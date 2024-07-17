Военный эксперт раскрыл, как ижевские БПЛА ZALA размолотили колонну ВСУ на правом берегу Днепра - 17.07.2024 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл, как ижевские БПЛА ZALA размолотили колонну ВСУ на правом берегу Днепра
Военный эксперт раскрыл, как ижевские БПЛА ZALA размолотили колонну ВСУ на правом берегу Днепра - 17.07.2024 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как ижевские БПЛА ZALA размолотили колонну ВСУ на правом берегу Днепра
Скорее всего, во время разгрома ВСУ на правом берегу Днепра работали БПЛА самолетного типа: или ZALAZ-20 или ZALA16/5. Это довольно современные и скоростные машины с лучшей в мире оптикой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-07-17T05:15
2024-07-17T05:15
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Недавно в сети было опубликовано видео, как новые российские беспилотники ZALA разбомбили колонну ВСУ на правом берегу Днепра.Ижевская компания ZALA – это не фирма-однодневка. Она была основана еще в 2003 году. Она уже завоевала рынок стран СНГ и вышла на мировой рынок по производству беспилотных систем, сообщил эксперт.Так что этот разгром колонны ВСУ – закономерный результат. Другого быть не могло. И у нас таких машин становится все больше и больше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО том, как разобраться в запутанном клубке отношений между военным и политическим руководством Украины - в интервью Максима Вилкова: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег на сайте Украина.ру
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новости, днепр, россия, беспилотники, дроны, бпла, всу, удары, военная техника, техника, сво, вс рф, дискредитация вс рф
Новости, Днепр, Россия, беспилотники, дроны, БПЛА, ВСУ, удары, военная техника, техника, СВО, ВС РФ, Дискредитация ВС РФ

Военный эксперт раскрыл, как ижевские БПЛА ZALA размолотили колонну ВСУ на правом берегу Днепра

05:15 17.07.2024
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкЗапуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении
Запуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Иван Родионов
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Скорее всего, во время разгрома ВСУ на правом берегу Днепра работали БПЛА самолетного типа: или ZALAZ-20 или ZALA16/5. Это довольно современные и скоростные машины с лучшей в мире оптикой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Недавно в сети было опубликовано видео, как новые российские беспилотники ZALA разбомбили колонну ВСУ на правом берегу Днепра.
Ижевская компания ZALA – это не фирма-однодневка. Она была основана еще в 2003 году. Она уже завоевала рынок стран СНГ и вышла на мировой рынок по производству беспилотных систем, сообщил эксперт.
"Я смотрел эти кадры. Скорее всего, там работали БПЛА самолетного типа: или ZALAZ-20 или ZALA16/5. Это довольно современные и скоростные машины с лучшей в мире оптикой, которая позволяет им корректировать техника", - подчеркнул Насонов.
Так что этот разгром колонны ВСУ – закономерный результат. Другого быть не могло. И у нас таких машин становится все больше и больше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.ру
О том, как разобраться в запутанном клубке отношений между военным и политическим руководством Украины - в интервью Максима Вилкова: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег на сайте Украина.ру
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Вчера, 05:50
ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16Украина испытывает большую потребность в боевой авиации. За последние месяцы потери ВВС ВСУ достигли катастрофических размеров. Особенно отражается это на штурмовиках Су-25, осуществляющих непосредственную поддержку наземных сил на поле боя
 
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