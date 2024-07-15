"Цена безопасности": в Польше приступили к строительству бомбоубежищ
11:30 15.07.2024 (обновлено: 11:34 15.07.2024)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Около 1,4 миллиона поляков могут разместиться в бомбоубежищах республики и этого мало, а потому власти приняли решение о строительстве дополнительных укрытий, пишет газета Rzeczpospolita
"Государство энергично приступает к строительству убежищ и мест укрытия для граждан. В то же время оно вовлекает в процесс частных предпринимателей, которые немного крутят носы. В конце концов, мы все будем финансировать эти инвестиции", – говорится в статье.
Автор публикации утверждает, что такова "цена безопасности", хотя достоверно неизвестно, нападет ли Россия на Польшу после завершения спецоперации на Украине. Тем не менее, власти считают, что угроза якобы существует.
В Польше на сегодня обустроено более десяти тысяч укрытий в которых может поместиться только около 3,78% населения республики. Отмечается, что решение правительства о необходимости оснащения многоквартирных домов местами специального убежища может заморозить уже запланированные постройки, потому что они потребуют перепроектирования.
Несмотря на то, что предприниматели утверждают, что связанные с этим расходы в полном объеме должно взять на себя государство, часть средств изымут из налогов, которые планируется повысить.
Напомним, впервые польские власти объявили о строительстве бомбоубежищ после резонансного интервью президента России Владимира Путина в ходе которого он напомнил, что ядерная триада РФ — самая современная в мире и вооружения всегда находятся в состоянии боевой готовности.
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