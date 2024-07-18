https://ukraina.ru/20240718/1056318265.html

Музыкальная трагедия с историческим подтекстом. За что волынский скрипач проведет 12 лет в тюрьме

Музыкальная трагедия с историческим подтекстом. За что волынский скрипач проведет 12 лет в тюрьме - 18.07.2024 Украина.ру

Музыкальная трагедия с историческим подтекстом. За что волынский скрипач проведет 12 лет в тюрьме

В среду, 17 июля, Служба безопасности Украины сообщила о том, что луцкому скрипачу Илье Сметанину вынесен приговор: 12 лет тюрьмы за государственную измену

2024-07-18T06:59

2024-07-18T06:59

2024-07-18T08:48

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СБУ традиционно не называет имени осужденного, а лицо его блюрит, но музыкант то и дело появляется в украинском информационном поле в качестве врага с марта 2022 года, и ни у кого не возникло сомнений, что речь идет именно о нем."По материалам СБУ, осужден агент ФСБ, который скорректировал ракетный удар по Луцкому аэродрому. …Следствие СБУ установило, что по его координатам 24 февраля 2022 года [россияне] осуществили ракетный удар по военному аэродрому около Луцка. После воздушной атаки РФ наводчик передал [россиянам] информацию о последствиях прилета", — сказано в релизе спецслужбы.Сметанина задержали уже в начале марта 2022 года. "Наводчиков" тогда было арестовано огромное количество, даже в тех случаях, когда были атакованы гражданские аэропорты, адреса и координаты которых можно найти буквально в "Википедии".Впрочем, в 2022 году украинским телезрителям еще рассказывали, что военные самолеты атакуют многоэтажные дома по свету в окнах и дворы жилых домов по нарисованным мелом крестикам (таких "рисовальщиков" тоже было арестовано немало). Сейчас, конечно же, в такое никто бы не поверил.Сметанин, которого СБУ называет не иначе как "агент ФСБ", якобы был дистанционно завербован до начала военных действий. Почему дистанционно, если он довольно часто бывал в России, где вроде бы завербовать агента намного проще, — неизвестно. Скорее всего, СБУ нужны "следы вербовки", которые она может организовать сама. А прямая вербовка в другой стране следов не оставляет и потому для лживых обвинений СБУ не годится.Советские летчики, музыкальные конкурсы, государственная изменаКем в действительности является музыкант Илья Сметанин? Прежде всего — скрипачом, артистом Академического камерного оркестра Волынской областной филармонии "Кантабиле".Региональное издание "Район. Луцк" отмечает, вполне возможно, подразумевая, что это что-то негативное, что:"Сметанин вырос в семье музыкантов в Привокзальном районе города, где до Второй мировой войны жили офицеры военно-воздушных сил и офицеры ракетных войск стратегического назначения. Все его соседи имели отношение к службе в этих войсках. Тут сформировались его увлечения и личный взгляд на жизнь. Его убеждения, за которые некоторые его давно называли за глаза агентом Путина и пальцем "руки Кремля". И как выяснилось, были правы".Поэтические эпитеты, которыми неизвестно кто называл Сметанина за глаза, издание не подтверждает ни чьими словами, но упоминание офицеров военно-воздушных сил неслучайно, о чем он и сам рассказывал в телепередаче "Вечір на Суспільному".Именно с военными летчиками связан первый крупный скандал, в который угодил скрипач.Помимо музыки, в жизни Сметанина есть еще одна страсть — авиация. В различных интервью он не раз рассказывал, что в детстве мечтал стать летчиком, но в летное его не приняли из-за не слишком хорошего зрения, поэтому он поступил во Львовскую консерваторию.Но интерес к авиации оставался одним из главных: музыкант часто бывал на разных аэродромах, создал во "ВКонтакте" сообщество ОВАЛ — Организация волынских авиалюбителей, где писал статьи и заметки из истории авиации в родном регионе."Есть много фотоматериала, который лежит на шкафе у кого-нибудь из офицеров неоцифрованный. А там — бесценные фотографии. Если старые люди уйдут в вечность, эти фото просто достанутся их детям, внукам, которым на самом деле может быть безразлично. Часто именно так история и оказывается на свалке. Мы работаем исключительно для того, чтобы те страницы истории авиации в городе, которой уже более ста лет, не исчезли бесследно. Кидаем информацию в открытом доступе, организовываем разные мероприятия", — рассказывал он журналистам в 2018 году, уже после того самого скандала.Мероприятие, после которого им впервые заинтересовалась СБУ, было для Луцка сенсационным: Сметанин привез советский документальный фильм "Право на крылья" Алексея Габриловича и Валентина Лебедева.Фильм был снят в 1970 году, рассказывает о летчиках 806-го ордена Суворова III–I степени авиационного полка истребителей-бомбардировщиков, который с 1948 по 2004 год дислоцировался на Луцком военном аэродроме, а центральная фигура в нем — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, летчик и писатель Иван Чернец (писал под псевдонимом Арсентьев).Чернец — уроженец Одесской области, воевал на разных фронтах, но фигура неоднозначная, потому что в 1945 году был осужден за изнасилование, лишен звезды Героя и отсидел полный срок. В 1967 году был восстановлен в звании Героя СССР.Но скандал в Луцке случился, конечно же, не поэтому. Сметанин организовал показ 25 ноября 2017 года, пригласил на него ветеранов-авиаторов, в том числе и тех, кто снялся в фильме, а посреди показа в зал библиотеки, где он шел, ворвались националисты из "Свободы" и "титушки" и прервали мероприятие."Коммунистический ностальгично-совковый шабаш", — выкрикнул тогда один из активистов.