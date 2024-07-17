https://ukraina.ru/20240717/1056295723.html

Военный эксперт раскрыл, как ижевские БПЛА ZALA размолотили колонну ВСУ на правом берегу Днепра

Военный эксперт раскрыл, как ижевские БПЛА ZALA размолотили колонну ВСУ на правом берегу Днепра - 17.07.2024 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как ижевские БПЛА ZALA размолотили колонну ВСУ на правом берегу Днепра

Скорее всего, во время разгрома ВСУ на правом берегу Днепра работали БПЛА самолетного типа: или ZALAZ-20 или ZALA16/5. Это довольно современные и скоростные машины с лучшей в мире оптикой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-07-17T05:15

2024-07-17T05:15

2024-07-17T05:15

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Недавно в сети было опубликовано видео, как новые российские беспилотники ZALA разбомбили колонну ВСУ на правом берегу Днепра.Ижевская компания ZALA – это не фирма-однодневка. Она была основана еще в 2003 году. Она уже завоевала рынок стран СНГ и вышла на мировой рынок по производству беспилотных систем, сообщил эксперт.Так что этот разгром колонны ВСУ – закономерный результат. Другого быть не могло. И у нас таких машин становится все больше и больше, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО том, как разобраться в запутанном клубке отношений между военным и политическим руководством Украины - в интервью Максима Вилкова: Безуглая стала нападать на Зеленского, потому что получила слишком много денег на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240716/1056272673.html

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