Партия Порошенко указала на серьезные проблемы с демократией на Украине - 15.07.2024 Украина.ру
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Партия Порошенко указала на серьезные проблемы с демократией на Украине
Партия Порошенко указала на серьезные проблемы с демократией на Украине - 15.07.2024 Украина.ру
Партия Порошенко указала на серьезные проблемы с демократией на Украине
Партия "Европейская солидарность" в своем телеграм-канале обвинила украинские власти в срыве поездки их делегации во главе с экс-президентом Петром Порошенко в США
2024-07-15T08:54
2024-07-15T08:54
новости
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украина
петр порошенко
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нато
софия федина
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"Украинские власти исподтишка заблокировали поездку делегации "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко на предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки… О наличии соответствующего приглашения руководство Верховной Рады было проинформировано несколько месяцев назад. Но оно так и не предоставило разрешения на выезд", - говорится в посте партии.Там отметили, что в рамках визита планировались встречи их делегации, в том числе с экс-президентом США Дональдом Трампом.В "Европейской солидарности" заявили, что о сложившейся ситуации проинформируют партнеров в США, ЕС и НАТО.Накануне украинское издание "Страна" со ссылкой на депутата Рады Софию Федину писало, что Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США.Подробнее об отношениях Порошенко с нынешней властью - в материале Дмитрия Ковалевича Порошенко пилит ножки под креслом Зеленского. Что говорит украинская элита о ситуации в стране на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, петр порошенко, дональд трамп, ес, нато, софия федина, верховная рада
Новости, США, Украина, Петр Порошенко, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, София Федина, Верховная Рада

Партия Порошенко указала на серьезные проблемы с демократией на Украине

08:54 15.07.2024
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : president.gov.ua
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Партия "Европейская солидарность" в своем телеграм-канале обвинила украинские власти в срыве поездки их делегации во главе с экс-президентом Петром Порошенко в США
"Украинские власти исподтишка заблокировали поездку делегации "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко на предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки… О наличии соответствующего приглашения руководство Верховной Рады было проинформировано несколько месяцев назад. Но оно так и не предоставило разрешения на выезд", - говорится в посте партии.
Там отметили, что в рамках визита планировались встречи их делегации, в том числе с экс-президентом США Дональдом Трампом.
"Срыв визита демонстрирует наличие уже системных проблем с демократией на Украине... Эта проблема возникла давно. Мы сдерживали себя в оценках. Сначала - чтобы не навредить решению о начале переговоров о вступлении в ЕС, затем - чтобы не навредить позициям Украины на саммите НАТО… Пришло время признать всю глубину и серьезность проблем с демократией на Украине", - отметили в партии.
В "Европейской солидарности" заявили, что о сложившейся ситуации проинформируют партнеров в США, ЕС и НАТО.
Накануне украинское издание "Страна" со ссылкой на депутата Рады Софию Федину писало, что Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США.
Подробнее об отношениях Порошенко с нынешней властью - в материале Дмитрия Ковалевича Порошенко пилит ножки под креслом Зеленского. Что говорит украинская элита о ситуации в стране на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаПетр ПорошенкоДональд ТрампЕСНАТОСофия ФединаВерховная Рада
 
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