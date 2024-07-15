https://ukraina.ru/20240715/1056259187.html
СМИ: в Одесской области пограничники открыли огонь по дезертирам, один человек застрелен
СМИ: в Одесской области пограничники открыли огонь по дезертирам, один человек застрелен - 15.07.2024 Украина.ру
СМИ: в Одесской области пограничники открыли огонь по дезертирам, один человек застрелен
В Подольском районе Одесской области четверо солдат украинской армии пытались сбежать из военной части, но были настигнуты пограничниками при переезде через границу. В результате сопротивления один дезертир был застрелен, пишет телеграм-канал "Думская"
2024-07-15T09:38
2024-07-15T09:38
2024-07-15T09:45
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По версии другого СМИ, огонь на поражение пограничники открыли в сторону уклонистов, которые также намеревались сбежать из страны. Как сообщает "Политика страны", инцидент произошел неподалеку от границы с Приднестровьем, когда группа людей на автомобиле Kia пыталась незаконно покинуть Украину. Официально правоохранители не комментировали инцидент, все обстоятельства выясняет следствие. Ранее в Минобороны России назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ.Подробнее о том, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240610/1055579518.html
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новости, одесская область, вооруженные силы украины, уклонисты, всу, мобилизация, сво
Новости, Одесская область, Вооруженные силы Украины, уклонисты, ВСУ, мобилизация, СВО
СМИ: в Одесской области пограничники открыли огонь по дезертирам, один человек застрелен
09:38 15.07.2024 (обновлено: 09:45 15.07.2024)
В Подольском районе Одесской области четверо солдат украинской армии пытались сбежать из военной части, но были настигнуты пограничниками при переезде через границу. В результате сопротивления один дезертир был застрелен, пишет телеграм-канал "Думская"