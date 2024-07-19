"Посадить" наши истребители и захватить несколько сел: эксперт раскрыл план наступления ВСУ под Харьковом
Оборона ВС РФ в Харьковском области незначительными силами строится на ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые сыплются на ВСУ. Если авиацию "посадят", а противник нарастит численность группировки, на фронте начнутся проблемы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Некоторые западные эксперты предполагают, что ВСУ могут провести в Харьковской области воздушную операцию: по их мнению, если там будут летать F-16, российские Су-24 с бомбами не смогут подниматься в воздух, рассказал полковник запаса.
При этом оборона ВС РФ в Харьковском области незначительными силами строится на ФАБ-1500 и ФАБ-3000, которые сыплются на позиции ВСУ. Если российскую авиацию "посадят", а противник нарастит численность группировки, на фронте начнутся проблемы, отметил специалист.
"Они вроде бы старые. Они слабее наших истребителей. До конца августа Украине якобы передадут пять-шесть таких машин, до конца года — 20. Но если эти F-16 появятся внезапно, они собьют несколько наших бомбардировщиков", - подчеркнул Мощанский.
То есть противник планирует короткую воздушно-наземную операцию: он хочет посадить наши бомбардировщики, сбросить армию РФ с плацдармов в Харьковской области и захватить несколько сел, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
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