Военный эксперт рассказал, почему командиры ВСУ не верят в победу и отказываются выполнять приказы
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
© AP / Vadim Ghirda
Командиры ВСУ понимают бессмысленность сопротивления и отказываются выполнять приказы о контратаках, смене огневых позиций и отправке в бой резервов. Неверие в победу – это самое страшное. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
На всех направлениях сейчас мы видим истощенные резервы и ослабленный второй эшелон ВСУ. Противник пытается маневрировать и что-то поменять, но это приводит к тому, что киевский режим вынужден поменять командиров нескольких бригад, рассказал эксперт.
"Потому что эти командиры понимают бессмысленность сопротивления и отказываются выполнять приказы о контратаках, смене огневых позиций и отправке в бой резервов. Неверие в победу – это самое страшное. И мы устроим для Украины то, что немцы сделали нам в 1917 году", - подчеркнул Насонов.
Политика США по Украине – это не частное мнение одного-двух президентов. Это общий вектор внешней политики Вашингтона. Американцы считают, что у них есть два врага: Россия и Китай, отметил ветеран.
Даже если бы у Вашингтона ничего не получилось на Украине, они попытались бы раскачать Молдавию, лишь бы получить точку входа в геополитическое пространство России. Штаты вложили в Украину огромные деньги, это дало определенный результат, они этим пользуются, заключил собеседник издания.
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