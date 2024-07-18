Урсула фон дер Ляйен стала главой ЕК еще на 5 лет - 18.07.2024 Украина.ру
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Урсула фон дер Ляйен стала главой ЕК еще на 5 лет
Урсула фон дер Ляйен стала главой ЕК еще на 5 лет - 18.07.2024 Украина.ру
Урсула фон дер Ляйен стала главой ЕК еще на 5 лет
Бывшую главу Еврокомиссии вновь переизбрали на этот пост. Урсула фон дер Ляйен пообещала неизменно оказывать поддержку Украине, разработать новую стратегию движению ЛГБТ*, а также превратить Европейский Союз в оборонный
2024-07-18T16:25
2024-07-18T16:31
новости
украина
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миграция
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Кандидатуру Фон дер Ляйен поддержали 401 голосом, а для переизбрания ей необходимо было 361. Против нее в ходе тайного голосования высказались 284 человека, 15 – воздержались. Так новая глава ЕК представила свою программу на срок до 2029 года. В 31-страничном документе сказано, что для укрепления ЕС в Еврокомиссии появится должность еврокомиссара по обороне. Также будет впервые подготовлен документ о будущем европейской обороны."Наша работа в ближайшие пять лет будет сосредоточена на построении настоящего европейского оборонительного союза", - говорится в документе. Также фон дер Ляйен считает, что дальнейшая поддержка Украины – лучшая инвестиция в европейскую безопасность, а потому курс на "военную, финансовую и политическую" Киева останется неизменным. Глава ЕК в своей программе обещает использовать для этого все имеющиеся в распоряжении ЕС инструменты, включая Европейский фонд мира. Помимо этого предлагается увеличить число пограничников до 30 тыс. человек, развивать общеевропейскую систему противовоздушной обороны "Европейский небесный щит", назначить еврокомиссара по Средиземноморью, чтобы решать в этом регионе вопросы экономики, энергетики, безопасности и миграции. Читайте подробнее о том, почему Урсулу фон дер Ляйен так влечет в Киев в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной.* Организация признана в РФ экстремистской и запрещена
https://ukraina.ru/20240618/1055710508.html
https://ukraina.ru/20240211/1053220026.html
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новости, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, ес, киев, сво, трудовые мигранты, миграция, европа, безопасность
Новости, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ЕС, Киев, СВО, трудовые мигранты, миграция, Европа, безопасность

Урсула фон дер Ляйен стала главой ЕК еще на 5 лет

16:25 18.07.2024 (обновлено: 16:31 18.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит Восточного партнерства
Саммит Восточного партнерства - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Читать в
Бывшую главу Еврокомиссии вновь переизбрали на этот пост. Урсула фон дер Ляйен пообещала неизменно оказывать поддержку Украине, разработать новую стратегию движению ЛГБТ*, а также превратить Европейский Союз в оборонный
Кандидатуру Фон дер Ляйен поддержали 401 голосом, а для переизбрания ей необходимо было 361. Против нее в ходе тайного голосования высказались 284 человека, 15 – воздержались.
Так новая глава ЕК представила свою программу на срок до 2029 года. В 31-страничном документе сказано, что для укрепления ЕС в Еврокомиссии появится должность еврокомиссара по обороне. Также будет впервые подготовлен документ о будущем европейской обороны.

"Наша работа в ближайшие пять лет будет сосредоточена на построении настоящего европейского оборонительного союза", - говорится в документе.

Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
18 июня, 15:50
Венгрия выступит против Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК - PoliticoБудапешт не поддержит кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Об этом сообщают журналисты издания Politico
Также фон дер Ляйен считает, что дальнейшая поддержка Украины – лучшая инвестиция в европейскую безопасность, а потому курс на "военную, финансовую и политическую" Киева останется неизменным. Глава ЕК в своей программе обещает использовать для этого все имеющиеся в распоряжении ЕС инструменты, включая Европейский фонд мира.
Помимо этого предлагается увеличить число пограничников до 30 тыс. человек, развивать общеевропейскую систему противовоздушной обороны "Европейский небесный щит", назначить еврокомиссара по Средиземноморью, чтобы решать в этом регионе вопросы экономики, энергетики, безопасности и миграции.
Читайте подробнее о том, почему Урсулу фон дер Ляйен так влечет в Киев в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной.
* Организация признана в РФ экстремистской и запрещена
ОАО ЛУКОЙЛ - Одесский НПЗ - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
11 февраля, 03:00
"Зачем им война с нами?": военный эксперт рассказал, как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины Украинская экономика находится в высочайшей степени интеграции с экономикой ЕС. Евросоюз таким образом намекает, что будет воевать с Россией пока что украинцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
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