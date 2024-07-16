Ремонт ДнепроГЭС после российского обстрела займет минимум три года - 16.07.2024 Украина.ру
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Ремонт ДнепроГЭС после российского обстрела займет минимум три года
Ремонт ДнепроГЭС после российского обстрела займет минимум три года - 16.07.2024 Украина.ру
Ремонт ДнепроГЭС после российского обстрела займет минимум три года
Разбор завалов на крупнейшей на Украине Днепровской гидроэлектростанции после российского ракетного обстрела длился полтора месяца, а само восстановление объекта займет три года – такой минимальный прогноз дает издание Forbes Ukraine
2024-07-16T13:12
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После удара ВКС России по инфраструктурным объектам Украины в ночь на 1 июня, Днепровская ГЭС находилась в критическом состоянии. По данным украинской стороны, ориентировочная сумма ущерба водным ресурсам в результате попадания ракет по объекту составила 159,3 тысячи гривен. Разбор завалов после обстрела завершили только 14 июля. Среди 10 крупнейших ГЭС Украины не осталось ни одной, которая бы не подверглась атакам. По состоянию на сегодня всего по ним нанесено более 120 ракетных ударов. Тем временем, на Украине продолжаются отключения электроэнергии вне установленного ранее графика. В семи областях страны во вторник ввели аварийные отключения из-за выхода из строя оборудования на одном из объектов. Так, аварийные отключения будут действовать сутки в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.Ранее украинцам пообещали улучшения в энергетике в середине июля за счет кредитов на покупку генераторов и ремонта. Подробнее о том, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность Украины читайте в интервью эксперта Центра военно-политической журналистики, автора телеграм-канала ColonelCassad Бориса Рожина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240325/1054101440.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, вкс, укрэнерго, энергосистема украины, днепрогэс, сво
Новости, Украина, ВКС, Укрэнерго, Энергосистема Украины, ДнепроГЭС, СВО

Ремонт ДнепроГЭС после российского обстрела займет минимум три года

13:12 16.07.2024 (обновлено: 13:23 16.07.2024)
 
© Baza телеграм-канал
© Baza телеграм-канал
Читать в
Разбор завалов на крупнейшей на Украине Днепровской гидроэлектростанции после российского ракетного обстрела длился полтора месяца, а само восстановление объекта займет три года – такой минимальный прогноз дает издание Forbes Ukraine
После удара ВКС России по инфраструктурным объектам Украины в ночь на 1 июня, Днепровская ГЭС находилась в критическом состоянии. По данным украинской стороны, ориентировочная сумма ущерба водным ресурсам в результате попадания ракет по объекту составила 159,3 тысячи гривен.
Разбор завалов после обстрела завершили только 14 июля.
"Для врага ДнепроГЭС более достижима, линия фронта - в 50 километрах. Они бьют там разными ракетами - С-300, Х-101, Х-69. Не всегда наша воздушная оборона может справиться с таким нашествием ракет", – цитирует СМИ генерального директора объекта Игоря Сироту.
Среди 10 крупнейших ГЭС Украины не осталось ни одной, которая бы не подверглась атакам. По состоянию на сегодня всего по ним нанесено более 120 ракетных ударов.
Последствия удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 17:49
Оправляться после ударов ВС РФ ДнепроГЭС будет годами Ремонт крупнейшей гидроэлектростанции Украины Днепровской ГЭС, повреждённой в результате ракетного обстрела российской армии, займёт несколько лет. До 24 месяцев необходимо для ремонта только гидроагрегатов, признал гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона на телеканале Эспрессо
Тем временем, на Украине продолжаются отключения электроэнергии вне установленного ранее графика. В семи областях страны во вторник ввели аварийные отключения из-за выхода из строя оборудования на одном из объектов.
"Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился", – информировала пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Так, аварийные отключения будут действовать сутки в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.
Ранее украинцам пообещали улучшения в энергетике в середине июля за счет кредитов на покупку генераторов и ремонта.
Подробнее о том, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность Украины читайте в интервью эксперта Центра военно-политической журналистики, автора телеграм-канала ColonelCassad Бориса Рожина на сайте Украина.ру.
ДнепроГЭС
22 марта, 16:19
Удар и фактическое уничтожение ДнепроГЭС. Как Россия ответила Украине за атаки на Белгородскую областьКрупнейшая гидроэлектростанция Украины, Днепровская ГЭС, которая выступала основным регулятором для всей энергосистемы Восточной Украины, остановила свою работу в результате нанесенного по ней ракетного удара ВС РФ. Руководство “Укргидроэнерго” бьет тревогу
 
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