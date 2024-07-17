Военный эксперт рассказал, почему командиры ВСУ не верят в победу и отказываются выполнять приказы - 17.07.2024 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, почему командиры ВСУ не верят в победу и отказываются выполнять приказы
Военный эксперт рассказал, почему командиры ВСУ не верят в победу и отказываются выполнять приказы - 17.07.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему командиры ВСУ не верят в победу и отказываются выполнять приказы
Командиры ВСУ понимают бессмысленность сопротивления и отказываются выполнять приказы о контратаках, смене огневых позиций и отправке в бой резервов. Неверие в победу – это самое страшное. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-07-17T04:15
2024-07-17T04:15
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украинская армия
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приказы
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На всех направлениях сейчас мы видим истощенные резервы и ослабленный второй эшелон ВСУ. Противник пытается маневрировать и что-то поменять, но это приводит к тому, что киевский режим вынужден поменять командиров нескольких бригад, рассказал эксперт.Политика США по Украине – это не частное мнение одного-двух президентов. Это общий вектор внешней политики Вашингтона. Американцы считают, что у них есть два врага: Россия и Китай, отметил ветеран.Даже если бы у Вашингтона ничего не получилось на Украине, они попытались бы раскачать Молдавию, лишь бы получить точку входа в геополитическое пространство России. Штаты вложили в Украину огромные деньги, это дало определенный результат, они этим пользуются, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.руО том, кто из персоналий мог бы сесть в кресло президента Украины - в интервью Михаила Павлива: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, всу, вашингтон, молдавия, китай, украинская армия, американцы, приказы, командование
Новости, Украина, Россия, ВСУ, Вашингтон, Молдавия, Китай, украинская армия, американцы, приказы, командование

Военный эксперт рассказал, почему командиры ВСУ не верят в победу и отказываются выполнять приказы

04:15 17.07.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP / Vadim Ghirda
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Командиры ВСУ понимают бессмысленность сопротивления и отказываются выполнять приказы о контратаках, смене огневых позиций и отправке в бой резервов. Неверие в победу – это самое страшное. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
На всех направлениях сейчас мы видим истощенные резервы и ослабленный второй эшелон ВСУ. Противник пытается маневрировать и что-то поменять, но это приводит к тому, что киевский режим вынужден поменять командиров нескольких бригад, рассказал эксперт.
"Потому что эти командиры понимают бессмысленность сопротивления и отказываются выполнять приказы о контратаках, смене огневых позиций и отправке в бой резервов. Неверие в победу – это самое страшное. И мы устроим для Украины то, что немцы сделали нам в 1917 году", - подчеркнул Насонов.
Политика США по Украине – это не частное мнение одного-двух президентов. Это общий вектор внешней политики Вашингтона. Американцы считают, что у них есть два врага: Россия и Китай, отметил ветеран.
Даже если бы у Вашингтона ничего не получилось на Украине, они попытались бы раскачать Молдавию, лишь бы получить точку входа в геополитическое пространство России. Штаты вложили в Украину огромные деньги, это дало определенный результат, они этим пользуются, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра читайте на сайте Украина.ру
О том, кто из персоналий мог бы сесть в кресло президента Украины - в интервью Михаила Павлива: Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность на сайте Украина.ру
Эдуард Лозанский интервью
15 июля, 20:00
От Клинтона до Байдена. Эдуард Лозанский о том, кто виноват в развале Украины через НАТОИстерия НАТО вокруг России и Украины может привести к Судному дню. Альянс не готов к ядерной войне с русскими, но случайности возможны. Нужны переговоры, и здесь вся надежда на Трампа
 
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