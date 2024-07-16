https://ukraina.ru/20240716/1056276691.html

Обвинения в применении химоружия, провалы ВСУ, катастрофа для Киева. Главное на Украине на утро 16 июля

Обвинения в применении химоружия, провалы ВСУ, катастрофа для Киева. Главное на Украине на утро 16 июля - 16.07.2024 Украина.ру

Обвинения в применении химоружия, провалы ВСУ, катастрофа для Киева. Главное на Украине на утро 16 июля

Украина.ру, 16.07.2024

2024-07-16T09:00

2024-07-16T09:00

2024-07-16T09:59

хроники

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Запад планирует обвинить Россию в применении химоружия. ВСУ безуспешно пытаются атаковать территории РФ, ВС РФ уничтожают националистов и технику. В ЕС назвали номинацию Вэнса кандидатом в вице-президенты США катастрофой для УкраиныЗапад готовится выдвинуть против России обвинения в применении химоружия. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Гааге Владимир Тарабрин.Он отметил, что российская сторона всячески этому противодействует и пытается на конкретных фактах показать несостоятельность всех этих усилий.На прошлой неделе стало известно, что США, Германия и Украина готовят расследование о применении Россией химоружия в ходе спецоперации. Глава войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что Вашингтон уже выделил на фальсификацию доказательств около 400 тысяч долларов.Тарабрин заверил, что химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может."Практически сразу после начала СВО Киев и его западные покровители заговорили о химической угрозе, исходящей со стороны России… Что касается нашего отношения к этой активности, то, естественно, такие телодвижения Киева воспринимаются нами негативно, в первую очередь потому, что никакой химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может", — заявил Тарабрин.Он подчеркнул, что пока такая деятельность осуществляется в законных рамках положений КЗХО."Тем не менее, Россия самым внимательным образом следит за развитием событий и не допустит самовольства задействованных в них акторов", - добавил дипломат.Он указал, что РФ не исключает приглашения экспертов Организации по запрещению химического оружия для изучения свидетельств использования Украиной химоружия, но в настоящее время такой вопрос не рассматривается."Если понадобится наглядное их участие, то мы их пригласим", - сказал Тарабрин.Провалы и атаки ВСУС утра во вторник в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу.Местные СМИ пишут о взрывах в Черниговской области, в городе Канев Черкасской области, в пригороде Днепропетровска.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на вторник ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.По данным в его телеграм-канале, в регионе прозвучало более 415 взрывов в восьми населенных пунктах."Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - отметил он.При этом о каких именно объектах идет речь, он не уточнил.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, указал, что российские военные за ночь уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ в Запорожской области.Он также рассказал, что ВС РФ ударили по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе."Больше всего прилетов получило Гуляйполе. Прилетели ракеты по скоплению техники и по артиллеристам, спрятавшимся в кустах около одного административного здания... Новоандреевка, которая находится немного западнее Орехова, в который раз получает ракетный прилет и несколько обстрелов из артиллерии. В этот раз прилетело по новоприбывшим бандеровцам", - сказал он.В подполье уточнили, что в Гуляйполе удар пришелся по украинскому танку, который сдетонировал вместе с экипажем и еще десятком боевиков ВСУ.Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в свою очередь информировал, что российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в районе Стельмаховки."В районе населенного пункта Стельмаховка украинская ДРГ ночью попыталась проникнуть на наши передовые позиции, но при подходе двое диверсантов подорвались на минном заграждении, еще один был уничтожен из стрелкового оружия", - сообщил Марочко.Он отметил, что во время оказания помощи одному из подорвавшихся военнослужащих ВСУ, выяснилось, что численность группы была до восьми человек, а целью было взятие в плен военнослужащих.Несмотря на неудачи, ВСУ не оставляют попыток атаковать РФ.Так, за ночь российские средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над Ростовской областью, три - над Белгородской, Курской и Воронежской областями и один БПЛА над Черным морем около побережья Крыма, сообщили в Минобороны России.Кроме того, украинские войска за прошедшие сутки 29 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Двенадцать обстрелов - на Донецком направлении. Шестнадцать обстрелов - на Горловском направлении. Один обстрел - на Волновахском направлении", - говорится в телеграм-канале представительства.Всего было выпущено 82 боеприпаса. Один мирный житель погиб, еще один получил ранение.В ночь на вторник украинские войска выпустили суммарно восемь снарядов "натовского" калибра по Горловке и по Петровскому району Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.15 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 00.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 00.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - перечислили в представительстве.С 5.40 по 6.00 ВСУ выпустили еще семь снарядов "натовского" калибра по Горловке и по Петровскому району Донецка."Катастрофа" для УкраиныКандидат в президенты США Дональд Трамп предложил сенатору от Огайо Джей-Ди Вэнсу, критиковавшему многомиллиардную американскую военную помощь Киеву и призывавшему к переговорам с Россией, стать его напарником в президентской гонке.По словам Трампа, именно Вэнс является "в наибольшей степени достойным" занять пост вице-президента США.Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.Вэнс заявил, что переполнен благодарностью Дональду Трампу и считает честью баллотироваться вместе с ним."Просто переполнен благодарностью. Какая честь баллотироваться рядом с президентом Дональдом Трампом. Он принес мир и процветание однажды, и с вашей помощью он сделает это снова. Вперед к победе!" - написал Вэнс в своей первой публикации в соцсети Х после номинации.Он заявил, что в случае победы на выборах главы государства в ноябре Трамп проведет переговоры с Россией для завершения конфликта на Украине и предотвращения ядерной угрозы.По мнению Вэнса, это позволит избежать риска эскалации и ядерной войны."Россия не стала бы вторгаться в Украину, будь Дональд Трамп президентом. С этим согласны все. Даже многие мои коллеги-демократы в частном порядке согласны с этим", – сказал Вэнс.Говоря о миллиардных тратах Вашингтона на нужды Киева, он задался вопросами: "Какова цель? Чего мы пытаемся достичь?"Предприниматель Илон Маск поздравил Вэнса с назначением."Поздравляю, Джей-Ди Вэнс! Прекрасное решение со стороны Дональда Трампа", - написал Маск в официальном аккаунте в соцсети X.А бывший американский дипломат Джеймс Карден назвал Вэнса "неопытным, но умным"."Я считаю правильным оценивать политиков по шкале "наименее плох", и по этому критерию Вэнс преуспел. Он наименее плох из всех вариантов, какие были у Трампа", - сказал он.Карден подчеркнул, что Вэнс "очень неопытен, но очевидно умен"."Отчасти как это было с (экс-президентом США Бараком) Обамой", - сказал Карден.Один из высокопоставленных чиновников ЕС заявил, что номинация сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США от республиканцев стала "катастрофой" для Украины, сообщает издание Politico.

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