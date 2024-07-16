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Киев согласовал с Прагой строительство патронного завода и производство винтовок

Киев согласовал с Прагой строительство патронного завода и производство винтовок - 16.07.2024 Украина.ру

Киев согласовал с Прагой строительство патронного завода и производство винтовок

Чехия развернет на Украине оружейное производство: компания Sellier&Bellot намерена запустить там предприятие по производству патронов, а предприятие Colt CZ Group - штурмовых винтовок. Соответствующее соглашение 16 июля заключили чешский премьер Петр Фиала и его украинский коллега Денис Шмыгаль в Праге

2024-07-16T17:26

2024-07-16T17:26

2024-07-16T17:26

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В этот день Украина и Чехия подписали ряд соглашений и меморандумов в сфере внутренних дел, здравоохранения, энергетике, оборонной и космической отрасли по результатам межправительственных консультаций, сообщал Шмыгаль.Так, главы МВД двух стран подписали соглашение о сотрудничестве между органами полиции, а министры здравоохранения – меморандум о взаимопонимании между ведомствами. Помимо этого, министр промышленности Чехии и министр энергетики Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики, а также министр транспорта Чехии и директор Космического агентства Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в развитии технологий в космической промышленности, уточнило агентство "Интерфакс-Украина".Читайте также как немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.

https://ukraina.ru/20240619/1055711667.html

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новости, денис шмыгаль, украина, чехия, прага, соглашение, впк, сво, всу