Киев согласовал с Прагой строительство патронного завода и производство винтовок - 16.07.2024 Украина.ру
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Киев согласовал с Прагой строительство патронного завода и производство винтовок
Киев согласовал с Прагой строительство патронного завода и производство винтовок - 16.07.2024 Украина.ру
Киев согласовал с Прагой строительство патронного завода и производство винтовок
Чехия развернет на Украине оружейное производство: компания Sellier&Bellot намерена запустить там предприятие по производству патронов, а предприятие Colt CZ Group - штурмовых винтовок. Соответствующее соглашение 16 июля заключили чешский премьер Петр Фиала и его украинский коллега Денис Шмыгаль в Праге
2024-07-16T17:26
2024-07-16T17:26
новости
денис шмыгаль
украина
чехия
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В этот день Украина и Чехия подписали ряд соглашений и меморандумов в сфере внутренних дел, здравоохранения, энергетике, оборонной и космической отрасли по результатам межправительственных консультаций, сообщал Шмыгаль.Так, главы МВД двух стран подписали соглашение о сотрудничестве между органами полиции, а министры здравоохранения – меморандум о взаимопонимании между ведомствами. Помимо этого, министр промышленности Чехии и министр энергетики Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики, а также министр транспорта Чехии и директор Космического агентства Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в развитии технологий в космической промышленности, уточнило агентство "Интерфакс-Украина".Читайте также как немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
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новости, денис шмыгаль, украина, чехия, прага, соглашение, впк, сво, всу
Новости, Денис Шмыгаль, Украина, Чехия, Прага, соглашение, ВПК, СВО, ВСУ

Киев согласовал с Прагой строительство патронного завода и производство винтовок

17:26 16.07.2024
 
Шмыгаль
Шмыгаль
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Чехия развернет на Украине оружейное производство: компания Sellier&Bellot намерена запустить там предприятие по производству патронов, а предприятие Colt CZ Group - штурмовых винтовок. Соответствующее соглашение 16 июля заключили чешский премьер Петр Фиала и его украинский коллега Денис Шмыгаль в Праге
"Подписали сегодня с украинскими коллегами соглашение о создании на Украине предприятия по производству штурмовых винтовок и боеприпасов", - сказал Фиала на пресс-конференции после совместного заседания кабминов двух государств.
В этот день Украина и Чехия подписали ряд соглашений и меморандумов в сфере внутренних дел, здравоохранения, энергетике, оборонной и космической отрасли по результатам межправительственных консультаций, сообщал Шмыгаль.
Так, главы МВД двух стран подписали соглашение о сотрудничестве между органами полиции, а министры здравоохранения – меморандум о взаимопонимании между ведомствами.
Помимо этого, министр промышленности Чехии и министр энергетики Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики, а также министр транспорта Чехии и директор Космического агентства Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в развитии технологий в космической промышленности, уточнило агентство "Интерфакс-Украина".
Читайте также как немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилу в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
19 июня, 04:30
Военный эксперт объяснил, почему нет ударов по заводам "Арсенал" и "Антонов" в КиевеУкраинская столица хорошо прикрыта средствами ПВО, что не позволяет России наносить удары по объектам в Киеве. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
 
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