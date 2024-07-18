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Правительство Украины повысит налоги, выручив 140 млрд грн
Правительство Украины повысит налоги, выручив 140 млрд грн - 18.07.2024 Украина.ру
Правительство Украины повысит налоги, выручив 140 млрд грн
Дополнительные 140 миллиардов гривен в бюджете Украины появятся за счет повышения налогов, изымаемых с населения. Средства направят "на оборону", сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
2024-07-18T13:49
2024-07-18T13:49
2024-07-18T13:55
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В своем телеграм-канале он опубликовал законопроект Кабмина о повышении налогов. Так, документом предлагается ввести военный сбор для юрлиц, который составит 1% дохода от любой деятельности. Государство будет изымать 15% военного сбора от стоимости покупки автомобиля за границей и 5% от продажи недвижимого имущества физлицами. Среди прочего предлагается повысить ставку военного сбора на 3,5%, о чем Железняк сообщал и ранее, но спешно удалил свой пост в телеграм-канале.Помимо этого, Рада приняла изменения в Налоговый кодекс относительно повышения акцизов на топливо. Так, с 1 сентября ставки акциза на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное топливо вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз вырастут с 52 до 165 евро.Законом установлен график ежегодного увеличения акцизов (в течение четырех лет).Также с 1 января 2028 года на основные виды горючего установят следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойле (дизельное топливо) - 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ - 250 евро за 1000 литров.По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет к подорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.Ранее сообщалось, что в 2024 году бюджету Украины не будет хватать 400-500 миллиардов гривен "на оборону". Позже Киев намеревался пересмотреть распределение социальных выплат из-за нехватки средств.Подробнее о том, как деньги победили идеологию и разрушили Украину читайте в интервью бывшего вице-премьера Украины, министра образования и науки Дмитрия Табачника на сайте Украина.ру.
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новости, украина, финансирование, налоги, всу, сво
Правительство Украины повысит налоги, выручив 140 млрд грн
13:49 18.07.2024 (обновлено: 13:55 18.07.2024)
Дополнительные 140 миллиардов гривен в бюджете Украины появятся за счет повышения налогов, изымаемых с населения. Средства направят "на оборону", сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
В своем телеграм-канале он опубликовал
законопроект Кабмина о повышении налогов. Так, документом предлагается ввести военный сбор для юрлиц, который составит 1% дохода от любой деятельности.
Государство будет изымать 15% военного сбора от стоимости покупки автомобиля за границей и 5% от продажи недвижимого имущества физлицами.
Среди прочего предлагается повысить ставку военного сбора на 3,5%, о чем Железняк сообщал и ранее, но спешно удалил свой пост в телеграм-канале.
Помимо этого, Рада приняла изменения в Налоговый кодекс относительно повышения акцизов на топливо. Так, с 1 сентября ставки акциза на бензин вырастут с 215,5 евро до 242,6 евро. Ставки на дизельное топливо вырастут со 139,5 евро до 177,6 евро. Ставки на автогаз вырастут с 52 до 165 евро.
Законом установлен график ежегодного увеличения акцизов (в течение четырех лет).
Также с 1 января 2028 года на основные виды горючего установят следующие ставки акцизного налога: на бензины 359 евро за 1000 литров, на газойле (дизельное топливо) - 330 евро за 1000 литров, на сжиженный газ - 250 евро за 1000 литров.
По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет к подорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.
Ранее сообщалось, что в 2024 году бюджету Украины не будет хватать 400-500 миллиардов гривен "на оборону". Позже Киев намеревался пересмотреть
распределение социальных выплат из-за нехватки средств.