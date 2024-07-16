В ДНР 60% шахт взяты под опеку российскими инвесторами - 16.07.2024 Украина.ру
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В ДНР 60% шахт взяты под опеку российскими инвесторами
В ДНР 60% шахт взяты под опеку российскими инвесторами - 16.07.2024 Украина.ру
В ДНР 60% шахт взяты под опеку российскими инвесторами
Сегодня в Донецкой Народной Республике работает 16 угледобывающих предприятий, 60% из которых – под опекой российских инвесторов. Об этом 16 июля заявил председатель комитета Народного Совета ДНР по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Сергей Михалев
2024-07-16T16:09
2024-07-16T16:09
новости
донецкая народная республика
уголь
промышленность
новые регионы
донбасс
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Ранее сообщалось, что крупнейшая шахта ДНР, на которой с апреля работает российский инвестор, выдала на-гора 100-миллионную тонну угля.Читайте подробнее о возобновлении работы предприятий Донбасса в интервью независимого эксперта Леонида Хазанова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230119/1042759533.html
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новости, донецкая народная республика, уголь, промышленность, новые регионы, донбасс
Новости, Донецкая Народная Республика, уголь, промышленность, Новые регионы, Донбасс

В ДНР 60% шахт взяты под опеку российскими инвесторами

16:09 16.07.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкДобыча угля на шахте им. Лутугина в ДНР
Добыча угля на шахте им. Лутугина в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Сегодня в Донецкой Народной Республике работает 16 угледобывающих предприятий, 60% из которых – под опекой российских инвесторов. Об этом 16 июля заявил председатель комитета Народного Совета ДНР по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Сергей Михалев
"Угольная отрасль у нас развивается, инвесторы взяли уже 60% работающих шахт ДНР под опеку, начинается выплата заработной платы сотрудникам. С 1 августа еще другие инвесторы еще обещают взять некоторые шахты", — цитирует его "Донецкое агентство новостей".
Ранее сообщалось, что крупнейшая шахта ДНР, на которой с апреля работает российский инвестор, выдала на-гора 100-миллионную тонну угля.
Читайте подробнее о возобновлении работы предприятий Донбасса в интервью независимого эксперта Леонида Хазанова на сайте Украина.ру.
Шахта имени С. М. Кирова в Макеевке - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января 2023, 10:54
Донбасс на распутье. Есть ли будущее у угледобычи в народных республиках2023 год будет переломным как для шахтёров Донбасса, так и для угольных отраслей ЛНР и ДНР. Шахтёры в ДНР, пожалуй, впервые за 8 лет встретили без задолженностей по заработным платам — сказалось вхождение республики в состав России, из бюджета которой и была погашена задолженность.
 
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