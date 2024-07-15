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"Цена безопасности": в Польше приступили к строительству бомбоубежищ

"Цена безопасности": в Польше приступили к строительству бомбоубежищ - 15.07.2024 Украина.ру

"Цена безопасности": в Польше приступили к строительству бомбоубежищ

Около 1,4 миллиона поляков могут разместиться в бомбоубежищах республики и этого мало, а потому власти приняли решение о строительстве дополнительных укрытий, пишет газета Rzeczpospolita

2024-07-15T11:30

2024-07-15T11:30

2024-07-15T11:34

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Автор публикации утверждает, что такова "цена безопасности", хотя достоверно неизвестно, нападет ли Россия на Польшу после завершения спецоперации на Украине. Тем не менее, власти считают, что угроза якобы существует. В Польше на сегодня обустроено более десяти тысяч укрытий в которых может поместиться только около 3,78% населения республики. Отмечается, что решение правительства о необходимости оснащения многоквартирных домов местами специального убежища может заморозить уже запланированные постройки, потому что они потребуют перепроектирования. Несмотря на то, что предприниматели утверждают, что связанные с этим расходы в полном объеме должно взять на себя государство, часть средств изымут из налогов, которые планируется повысить. Напомним, впервые польские власти объявили о строительстве бомбоубежищ после резонансного интервью президента России Владимира Путина в ходе которого он напомнил, что ядерная триада РФ — самая современная в мире и вооружения всегда находятся в состоянии боевой готовности.Подробнее о том, чем обернется создание в Польше легиона из граждан Украины читайте в интервью эксперта-полониста информационного агентства "Регнум" Станислава Стремидловского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240712/1056226479.html

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новости, польша, украина, сво, бомбоубежища