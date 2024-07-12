Крупнейшая шахта ДНР выдала на-гора 100-миллионную тонну угля

Донбасс на распутье. Есть ли будущее у угледобычи в народных республиках 2023 год будет переломным как для шахтёров Донбасса, так и для угольных отраслей ЛНР и ДНР. Шахтёры в ДНР, пожалуй, впервые за 8 лет встретили без задолженностей по заработным платам — сказалось вхождение республики в состав России, из бюджета которой и была погашена задолженность.