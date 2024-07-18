Урсула фон дер Ляйен стала главой ЕК еще на 5 лет
16:25 18.07.2024 (обновлено: 16:31 18.07.2024)
Бывшую главу Еврокомиссии вновь переизбрали на этот пост. Урсула фон дер Ляйен пообещала неизменно оказывать поддержку Украине, разработать новую стратегию движению ЛГБТ*, а также превратить Европейский Союз в оборонный
Кандидатуру Фон дер Ляйен поддержали 401 голосом, а для переизбрания ей необходимо было 361. Против нее в ходе тайного голосования высказались 284 человека, 15 – воздержались.
Так новая глава ЕК представила свою программу на срок до 2029 года. В 31-страничном документе сказано, что для укрепления ЕС в Еврокомиссии появится должность еврокомиссара по обороне. Также будет впервые подготовлен документ о будущем европейской обороны.
"Наша работа в ближайшие пять лет будет сосредоточена на построении настоящего европейского оборонительного союза", - говорится в документе.
Также фон дер Ляйен считает, что дальнейшая поддержка Украины – лучшая инвестиция в европейскую безопасность, а потому курс на "военную, финансовую и политическую" Киева останется неизменным. Глава ЕК в своей программе обещает использовать для этого все имеющиеся в распоряжении ЕС инструменты, включая Европейский фонд мира.
Помимо этого предлагается увеличить число пограничников до 30 тыс. человек, развивать общеевропейскую систему противовоздушной обороны "Европейский небесный щит", назначить еврокомиссара по Средиземноморью, чтобы решать в этом регионе вопросы экономики, энергетики, безопасности и миграции.
* Организация признана в РФ экстремистской и запрещена
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