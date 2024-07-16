Киев согласовал с Прагой строительство патронного завода и производство винтовок
Шмыгаль
Чехия развернет на Украине оружейное производство: компания Sellier&Bellot намерена запустить там предприятие по производству патронов, а предприятие Colt CZ Group - штурмовых винтовок. Соответствующее соглашение 16 июля заключили чешский премьер Петр Фиала и его украинский коллега Денис Шмыгаль в Праге
"Подписали сегодня с украинскими коллегами соглашение о создании на Украине предприятия по производству штурмовых винтовок и боеприпасов", - сказал Фиала на пресс-конференции после совместного заседания кабминов двух государств.
В этот день Украина и Чехия подписали ряд соглашений и меморандумов в сфере внутренних дел, здравоохранения, энергетике, оборонной и космической отрасли по результатам межправительственных консультаций, сообщал Шмыгаль.
Так, главы МВД двух стран подписали соглашение о сотрудничестве между органами полиции, а министры здравоохранения – меморандум о взаимопонимании между ведомствами.
Помимо этого, министр промышленности Чехии и министр энергетики Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере энергетики, а также министр транспорта Чехии и директор Космического агентства Украины подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в развитии технологий в космической промышленности, уточнило агентство "Интерфакс-Украина".
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