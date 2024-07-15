https://ukraina.ru/20240715/1056259187.html

СМИ: в Одесской области пограничники открыли огонь по дезертирам, один человек застрелен

СМИ: в Одесской области пограничники открыли огонь по дезертирам, один человек застрелен - 15.07.2024 Украина.ру

СМИ: в Одесской области пограничники открыли огонь по дезертирам, один человек застрелен

В Подольском районе Одесской области четверо солдат украинской армии пытались сбежать из военной части, но были настигнуты пограничниками при переезде через границу. В результате сопротивления один дезертир был застрелен, пишет телеграм-канал "Думская"

2024-07-15T09:38

2024-07-15T09:38

2024-07-15T09:45

новости

одесская область

вооруженные силы украины

уклонисты

всу

мобилизация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101902/19/1019021991_0:216:2872:1832_1920x0_80_0_0_cc89d391b3e24cc2f98979eb992bd1b3.jpg

По версии другого СМИ, огонь на поражение пограничники открыли в сторону уклонистов, которые также намеревались сбежать из страны. Как сообщает "Политика страны", инцидент произошел неподалеку от границы с Приднестровьем, когда группа людей на автомобиле Kia пыталась незаконно покинуть Украину. Официально правоохранители не комментировали инцидент, все обстоятельства выясняет следствие. Ранее в Минобороны России назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ.Подробнее о том, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240610/1055579518.html

одесская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесская область, вооруженные силы украины, уклонисты, всу, мобилизация, сво