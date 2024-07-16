Пригодность военнообязанного украинца к службе комиссия определяет за 5-7 минут - 16.07.2024 Украина.ру
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Пригодность военнообязанного украинца к службе комиссия определяет за 5-7 минут
Пригодность военнообязанного украинца к службе комиссия определяет за 5-7 минут - 16.07.2024 Украина.ру
Пригодность военнообязанного украинца к службе комиссия определяет за 5-7 минут
Военно-врачебная комиссия, прохождение которой обязательно для каждого военнообязанного жителя Украины, определяет пригодность к службе за пять-семь минут. Об этом в эфире национального телемарафона заявил депутат Верховной Рады Юрий Камельчук
2024-07-16T14:20
2024-07-16T14:49
новости
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вооруженные силы украины
мобилизация
комиссия
медобследование
медосмотр
всу
сво
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По его мнению, из-за спешки в ходе медосмотра возникают двойные проблемы - для украинцев, ВСУ и всего государства в целом. Новый закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. С того дня и до 16 июля включительно все без исключения военнообязанные должны актуализировать свои данные в военкоматах, заново пройти военно-врачебную комиссию, в том числе те, кто был признан ранее негодным к военной службе. Если украинцы проигнорируют мобилизационные мероприятия им грозит штраф, а также объявление в розыск. По данным надрепа Олега Синютки, около шести-семи миллионов украинцев не обновили военно-учетные данные, а сделать это после 16 июля без последствий не выйдет.Почему мобилизация в ВСУ является отражением внешнего управления читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
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новости, верховная рада, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, комиссия, медобследование, медосмотр, всу, сво
Новости, Верховная Рада, Украина, Вооруженные силы Украины, мобилизация, комиссия, медобследование, медосмотр, ВСУ, СВО

Пригодность военнообязанного украинца к службе комиссия определяет за 5-7 минут

14:20 16.07.2024 (обновлено: 14:49 16.07.2024)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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Военно-врачебная комиссия, прохождение которой обязательно для каждого военнообязанного жителя Украины, определяет пригодность к службе за пять-семь минут. Об этом в эфире национального телемарафона заявил депутат Верховной Рады Юрий Камельчук

"Неэффективный боец – это проблема для командира. Это больше обуза. Ест и другие ситуации, когда с какой-то болезнью он идет в войско и после того, как у него появляются осложнения, он идет на демобилизации с этим осложненным заболеванием и получает военную инвалидность, на что уходит дополнительное финансирование", – указал нардеп.

По его мнению, из-за спешки в ходе медосмотра возникают двойные проблемы - для украинцев, ВСУ и всего государства в целом.
Новый закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. С того дня и до 16 июля включительно все без исключения военнообязанные должны актуализировать свои данные в военкоматах, заново пройти военно-врачебную комиссию, в том числе те, кто был признан ранее негодным к военной службе.
Если украинцы проигнорируют мобилизационные мероприятия им грозит штраф, а также объявление в розыск. По данным надрепа Олега Синютки, около шести-семи миллионов украинцев не обновили военно-учетные данные, а сделать это после 16 июля без последствий не выйдет.
Почему мобилизация в ВСУ является отражением внешнего управления читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Вчера, 18:13
Зеленский оценил мобилизацию, Сырского и наступление ВС РФ. Итоги 15 июля на УкраинеВладимир Зеленский прокомментировал информацию украинской военной разведки о грядущем наступлении ВС РФ, а также оценил деятельность главкома ВСУ Александра Сырского и проведение мобилизации в стране
 
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