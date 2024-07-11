В РФ предотвратили теракт в церкви, спланированный выходцем из Центральной Азии - 11.07.2024 Украина.ру
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В РФ предотвратили теракт в церкви, спланированный выходцем из Центральной Азии
В РФ предотвратили теракт в церкви, спланированный выходцем из Центральной Азии - 11.07.2024 Украина.ру
В РФ предотвратили теракт в церкви, спланированный выходцем из Центральной Азии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла вооруженное нападение на православный храм в Майкопе, которое готовилось сторонником международных террористов, выходцем из Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ
2024-07-11T14:43
2024-07-11T14:56
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В ходе нападения террорист планировал убить священников и охранников православного храма. Затем он намеревался поджечь здание, для чего предварительно провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Свои действия террорист был намерен фиксировать на видео для последующей демонстрации в сети "в целях пропаганды идей международной террористической организации на фоне совершенного резонансного преступления", отметили в ФСБ. После совершения теракта подозреваемый хотел скрыться за рубежом. "В ходе проведенных мероприятий его деятельность своевременно выявлена и пресечена. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства", - заявили в спецслужбе. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Накануне ФСБ предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны России.Подробнее о том, что необходимо для победы над терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240416/1054537505.html
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новости, россия, фсб, центральная азия, мигранты, терроризм, террорист, теракт
Новости, Россия, ФСБ, Центральная Азия, мигранты, терроризм, террорист, теракт

В РФ предотвратили теракт в церкви, спланированный выходцем из Центральной Азии

14:43 11.07.2024 (обновлено: 14:56 11.07.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Читать в
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла вооруженное нападение на православный храм в Майкопе, которое готовилось сторонником международных террористов, выходцем из Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечен террористический акт, планируемый в Республике Адыгея членом запрещенной на территории России международной террористической организации, выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона", – уточнили в спецслужбе.
В ходе нападения террорист планировал убить священников и охранников православного храма. Затем он намеревался поджечь здание, для чего предварительно провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.
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Свои действия террорист был намерен фиксировать на видео для последующей демонстрации в сети "в целях пропаганды идей международной террористической организации на фоне совершенного резонансного преступления", отметили в ФСБ.
После совершения теракта подозреваемый хотел скрыться за рубежом.

"В ходе проведенных мероприятий его деятельность своевременно выявлена и пресечена. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы, флаг терорганизации, нож и составные части зажигательного устройства", - заявили в спецслужбе.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Накануне ФСБ предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны России.
Подробнее о том, что необходимо для победы над терроризмом читайте в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
15:02Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС
14:43В РФ предотвратили теракт в церкви, спланированный выходцем из Центральной Азии
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