https://ukraina.ru/20240717/1056295041.html

Военный эксперт рассказал, почему командиры ВСУ не верят в победу и отказываются выполнять приказы

Военный эксперт рассказал, почему командиры ВСУ не верят в победу и отказываются выполнять приказы - 17.07.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, почему командиры ВСУ не верят в победу и отказываются выполнять приказы

Командиры ВСУ понимают бессмысленность сопротивления и отказываются выполнять приказы о контратаках, смене огневых позиций и отправке в бой резервов. Неверие в победу – это самое страшное. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-07-17T04:15

2024-07-17T04:15

2024-07-17T04:15

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На всех направлениях сейчас мы видим истощенные резервы и ослабленный второй эшелон ВСУ. Противник пытается маневрировать и что-то поменять, но это приводит к тому, что киевский режим вынужден поменять командиров нескольких бригад, рассказал эксперт.Политика США по Украине – это не частное мнение одного-двух президентов. Это общий вектор внешней политики Вашингтона. Американцы считают, что у них есть два врага: Россия и Китай, отметил ветеран.Даже если бы у Вашингтона ничего не получилось на Украине, они попытались бы раскачать Молдавию, лишь бы получить точку входа в геополитическое пространство России. Штаты вложили в Украину огромные деньги, это дало определенный результат, они этим пользуются, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО том, кто из персоналий мог бы сесть в кресло президента Украины - в интервью Михаила Павлива: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность на сайте Украина.ру

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