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Советники Трампа рассказали о его самочувствии после покушения

Советники Трампа рассказали о его самочувствии после покушения - 14.07.2024 Украина.ру

Советники Трампа рассказали о его самочувствии после покушения

Советники по предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что после покушения он находится в "прекрасном расположении духа", передает агентство Ассошиэйтед Пресс

2024-07-14T17:02

2024-07-14T17:02

2024-07-14T16:59

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покушение

самочувствие

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"Старшие советники кампании Трампа говорят, что он находится в "прекрасном расположении духа" и "хорошо себя чувствует", - говорится в материале.Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.

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новости, сша, дональд трамп, покушение, самочувствие