Тогда Сметанину повезло. Скандал закончился, по сути, ничем: покричали и разошлись. А вот в 2018 году он съездил в Брянск на международный исторический форум "Великая победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне", куда поехали и другие лучане, и гости из Азербайджана, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Таджикистана, Молдавии, Армении.Музыкант опубликовал в соцсетях фото с мероприятия, и тогда к нему впервые всерьез пришла СБУ. Было открыто уголовное дело по статье 111 УК Украины — государственная измена.Для самого Сметанина поездка в Брянск не была чем-то выдающимся: он бывал в России на музыкальных конкурсах да и за кинолентой "Права на крылья" ездил в Домодедово, к дочери Габриловича. Но теперь этот факт смакуют все патриотические СМИ.Еще до всех скандалов скрипач иногда позволял себе в интервью достаточно крамольные высказывания. После выпуска из консерватории он играл в эстрадно-симфоническом оркестре Львовской филармонии, недолгое время жил в Киеве, но после Майдана вернулся в Луцк и рассказывал, что жизнь стала хуже и тяжелее. То есть говорил правду, которую на Украине старательно замалчивают."Люди, которые заказывали музыкальные "халтуры", перестали их заказывать. Поездки с оркестром у нас тоже после этого прекратились. Артисты оттуда (из Европы. — Ред.) к нам тоже стали меньше ездить. Говорили, что у нас война, и поэтому не приедут. Как им объяснить, что война на Востоке, а не в Киеве? Гастроли по России, которые всегда приносили нам прибыль, тоже отменены. Мы же государственный коллектив, нас бы сразу же окрестили [на Украине] предателями и коллаборантами", — рассказывал он журналистке Людмиле Роспопе.Признание Сметанина и друзья ПорошенкоОтносительно мягкий приговор — 12 лет заключения за госизмену — обусловлен сотрудничеством со следствием.На видео, в котором избитый Сметанин дает признательные показания, он утверждает, что познакомился с "куратором из ФСБ" в 2010 году и шпионил с тех самых пор.Приговор действительно условно гуманный, потому что, если открыть судебный реестр любой украинской области, буквально решения судов за два-три дня, бездна репрессий становится наглядной: каждый второй приговор — государственная измена с осуждением на пожизненный срок.Видимо, чтобы не получать пожизненный срок, музыкант признал свою вину, совершив самооговор, но тем самым облегчил мошенникам из СБУ бремя доказательств. Раз есть признание, доказательства вины уже не нужны, суд в качестве доказательств принимает самооговор и автоматически выносит приговор.По информации источников издания Украина.ру, с делом Сметанина о "наведении ракет на Луцкий аэродром" связан и арест левых активистов Александра и Михаила Кононовичей в марте 2022 года.Официальная причина ареста — "сотрудничество со спецслужбами РФ и РБ, расшатывание внутренней обстановки на Украине и создание информационной картинки для России и Беларуси", то есть по пресс-релизам СБУ ясно, что арестованы они были за публикации и высказывания.Однако собеседники издания утверждают, что в их деле Луцкий аэродром также фигурирует, но Кононовичи на данный момент не согласились сотрудничать со следствием.Еще один интересный штрих: в один день с приговором скрипачу Сметанину из СИЗО вышел бывший украинский разведчик Роман Червинский, которого судят из-за обстрела военного аэродрома…Но Червинский — человек непростой, за него накануне внес залог пятый президент Украины Пётр Порошенко (9 миллионов гривен), а о его выходе из изолятора сообщила депутат Ирина Геращенко.Дело Червинского долгое и запутанное. По версии следствия, он превысил свои полномочия, пытаясь завербовать российского летчика, в результате чего был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области, погиб командир части и были ранены 17 военнослужащих.Червинский находился под стражей с мая. Его адвокаты (в отличие от простого волынского скрипача, у него есть адвокаты) настаивают, что он был арестован незаконно.Вот такие истории о реалиях нынешней Украины...И тут стоит задуматься не о том, кто кого завербовал, ведь как белый день ясно, что скрипача никто не вербовал, не было для этого необходимости, да и координаты Луцкого аэродрома известны российским ракетчикам с советских времен. То, что Илья Сметанин — никакой не агент, скорее всего, ясно и судьям (в СБУ это вообще прекрасно понимают), просто судьи штампуют приговоры, выполняя заказ власти, которая таким образом объясняет свои провалы. Мол, агентами нашпигованы регионы, вот и не получается отразить атаки российских войск и авиации.Так за что же осудили Сметанина на 12 лет, зачем заставили себя оговорить? А за то, что пытался остаться верен профессии (ездил на музыкальные гастроли в Россию после 2014 года, когда это было уже на Украине фактически запрещено). Но главным образом за то, что вопреки "линии партии и правительства" прославлял советское прошлое, а еще имел наглость привезти фильм о советских летчиков и устроил его показ. В этом-то и есть вся вина человека, который, если все останется как сегодня, за эту верность истории и культуре проведет 12 лет в тюрьме.Как мне кажется, это — один из самых ярких примеров того, как свободолюбивый, красивый народ его власти заперли в концлагерь. И больше тут добавить нечего.Подробнее о деле братьев Кононовичей — в материале Валерии Емельяновой Захват власти на Украине путем публикаций в Фейсбук*. За что в Киеве арестованы братья Кононовичи на сайте Украина.ру.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

эксклюзив, репрессии, луцк, украина, сбу, фсб, россия, музыка, скрипачи