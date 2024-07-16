Ремонт ДнепроГЭС после российского обстрела займет минимум три года
13:12 16.07.2024 (обновлено: 13:23 16.07.2024)
© Baza телеграм-канал
© Baza телеграм-канал
Разбор завалов на крупнейшей на Украине Днепровской гидроэлектростанции после российского ракетного обстрела длился полтора месяца, а само восстановление объекта займет три года – такой минимальный прогноз дает издание Forbes Ukraine
После удара ВКС России по инфраструктурным объектам Украины в ночь на 1 июня, Днепровская ГЭС находилась в критическом состоянии. По данным украинской стороны, ориентировочная сумма ущерба водным ресурсам в результате попадания ракет по объекту составила 159,3 тысячи гривен.
Разбор завалов после обстрела завершили только 14 июля.
"Для врага ДнепроГЭС более достижима, линия фронта - в 50 километрах. Они бьют там разными ракетами - С-300, Х-101, Х-69. Не всегда наша воздушная оборона может справиться с таким нашествием ракет", – цитирует СМИ генерального директора объекта Игоря Сироту.
Среди 10 крупнейших ГЭС Украины не осталось ни одной, которая бы не подверглась атакам. По состоянию на сегодня всего по ним нанесено более 120 ракетных ударов.
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Тем временем, на Украине продолжаются отключения электроэнергии вне установленного ранее графика. В семи областях страны во вторник ввели аварийные отключения из-за выхода из строя оборудования на одном из объектов.
"Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился", – информировала пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Так, аварийные отключения будут действовать сутки в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.
Ранее украинцам пообещали улучшения в энергетике в середине июля за счет кредитов на покупку генераторов и ремонта.
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