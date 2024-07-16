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Ремонт ДнепроГЭС после российского обстрела займет минимум три года

Ремонт ДнепроГЭС после российского обстрела займет минимум три года - 16.07.2024 Украина.ру

Ремонт ДнепроГЭС после российского обстрела займет минимум три года

Разбор завалов на крупнейшей на Украине Днепровской гидроэлектростанции после российского ракетного обстрела длился полтора месяца, а само восстановление объекта займет три года – такой минимальный прогноз дает издание Forbes Ukraine

2024-07-16T13:12

2024-07-16T13:12

2024-07-16T13:23

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После удара ВКС России по инфраструктурным объектам Украины в ночь на 1 июня, Днепровская ГЭС находилась в критическом состоянии. По данным украинской стороны, ориентировочная сумма ущерба водным ресурсам в результате попадания ракет по объекту составила 159,3 тысячи гривен. Разбор завалов после обстрела завершили только 14 июля. Среди 10 крупнейших ГЭС Украины не осталось ни одной, которая бы не подверглась атакам. По состоянию на сегодня всего по ним нанесено более 120 ракетных ударов. Тем временем, на Украине продолжаются отключения электроэнергии вне установленного ранее графика. В семи областях страны во вторник ввели аварийные отключения из-за выхода из строя оборудования на одном из объектов. Так, аварийные отключения будут действовать сутки в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.Ранее украинцам пообещали улучшения в энергетике в середине июля за счет кредитов на покупку генераторов и ремонта. Подробнее о том, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность Украины читайте в интервью эксперта Центра военно-политической журналистики, автора телеграм-канала ColonelCassad Бориса Рожина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240325/1054101440.html

https://ukraina.ru/20240322/1054046457.html

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новости, украина, вкс, укрэнерго, энергосистема украины, днепрогэс, сво