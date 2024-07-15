https://ukraina.ru/20240715/1056268677.html

Прецедент для Киева: ФРГ в составе НАТО

Прецедент для Киева: ФРГ в составе НАТО - 15.07.2024 Украина.ру

Прецедент для Киева: ФРГ в составе НАТО

В эфире телемарафона 15 июля у генсека Йенса Столтенберга поинтересовались, что он думает о возможности вступления Украины в НАТО по "немецкому сценарию" – т.е., до достижения восстановления территориальной целостности. Мудрый генсек, досиживающий последние месяцы на посту, вежливо уклонился от ответа, ограничившись протокольной чушью

2024-07-15T19:23

2024-07-15T19:23

2024-07-15T19:24

эксклюзив

история

украина

нато

германия

гдр

фрг

йенс столтенберг

ссср

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0f/1056268453_0:85:565:403_1920x0_80_0_0_ef3fe96ecbc7ac123a5f90296d67f77f.jpg

Содержательно он сказал следующее:- "мы видели разные модели, и я буду осторожным в высказываниях";- "важнейшим результатом этого саммита является очень сильный политической месседж от всех стран-союзников, что Украина станет членом НАТО и что её путь к членству является необратимым";- "единственный способ обеспечить членство Украины в НАТО – это не дать Путину победить, а значит обеспечить, чтобы Украина оставалась суверенной и независимой".Собственно, в последней фразе весь смысл возни вокруг вступления Украины в НАТО – важно не вступление (консенсуса по этому поводу нет), а самой принципиальной возможности. Примат идеологии над реалистичной политикой.Вернёмся, однако, к "немецкому сценарию" вступления в НАТО.Началось в Ялте. Определяя "ландшафтный дизайн" послевоенной Европы, главы антигитлеровской коалиции исходили из необходимости изменения границ Германии (прежде всего – в Силезии и Восточной Пруссии) и её демилитаризации ( "разоружить и распустить все германские вооружённые силы и навсегда уничтожить германский генеральный штаб", "изъять или уничтожить всё германское военное оборудование, ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована для военного производства"). Территория страны должна была быть разделена на три (потом – четыре) зоны оккупации, но разделение Германии не предполагалось.Если бы решения Ялтинской конференции были выполнены буквально, то никакой речи о "немецком сценарии" не шло бы, но англосаксы уже в том же 1945 году взяли курс на ремилитаризацию и раздел Германии.В ходе разработки операции "Немыслимое" (войны против СССР летом 1945 года) предполагалось использование немецкого промышленного потенциала и даже воинских частей.Ещё во время Тегеранской конференции в 1943 году идею разделения Германии на несколько частей выдвинули и Франклин Рузвельт, и Уинстон Черчилль. Сталина уговорить не удалось.Однако, то, чего нельзя было сделать дипломатическим путём в рамках переговоров, оказалось возможно сделать де-факто.В декабре 1946 года англосаксы объединили свои зоны в Бизонию (разумеется – для улучшения управляемости), а в июне 1948 года к ним присоединилась Франция – возникла Тризония. В июне же, с разницей в несколько дней, были проведены денежные реформы в западной и восточной зонах оккупации, причём на новых марках и пфеннигах уже использовалась символика ещё не существующих германских государств. Денежная реформа спровоцировала первый серьёзный кризис в отношениях между вчерашними союзниками – советские войска заблокировали западную зону оккупации в Берлине, стремясь не допустить её присоединения к западногерманской финансовой системе (однако, работе воздушного коридора советские войска не препятствовали).За ними, впрочем, дело не стало. 23 мая 1949 года на основе Тризонии была провозглашена Федеративная республика Германии, а 7 октября 1949 года была образована Германская Демократическая Республика. Кроме того, в 1950 году было создано ещё третье германское государство – Западный Берлин, который декларировал свою принадлежность к ФРГ, но фактически был отдельным государством.