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"Заткнули рот": в Германии украинцам запретили говорить на их родном языке

"Заткнули рот": в Германии украинцам запретили говорить на их родном языке - 09.07.2024 Украина.ру

"Заткнули рот": в Германии украинцам запретили говорить на их родном языке

Митингующим под стенами российского посольства беженцам из Украины полиция Берлина запретила говорить и скандировать лозунги на украинском языке. Об этом во вторник сообщила немецкая газета Bild

2024-07-09T13:16

2024-07-09T13:16

2024-07-09T13:16

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Отмечается, что такой запрет правоохранители аргументировали тем, что украинская речь может спровоцировать угрозу общественной безопасности. Если же украинцы хотят общаться на своем языке на митингах, следует приглашать переводчика. Это необходимо для "предотвращения подстрекательства", но участникам протестов можно использовать немецкий или английский, если переводчик отсутствует, пишет автор статьи. Акция протеста беженцев была связана с массированной атакой ВС РФ на военные объекты ряда городов Украины. В результате падения ракеты системы противовоздушной обороны значительные повреждения получила детская клиника в Киеве "Охматдет". Украинская сторона показательно обвинила ВКС России в смертях 31 мирного жителя и ранении 117 граждан. В МИД РФ дали оценку "пиар-акции Зеленского" вокруг трагедии в "Охматдете".Запрет берлинской полиции был связан с пропалестинскими митингами беженцев и переселенцев из арабских стран: ранее правоохранители заявили, что не понимают их лозунги на арабском языке, что может быть угрозой безопасности города.Как и зачем Россия будет защищать украинский язык читайте в интервью посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родиона Мирошника на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240708/1056135667.html

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новости, германия, украина, россия, bild, митинг, украинский язык