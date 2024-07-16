https://ukraina.ru/20240716/1056286113.html

Пригодность военнообязанного украинца к службе комиссия определяет за 5-7 минут

Пригодность военнообязанного украинца к службе комиссия определяет за 5-7 минут - 16.07.2024 Украина.ру

Пригодность военнообязанного украинца к службе комиссия определяет за 5-7 минут

Военно-врачебная комиссия, прохождение которой обязательно для каждого военнообязанного жителя Украины, определяет пригодность к службе за пять-семь минут. Об этом в эфире национального телемарафона заявил депутат Верховной Рады Юрий Камельчук

2024-07-16T14:20

2024-07-16T14:20

2024-07-16T14:49

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По его мнению, из-за спешки в ходе медосмотра возникают двойные проблемы - для украинцев, ВСУ и всего государства в целом. Новый закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. С того дня и до 16 июля включительно все без исключения военнообязанные должны актуализировать свои данные в военкоматах, заново пройти военно-врачебную комиссию, в том числе те, кто был признан ранее негодным к военной службе. Если украинцы проигнорируют мобилизационные мероприятия им грозит штраф, а также объявление в розыск. По данным надрепа Олега Синютки, около шести-семи миллионов украинцев не обновили военно-учетные данные, а сделать это после 16 июля без последствий не выйдет.Почему мобилизация в ВСУ является отражением внешнего управления читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.

https://ukraina.ru/20240715/1056271048.html

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новости, верховная рада, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, комиссия, медобследование, медосмотр, всу, сво