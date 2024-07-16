https://ukraina.ru/20240716/1056279685.html
Украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные, объявят в розыск
Украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные, объявят в розыск - 16.07.2024 Украина.ру
Украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные, объявят в розыск
Вторник, 16 июля, - последний день, когда военнообязанные на Украине могут обновить свои военно-учетные данные, избежав наказания. В противном случае их оштрафуют, объявят в розыск, а также могут привлечь к ответственности за нарушение законодательства по части мобилизации
2024-07-16T10:31
2024-07-16T10:31
2024-07-16T10:47
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Так, в случае, если военнообязанный украинец проигнорирует присланные ему повестки и правила воинского учета, статус "в розыске" появится в мобильном приложении " Резерв+", заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью на YouTube-канале "Есть вопросы". В Минобороны отметили, что для военнообязанных, которые не обновили свои персональные данные до 16 июля включительно предусмотрена административная ответственность по части третьей статьи 210-1 КУ об административных правонарушениях – нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации. Примечательно, что привлечение к ответственности не освобождает от выполнения воинского долга. Таким образом, военкомам разрешено взимать штрафы с уклонистов, полиции – задерживать их, а суду – назначать дополнительное наказание. Однако, все это не освободит украинцев от отправки на фронт.По данным надрепа Олега Синютки, около шести-семи миллионов украинцев не обновили военно-учетные данные, а сделать это после 16 июля безболезненно не выйдет. Ранее Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в два раза. Читайте также почему мобилизация в ВСУ является отражением внешнего управления в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
https://ukraina.ru/20240715/1056271048.html
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новости, украина, минобороны, мобилизация, сво, всу
Украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные, объявят в розыск
10:31 16.07.2024 (обновлено: 10:47 16.07.2024)
Вторник, 16 июля, - последний день, когда военнообязанные на Украине могут обновить свои военно-учетные данные, избежав наказания. В противном случае их оштрафуют, объявят в розыск, а также могут привлечь к ответственности за нарушение законодательства по части мобилизации
Так, в случае, если военнообязанный украинец проигнорирует присланные ему повестки и правила воинского учета, статус "в розыске" появится в мобильном приложении " Резерв+", заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью на YouTube-канале "Есть вопросы".
"Если он (украинец, не обновивший данные о себе – Ред.) игнорирует повестки определенное время, он будет передаваться в розыск. (...) Это закон, это действующее законодательство, которое мы должны выполнять и обеспечивать прозрачность такого исполнения", – сказала она.
В Минобороны отметили, что для военнообязанных, которые не обновили свои персональные данные до 16 июля включительно предусмотрена административная ответственность по части третьей статьи 210-1 КУ об административных правонарушениях – нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации.
Примечательно, что привлечение к ответственности не освобождает от выполнения воинского долга.
Таким образом, военкомам разрешено взимать штрафы с уклонистов, полиции – задерживать их, а суду – назначать дополнительное наказание. Однако, все это не освободит украинцев от отправки на фронт.
По данным надрепа Олега Синютки, около шести-семи миллионов украинцев не обновили военно-учетные данные, а сделать это после 16 июля безболезненно не выйдет.
Ранее Минобороны Украины отчиталось
об увеличении темпов мобилизации в два раза.