести в Харьковской области воздушную операцию: по их мнению, если там будут летать F-16, российские Су-24 с бомбами не смогут подниматься в воздух, рассказал полковник запаса.
При этом оборона ВС РФ в Харьковском области незначительными силами строится на ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые сыплются на позиции ВСУ. Если российскую авиацию "посадят", а противник нарастит численность группировки, на фронте начнутся проблемы, отметил специалист.
"Они вроде бы старые. Они слабее наших истребителей. До конца августа Украине якобы передадут пять-шесть таких машин, до конца года — 20. Но если эти F-16 появятся внезапно, они собьют несколько наших бомбардировщиков", - подчеркнул Мощанский.
То есть противник планирует короткую воздушно-наземную операцию: он хочет посадить наши бомбардировщики, сбросить армию РФ с плацдармов в Харьковской области и захватить несколько сел, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, какие инфраструктурные вопросы строительный комплекс России сейчас решает в новых регионах - в интервью Марата Хуснуллина: Восстановление новых регионов — самый масштабный проект, в котором участвует вся Россия на сайте Украина.ру
Позывной Ямаха интервью
Вчера, 06:45
Командир БАРСА-11 Ямаха: С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольшеКомандир БАРСа-11 "Кубань" с позывным "Ямаха" рассказал изданию Украина.ру о том, что на Запорожском фронте ВСУ сосредотачивают бронетехнику, поэтому, по его мнению, уже в августе тут может начаться повторное наступление ВСУ
 
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