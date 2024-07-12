Крупнейшая шахта ДНР выдала на-гора 100-миллионную тонну угля - 12.07.2024 Украина.ру
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Крупнейшая шахта ДНР выдала на-гора 100-миллионную тонну угля
Крупнейшая шахта ДНР выдала на-гора 100-миллионную тонну угля - 12.07.2024 Украина.ру
Крупнейшая шахта ДНР выдала на-гора 100-миллионную тонну угля
Исторический рекорд по добыче угля в Республике достигнут шахтерами крупнейшего угледобывающего предприятия ДНР – шахты "Комсомолец Донбасса". Горняки выдали на-гора 100-миллионную тонну угля, сообщил 12 июля глава ДНР Денис Пушилин
2024-07-12T18:07
2024-07-12T18:07
новости
донецкая народная республика
донбасс
денис пушилин
восстановление донбасса
новые регионы
шахты
шахтеры
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Глава региона назвал это событие историческим для всего Донбасса. Сегодня горняки предприятия добывают около 30-35 тысяч тонн угля в месяц. Глава ДНР вручил государственные награды шахтерам и поблагодарил их за высокие достижения.Шахта "Комсомолец Донбасса" была основана в 1980 году и являлась одной из крупнейших среди угледобывающих предприятий Украины. Сегодня на предприятии добывают антрацит и уголь марки "Т" (тощий), основной потребитель которого — Старобешевская ТЭС. После возвращения ДНР в состав России шахта стала первым угледобывающим предприятием Республики, получившим лицензию на добычу по российским стандартам.Читайте подробнее о возобновлении работы предприятий Донбасса в интервью независимого эксперта Леонида Хазанова на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230119/1042759533.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донецкая народная республика, донбасс, денис пушилин, восстановление донбасса, новые регионы, шахты, шахтеры
Новости, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Денис Пушилин, восстановление Донбасса, Новые регионы, шахты, шахтеры

Крупнейшая шахта ДНР выдала на-гора 100-миллионную тонну угля

18:07 12.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкШахта имени С. М. Кирова в Макеевке
Шахта имени С. М. Кирова в Макеевке - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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Исторический рекорд по добыче угля в Республике достигнут шахтерами крупнейшего угледобывающего предприятия ДНР – шахты "Комсомолец Донбасса". Горняки выдали на-гора 100-миллионную тонну угля, сообщил 12 июля глава ДНР Денис Пушилин
Глава региона назвал это событие историческим для всего Донбасса. Сегодня горняки предприятия добывают около 30-35 тысяч тонн угля в месяц. Глава ДНР вручил государственные награды шахтерам и поблагодарил их за высокие достижения.
"С апреля текущего года на шахте работает инвестор – ООО "ИМПЭКС-ДОН". И сразу пошло обновление горно-шахтного оборудования, поставка проходческой и очистной техники. Уверен, это позволит предприятию достигать новых высоких результатов", – уточнил Пушилин.
Шахта "Комсомолец Донбасса" была основана в 1980 году и являлась одной из крупнейших среди угледобывающих предприятий Украины. Сегодня на предприятии добывают антрацит и уголь марки "Т" (тощий), основной потребитель которого — Старобешевская ТЭС. После возвращения ДНР в состав России шахта стала первым угледобывающим предприятием Республики, получившим лицензию на добычу по российским стандартам.
Читайте подробнее о возобновлении работы предприятий Донбасса в интервью независимого эксперта Леонида Хазанова на сайте Украина.ру.
Шахта имени С. М. Кирова в Макеевке - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января 2023, 10:54
Донбасс на распутье. Есть ли будущее у угледобычи в народных республиках2023 год будет переломным как для шахтёров Донбасса, так и для угольных отраслей ЛНР и ДНР. Шахтёры в ДНР, пожалуй, впервые за 8 лет встретили без задолженностей по заработным платам — сказалось вхождение республики в состав России, из бюджета которой и была погашена задолженность.
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаДонбассДенис Пушилинвосстановление ДонбассаНовые регионышахтышахтеры
 
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