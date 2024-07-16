https://ukraina.ru/20240716/1056288268.html
В ДНР 60% шахт взяты под опеку российскими инвесторами
В ДНР 60% шахт взяты под опеку российскими инвесторами - 16.07.2024 Украина.ру
В ДНР 60% шахт взяты под опеку российскими инвесторами
Сегодня в Донецкой Народной Республике работает 16 угледобывающих предприятий, 60% из которых – под опекой российских инвесторов. Об этом 16 июля заявил председатель комитета Народного Совета ДНР по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Сергей Михалев
2024-07-16T16:09
2024-07-16T16:09
2024-07-16T16:09
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Ранее сообщалось, что крупнейшая шахта ДНР, на которой с апреля работает российский инвестор, выдала на-гора 100-миллионную тонну угля.Читайте подробнее о возобновлении работы предприятий Донбасса в интервью независимого эксперта Леонида Хазанова на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецкая народная республика, уголь, промышленность, новые регионы, донбасс
Новости, Донецкая Народная Республика, уголь, промышленность, Новые регионы, Донбасс
В ДНР 60% шахт взяты под опеку российскими инвесторами
Сегодня в Донецкой Народной Республике работает 16 угледобывающих предприятий, 60% из которых – под опекой российских инвесторов. Об этом 16 июля заявил председатель комитета Народного Совета ДНР по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Сергей Михалев