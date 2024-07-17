"Здание с ВСУ просто складывается": эксперт раскрыл, как штурмовики закидывают противотанковые мины
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСнайперы горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении
На инженерных складах частей первого эшелона очень много противотанковых мин. Российские бойцы научились забрасывать такие мины в здания, в которых засели ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Российские штурмовики ничего не боятся. Они стали подбрасывают противотанковые мины в здания, где засели солдаты ВСУ. Но для такой боевой работы нужно иметь отличную физическую подготовку, учитывая, что одна такая мина весит около 10 килограммов, рассказал эксперт.
Бойцы их модернизировали и обмотали специальной тряпкой, чтобы более крепко держать их при броске. При этом соотношение 8 килограммов к 10 килограммов взрывчатого вещества – это очень хорошее соотношение, добавил он.
"На инженерных складах частей первого эшелона таких мин очень много. Если у нас хватает средств минного заграждения для наших противотанковых войск, почему бы их не использовать при штурмовых действиях? Эффект от их применения в закрытом помещении для ВСУ просто страшный", - подчеркнул Насонов.
На видео четко видно, что от такого взрыва здание просто складывается. Наши ребята просто молодцы, потому на поле боя применяют все подручные средства. Есть условия, которые позволяют раскрыться инициативе солдат и офицеров, заключил собеседник издания.
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