Германия сократит помощь Киеву - Рейтер - 17.07.2024 Украина.ру
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Германия сократит помощь Киеву - Рейтер
Германия сократит помощь Киеву - Рейтер - 17.07.2024 Украина.ру
Германия сократит помощь Киеву - Рейтер
Власти ФРГ, предположительно, 17 июля одобрят бюджет на 2025 год, в котором на военную поддержку Украины будет выделено в два раза меньше, чем в нынешнем году, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа
2024-07-17T11:44
2024-07-17T11:44
новости
германия
украина
олаф шольц
бюджет
помощь
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"Бюджет на следующий год будет менее щедрым для Украины, правительство сократит военную поддержку для страны до четырех миллиардов евро, вместо примерно восьми миллиардов в 2024 году", - говорится в материале.В настоящее время партии правящей в Германии коалиции ("светофора") - СДПГ Шольца, "Зеленые" и "Свободные либералы" министра финансов Кристиана Линднера - пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. Одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов. Так, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зеленые" не хотят урезать расходы.Подробнее о накачивании Киева западным оружием и деньгами - в материале WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, олаф шольц, бюджет, помощь
Новости, Германия, Украина, Олаф Шольц, бюджет, помощь

Германия сократит помощь Киеву - Рейтер

11:44 17.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Власти ФРГ, предположительно, 17 июля одобрят бюджет на 2025 год, в котором на военную поддержку Украины будет выделено в два раза меньше, чем в нынешнем году, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа
"Бюджет на следующий год будет менее щедрым для Украины, правительство сократит военную поддержку для страны до четырех миллиардов евро, вместо примерно восьми миллиардов в 2024 году", - говорится в материале.
В настоящее время партии правящей в Германии коалиции ("светофора") - СДПГ Шольца, "Зеленые" и "Свободные либералы" министра финансов Кристиана Линднера - пытаются согласовать проект бюджета на следующий год.
Одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов. Так, Линднер выступает против роста долгов и за сохранение ограничивающего новые заимствования правила "долгового тормоза", в то время как СДПГ и "Зеленые" не хотят урезать расходы.
Подробнее о накачивании Киева западным оружием и деньгами - в материале WSJ: в НАТО придумали как продолжить поставлять Украине помощь в обход возражений Трампа на сайте Украина.ру.
 
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