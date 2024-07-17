Военный эксперт раскрыл, как ижевские БПЛА ZALA размолотили колонну ВСУ на правом берегу Днепра
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкЗапуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении
Скорее всего, во время разгрома ВСУ на правом берегу Днепра работали БПЛА самолетного типа: или ZALAZ-20 или ZALA16/5. Это довольно современные и скоростные машины с лучшей в мире оптикой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Недавно в сети было опубликовано видео, как новые российские беспилотники ZALA разбомбили колонну ВСУ на правом берегу Днепра.
Ижевская компания ZALA – это не фирма-однодневка. Она была основана еще в 2003 году. Она уже завоевала рынок стран СНГ и вышла на мировой рынок по производству беспилотных систем, сообщил эксперт.
"Я смотрел эти кадры. Скорее всего, там работали БПЛА самолетного типа: или ZALAZ-20 или ZALA16/5. Это довольно современные и скоростные машины с лучшей в мире оптикой, которая позволяет им корректировать техника", - подчеркнул Насонов.
Так что этот разгром колонны ВСУ – закономерный результат. Другого быть не могло. И у нас таких машин становится все больше и больше, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.ру
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