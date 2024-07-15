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Партия Порошенко указала на серьезные проблемы с демократией на Украине

Партия Порошенко указала на серьезные проблемы с демократией на Украине - 15.07.2024 Украина.ру

Партия Порошенко указала на серьезные проблемы с демократией на Украине

Партия "Европейская солидарность" в своем телеграм-канале обвинила украинские власти в срыве поездки их делегации во главе с экс-президентом Петром Порошенко в США

2024-07-15T08:54

2024-07-15T08:54

2024-07-15T08:54

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"Украинские власти исподтишка заблокировали поездку делегации "Европейской солидарности" во главе с Петром Порошенко на предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки… О наличии соответствующего приглашения руководство Верховной Рады было проинформировано несколько месяцев назад. Но оно так и не предоставило разрешения на выезд", - говорится в посте партии.Там отметили, что в рамках визита планировались встречи их делегации, в том числе с экс-президентом США Дональдом Трампом.В "Европейской солидарности" заявили, что о сложившейся ситуации проинформируют партнеров в США, ЕС и НАТО.Накануне украинское издание "Страна" со ссылкой на депутата Рады Софию Федину писало, что Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США.Подробнее об отношениях Порошенко с нынешней властью - в материале Дмитрия Ковалевича Порошенко пилит ножки под креслом Зеленского. Что говорит украинская элита о ситуации в стране на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, петр порошенко, дональд трамп, ес, нато, софия федина, верховная рада