Даже после этого СССР выступал за объединение Германии. В ноте от 10 марта 1952 года СССР ставил вопрос о том, "будет ли восстановлена Германия как единое независимое миролюбивое государство, входящее в семью миролюбивых народов Европы, или останется в силе раскол Германии и связанная с этим угроза войны в Европе".Однако англо-американская коалиция уже пришла к выводу о необходимости раздела Германии. Причём мотивация сменилась – если в Тегеране их целью было ослабление Германии, то теперь из неё собирались сделать военную силу западной коалиции для противостояния с СССР. Достаточно вспомнить, что ФРГ была провозглашена менее чем через два месяца после создания НАТО.Уже в декабре 1949 года первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр в интервью американской печати впервые высказался за ремилитаризацию ФРГ. При этом он выступал за объединение Германии.США присоединились к требованиям ремилитаризации Германии в сентябре 1950 года. Правда, речь шла не о собственных вооружённых силах, а об отдельных воинских частях и соединениях (не более дивизии) в составе более крупных объединений союзников (обсуждалось это в контексте создания единой европейской армии).Ключевые события произошли в 1955 году – 9 мая истёк десятилетний срок оккупации Германии. 6 мая ФРГ официально была принята в НАТО, а 30 июня были созданы министерство обороны Германии и бундесвер.В это время ФРГ претендовала на территорию ГДР вообще и Берлина в частности (конституция Западного Берлина трактовала весь Берлин как землю ФРГ) и непризнанную не только ГДР, но также и СССР (дипломатические отношения с последним были установлены только в сентябре 1955 года).Уже в качестве ответного шага 14 мая 1955 года была создана Организация Варшавского договора, в которую вошла и ГДР – тоже не признанная и претендующая на расширение.Отношения между ГДР и ФРГ были урегулированы только в период политики разрядки – в июне 1973 года вступил в силу основополагающий договор между двумя германскими государствами, в соответствии с которым между ними были установлены дипломатические отношения. Осенью того же года оба государства были приняты в ООН.Ну а в октябре 1990 года произошло объединение Германии, которое правильнее было бы назвать поглощением или даже аннексией ГДР со стороны ФРГ.Таким образом на протяжении 18-ти лет существовал прецедент членства в альянсе государства, имеющего неразрешённый территориальный конфликт. Впоследствии, конфликт был вроде бы разрешён, но не до конца – во всяком случае в общественном сознании идея объединения Германии по-прежнему присутствовала.С точки зрения этого прецедента нет проблемы в том, чтобы принять в НАТО часть Украины, не признающую новые территории России и даже официально стремящуюся к восстановлению над ними своего суверенитета.Другое дело, что заинтересованность США в военном потенциале Германии в 1950-х годах была намного выше, чем в потенциале Украины сейчас, а опасения эскалации конфликта с Россией (СССР) – намного меньше. В конце концов, события происходи сразу после Корейской войны, в ходе которой вооружённые силы США и СССР вступали в соприкосновение и существовала реальная угроза полномасштабной войны (впрочем, именно Корейская война несколько охладила американских "ястребов" – американские стратегические бомбардировщики оказались беззащитны перед советскими реактивными истребителями).Ну и значительным фактором являлось то, что в ФРГ всё же было намного более высокий уровень жизни, чем в ГДР (в которой уровень жизни был гораздо выше чем в среднем по советскому блоку). Заинтересован ли Запад в том, чтобы сделать Украину хоть сколько-нибудь привлекательной для проживания неясно – предыдущее десятилетие такая заинтересованность не просматривалась.Об истории Организации варшавского договора можно прочитать в статье Олега Хавича "ОВД: наш ответ американскому империализму"

https://ukraina.ru/20240709/1056149719.html

https://ukraina.ru/20200211/1026662801.html

https://ukraina.ru/20220323/1033599084.html

https://ukraina.ru/20231003/1049869867.html

украина

германия

фрг

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, история, украина, нато, германия, гдр, фрг, йенс столтенберг, ссср, владимир путин, иосиф сталин, оон