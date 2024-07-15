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Партия Порошенко указала на серьезные проблемы с демократией на Украине
Партия Порошенко указала на серьезные проблемы с демократией на Украине - 15.07.2024 Украина.ру
Партия Порошенко указала на серьезные проблемы с демократией на Украине
Партия "Европейская солидарность" в своем телеграм-канале обвинила украинские власти в срыве поездки их делегации во главе с экс-президентом Петром Порошенко в США
2024-07-15T08:54
2024-07-15T08:54
2024-07-15T08:54
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"Украинские власти исподтишка заблокировали поездку делегации "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко на предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки… О наличии соответствующего приглашения руководство Верховной Рады было проинформировано несколько месяцев назад. Но оно так и не предоставило разрешения на выезд", - говорится в посте партии.Там отметили, что в рамках визита планировались встречи их делегации, в том числе с экс-президентом США Дональдом Трампом.В "Европейской солидарности" заявили, что о сложившейся ситуации проинформируют партнеров в США, ЕС и НАТО.Накануне украинское издание "Страна" со ссылкой на депутата Рады Софию Федину писало, что Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США.Подробнее об отношениях Порошенко с нынешней властью - в материале Дмитрия Ковалевича Порошенко пилит ножки под креслом Зеленского. Что говорит украинская элита о ситуации в стране на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, петр порошенко, дональд трамп, ес, нато, софия федина, верховная рада
Новости, США, Украина, Петр Порошенко, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, София Федина, Верховная Рада
Партия Порошенко указала на серьезные проблемы с демократией на Украине
Партия "Европейская солидарность" в своем телеграм-канале обвинила украинские власти в срыве поездки их делегации во главе с экс-президентом Петром Порошенко в США
"Украинские власти исподтишка заблокировали поездку делегации "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко на предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки… О наличии соответствующего приглашения руководство Верховной Рады было проинформировано несколько месяцев назад. Но оно так и не предоставило разрешения на выезд", - говорится в посте партии.
Там отметили, что в рамках визита планировались встречи их делегации, в том числе с экс-президентом США Дональдом Трампом.
"Срыв визита демонстрирует наличие уже системных проблем с демократией на Украине... Эта проблема возникла давно. Мы сдерживали себя в оценках. Сначала - чтобы не навредить решению о начале переговоров о вступлении в ЕС, затем - чтобы не навредить позициям Украины на саммите НАТО… Пришло время признать всю глубину и серьезность проблем с демократией на Украине", - отметили в партии.
В "Европейской солидарности" заявили, что о сложившейся ситуации проинформируют партнеров в США, ЕС и НАТО.
Накануне украинское издание "Страна" со ссылкой на депутата Рады Софию Федину писало, что Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США.
Подробнее об отношениях Порошенко с нынешней властью - в материале Дмитрия Ковалевича Порошенко пилит ножки под креслом Зеленского. Что говорит украинская элита о ситуации в стране на сайте Украина.ру.