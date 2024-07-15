https://ukraina.ru/20240715/1056213760.html

"Они подтянули хвосты и убежали": Крапивник объяснил, почему США нужно снова устроить "черный четверг"

"Они подтянули хвосты и убежали": Крапивник объяснил, почему США нужно снова устроить "черный четверг" - 15.07.2024 Украина.ру

"Они подтянули хвосты и убежали": Крапивник объяснил, почему США нужно снова устроить "черный четверг"

Единственный крупный бой между советской и американской авиацией произошел во время Корейской войны ("Черный четверг"), когда США попытались уничтожить железнодорожный мост, по которому осуществлялось снабжение армии КНДР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-07-15T05:00

2024-07-15T05:00

2024-07-15T05:00

новости

сша

россия

черное море

станислав крапивник

с-400

самолет

разведка

война

сво

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Российский комплекс С-400 вполне может сбить самолет-разведчик США над Черным морем. Он даже может сбить истребитель, который будет его сопровождать. Тем более, у таким машин зачастую нет реактивных двигателей (они работают на винтах). Это крупная и медленная мишень, рассказал эксперт.У США тогда еще были истребители с реактивными двигателями и много бомбардировщиков B-29. Они попытались выбить советские войска с этой территории, но понесли огромные потери, когда только приблизились к границе с Китаем, указал он.По словам специалиста, США быстро "подтянули хвосты" и убежали в противоположную сторону. Они не хотели говорить, что чуть было не начали третью мировую войну, да еще и проиграли в первом бою."Штаты поняли, что тягаться с советской авиацией для них очень опасно. Похоже, что они забыли эти уроки. Значит, нужно их повторить", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, как украинский адвокат стал военнослужащим армии России - в интервью Валентина Рыбина: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в руках

https://ukraina.ru/20240712/1056196161.html

сша

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черное море

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