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"Здание с ВСУ просто складывается": эксперт раскрыл, как штурмовики закидывают противотанковые мины

"Здание с ВСУ просто складывается": эксперт раскрыл, как штурмовики закидывают противотанковые мины - 17.07.2024 Украина.ру

"Здание с ВСУ просто складывается": эксперт раскрыл, как штурмовики закидывают противотанковые мины

На инженерных складах частей первого эшелона очень много противотанковых мин. Российские бойцы научились забрасывать такие мины в здания, в которых засели ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-07-17T06:00

2024-07-17T06:00

2024-07-17T06:00

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Российские штурмовики ничего не боятся. Они стали подбрасывают противотанковые мины в здания, где засели солдаты ВСУ. Но для такой боевой работы нужно иметь отличную физическую подготовку, учитывая, что одна такая мина весит около 10 килограммов, рассказал эксперт.Бойцы их модернизировали и обмотали специальной тряпкой, чтобы более крепко держать их при броске. При этом соотношение 8 килограммов к 10 килограммов взрывчатого вещества – это очень хорошее соотношение, добавил он.На видео четко видно, что от такого взрыва здание просто складывается. Наши ребята просто молодцы, потому на поле боя применяют все подручные средства. Есть условия, которые позволяют раскрыться инициативе солдат и офицеров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО том, как разобраться в запутанном клубке отношений между военным и политическим руководством Украины - в интервью Максима Вилкова: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сво, вс рф, штурм, штурмовик, мины, здание, всу, уничтожение