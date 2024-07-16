https://ukraina.ru/20240716/1056279685.html

Украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные, объявят в розыск

Украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные, объявят в розыск - 16.07.2024 Украина.ру

Украинцев, не обновивших свои военно-учетные данные, объявят в розыск

Вторник, 16 июля, - последний день, когда военнообязанные на Украине могут обновить свои военно-учетные данные, избежав наказания. В противном случае их оштрафуют, объявят в розыск, а также могут привлечь к ответственности за нарушение законодательства по части мобилизации

2024-07-16T10:31

2024-07-16T10:31

2024-07-16T10:47

новости

украина

минобороны

мобилизация

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051773887_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_0cab4b1700d342a83a0c411d4536ff00.jpg

Так, в случае, если военнообязанный украинец проигнорирует присланные ему повестки и правила воинского учета, статус "в розыске" появится в мобильном приложении " Резерв+", заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью на YouTube-канале "Есть вопросы". В Минобороны отметили, что для военнообязанных, которые не обновили свои персональные данные до 16 июля включительно предусмотрена административная ответственность по части третьей статьи 210-1 КУ об административных правонарушениях – нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации. Примечательно, что привлечение к ответственности не освобождает от выполнения воинского долга. Таким образом, военкомам разрешено взимать штрафы с уклонистов, полиции – задерживать их, а суду – назначать дополнительное наказание. Однако, все это не освободит украинцев от отправки на фронт.По данным надрепа Олега Синютки, около шести-семи миллионов украинцев не обновили военно-учетные данные, а сделать это после 16 июля безболезненно не выйдет. Ранее Минобороны Украины отчиталось об увеличении темпов мобилизации в два раза. Читайте также почему мобилизация в ВСУ является отражением внешнего управления в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.

https://ukraina.ru/20240715/1056271048.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, минобороны, мобилизация, сво, всу