https://ukraina.ru/20240711/1056185725.html

Кто более всех на Украине ценен. Мобилизация в ВСУ, как отражение внешнего управления

Кто более всех на Украине ценен. Мобилизация в ВСУ, как отражение внешнего управления - 11.07.2024 Украина.ру

Кто более всех на Украине ценен. Мобилизация в ВСУ, как отражение внешнего управления

В среду 10 июля многих украинцев глубоко возмутила новость о том, что 100% сотрудников грантовых организаций получили бронирование от службы в ВСУ. Все сотрудники 133 организаций были признаны "критически важными". Все эти организации получают финансирование с Запада, то есть, являются иноагентами.

2024-07-11T13:38

2024-07-11T13:38

2024-07-11T13:38

эксклюзив

украина

мобилизация

всу

иноагент

джордж сорос

кость бондаренко

максим бужанский

александр дубинский

националисты

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Бронь получили такие организации, как "Опора", "Центр политических студий и аналитики Эйдос", "Институт Киевская школа экономики", "Интерньюз-Украина", "Трансперенси Интернешнл Украина", "Украинская академия лидерства", "Украинский независимый центр политических исследований", "Центр демократии и верховенства права", "Центр экономической стратегии", "Центр политико-правовых реформ", "Фонд архитектуры реформ в Украине", "Фонд Восточная Европа" и другие.На Украине их принято называть "соросятами" и грантоедами. Преимущественно эти организации занимаются исследованием общественного мнения и выступают в качестве экспертов, на мнение которых ориентируются западные структуры.Представители всех этих организаций на различных форумах и конференциях громко кричат о необходимости войны до выхода на границы 1991 года. Сами на эту войну они не явились."Соросята и СБУ-шные блогеры в припадке бьются – никакого мира, никаких переговоров. При этом, ни один из них не пошел на фронт, а если и "пошел", то только фиктивно", - пишет опальный нардеп Александр Дубинский.Именно они вдруг стали "критически важными" для Украины, тогда как даже работники железной дороги, электростанций и оборонных предприятий получили бронирование лишь на 50%, хотя и этой нормы военкомы по факту не придерживаются, мобилизуя всех, кто подходит по полу и возрасту.Проще говоря, "Академия лидерства", которая дрессирует прозападных студентов, намного важнее, чем АЭС или транспорт. В конце концов, насильственно мобилизованные украинские крестьяне могут и без железной дороги дотопать до линии фронта, а вот без взлелеянных "центров демократии" сама суть проекта Украины, как АнтиРоссии, может оказаться под угрозой.Украинские власти и националисты уже два года говорят о "справедливой мобилизации", подчеркивая, что воевать будут все. Вместе с тем, дети украинской элиты спокойно пребывают на Западе, украинцы среднего класса могут откупиться от военкомов, а в окопы попадают преимущественно те, кто беднее и послушнее.Однако даже состоятельные представители украинского бизнеса зачастую вынуждены юлить и искать незаконные лазейки. Тут же целая прослойка из нескольких тысяч человек заранее освобождается от мобилизации. Им даже не надо пытаться убежать, откупиться или подделывать документы.Таким образом, вырисовывается общая структура иерархической пирамиды украинского общества: наверху находятся неприкосновенные сотрудники западных фондов, посередине – украинские чиновники и крупные бизнесмены, в самом низу – украинские селяне (мобилизация в первую очередь опустошала украинские села).Государство, которое в принципе не ценит и не дорожит металлургом, шахтером, электриком, трактористом, путевым обходчиком не является жизнеспособным в долгосрочной перспективе. Экономика такого государства не может функционировать. Такое государство можно было бы назвать государством-самоубийцей.Украинский политолог Кость Бондаренко пишет, что бронирование всех "соросят" может переполнить чашу терпения на Украине. "Этот факт может стать той последней соломинкой, которая ломает спину верблюда. Попробуйте рассказать бойцам в окопах или мобилизованным, или представителям бизнеса, которые не могут забронировать своих сотрудников, что соросята - это "критически важная" группа. Возникает вопрос: что это за элитарная прослойка, которую сначала освободили от декларирования доходов, потом - от мобилизации? Прямо какое-то движение "Грантоедские жизни важны" получается", - пишет Бондаренко.Нардеп Максим Бужанский, комментируя бронирование, пишет, что на Украине зарождается новая каста, эдакое новое дворянство, которое никто не выбирал на выборах. "Не платят налогов, не воюют, по сути, управляют. Будем откровенны, дворяне о таком не могли и мечтать", - пишет Бужанский. Он также напоминает, что все эти люди никогда не работали в принципе, но могут на форуме в Вене рассказывать о реформах, переменах и жаловаться, как тяжело бизнесу.В какой-то степени таким дворянством можно было считать немногочисленных испанских конкистадоров Кортеса, гнавших покоренных индейцев против непокоренных. С той лишь разницей, что испанцы сами тоже воевали. Украинские же "новые дворяне" предпочитают управлять издалека, стараясь на Украине появляться пореже.Сам факт, что полную неприкосновенность получили сотрудники западных грантовых организаций, говорит о том, кто является истинным хозяином Украины. Суицидальное поведение украинского государства обусловлено тем фактом, его элита к Украине уже почти не имеет отношения. Современную Украину можно было бы сравнить с персонажем из голливудских блокбастеров, чей мозг был захвачен паразитом, который толкает этого персонажа к гибели.О том, как на самом деле налажен отлов украинских уклонистов на Западе - в статье "Охота на уклонистов за рубежом: Польша надеется собрать новый легион из украинских беженцев"

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эксклюзив, украина, мобилизация, всу, иноагент, джордж сорос, кость бондаренко, максим бужанский, александр дубинский, националисты