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Германия сократит помощь Киеву - Рейтер

Германия сократит помощь Киеву - Рейтер - 17.07.2024 Украина.ру

Германия сократит помощь Киеву - Рейтер

Власти ФРГ, предположительно, 17 июля одобрят бюджет на 2025 год, в котором на военную поддержку Украины будет выделено в два раза меньше, чем в нынешнем году, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа

2024-07-17T11:44

2024-07-17T11:44

2024-07-17T11:44

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"Бюджет на следующий год будет менее щедрым для Украины, правительство сократит военную поддержку для страны до четырех миллиардов евро, вместо примерно восьми миллиардов в 2024 году", - говорится в материале.В настоящее время партии правящей в Германии коалиции ("светофора") - СДПГ Шольца, "Зеленые" и "Свободные либералы" министра финансов Кристиана Линднера - пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. Одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов. Так, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зеленые" не хотят урезать расходы.Подробнее о накачивании Киева западным оружием и деньгами - в материале WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, олаф шольц, бюджет, помощь