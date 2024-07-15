"Они подтянули хвосты и убежали": Крапивник объяснил, почему США нужно снова устроить "черный четверг" - 15.07.2024 Украина.ру
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"Они подтянули хвосты и убежали": Крапивник объяснил, почему США нужно снова устроить "черный четверг"
"Они подтянули хвосты и убежали": Крапивник объяснил, почему США нужно снова устроить "черный четверг" - 15.07.2024 Украина.ру
"Они подтянули хвосты и убежали": Крапивник объяснил, почему США нужно снова устроить "черный четверг"
Единственный крупный бой между советской и американской авиацией произошел во время Корейской войны ("Черный четверг"), когда США попытались уничтожить железнодорожный мост, по которому осуществлялось снабжение армии КНДР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-07-15T05:00
2024-07-15T05:00
новости
сша
россия
черное море
станислав крапивник
с-400
самолет
разведка
война
сво
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Российский комплекс С-400 вполне может сбить самолет-разведчик США над Черным морем. Он даже может сбить истребитель, который будет его сопровождать. Тем более, у таким машин зачастую нет реактивных двигателей (они работают на винтах). Это крупная и медленная мишень, рассказал эксперт.У США тогда еще были истребители с реактивными двигателями и много бомбардировщиков B-29. Они попытались выбить советские войска с этой территории, но понесли огромные потери, когда только приблизились к границе с Китаем, указал он.По словам специалиста, США быстро "подтянули хвосты" и убежали в противоположную сторону. Они не хотели говорить, что чуть было не начали третью мировую войну, да еще и проиграли в первом бою."Штаты поняли, что тягаться с советской авиацией для них очень опасно. Похоже, что они забыли эти уроки. Значит, нужно их повторить", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, как украинский адвокат стал военнослужащим армии России - в интервью Валентина Рыбина: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в руках
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россия
черное море
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новости, сша, россия, черное море, станислав крапивник, с-400, самолет, разведка, война, сво, корейская война (1950-1953), ссср, третья мировая война, истребитель, f/a-18
Новости, США, Россия, Черное море, Станислав Крапивник, С-400, самолет, разведка, война, СВО, Корейская война (1950-1953), СССР, третья мировая война, истребитель, F/A-18

"Они подтянули хвосты и убежали": Крапивник объяснил, почему США нужно снова устроить "черный четверг"

05:00 15.07.2024
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЧлен экипажа американского военно-транспортного самолета-заправщика КС-10
Член экипажа американского военно-транспортного самолета-заправщика КС-10 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Единственный крупный бой между советской и американской авиацией произошел во время Корейской войны ("Черный четверг"), когда США попытались уничтожить железнодорожный мост, по которому осуществлялось снабжение армии КНДР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Российский комплекс С-400 вполне может сбить самолет-разведчик США над Черным морем. Он даже может сбить истребитель, который будет его сопровождать. Тем более, у таким машин зачастую нет реактивных двигателей (они работают на винтах). Это крупная и медленная мишень, рассказал эксперт.
"Единственный крупный бой между советской и американской авиацией произошел во время Корейской войны ("Черный четверг"), когда США попытались уничтожить железнодорожный мост, по которому осуществлялось снабжение северокорейской армии со стороны Китая", - отметил Крапивник.
У США тогда еще были истребители с реактивными двигателями и много бомбардировщиков B-29. Они попытались выбить советские войска с этой территории, но понесли огромные потери, когда только приблизились к границе с Китаем, указал он.
По словам специалиста, США быстро "подтянули хвосты" и убежали в противоположную сторону. Они не хотели говорить, что чуть было не начали третью мировую войну, да еще и проиграли в первом бою.
"Штаты поняли, что тягаться с советской авиацией для них очень опасно. Похоже, что они забыли эти уроки. Значит, нужно их повторить", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
О том, как украинский адвокат стал военнослужащим армии России - в интервью Валентина Рыбина: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в руках
Алексей Кочетков интервью
12 июля, 05:18
Алексей Кочетков: Если США прямо сейчас не начнут воздушную войну с Россией, Украина рухнет уже в январе Западный мир по-прежнему обладает самым мощным экономическим и промышленным потенциалом, несмотря на весь наш оптимизм по поводу Китая и Индии. История показывала, что когда Западу надо, он ставит экономику на военные рельсы и творит чудеса в массовом производстве вооружений
 
НовостиСШАРоссияЧерное мореСтанислав КрапивникС-400самолетразведкавойнаСВОКорейская война (1950-1953)СССРтретья мировая войнаистребительF/A-18
 
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