Советники Трампа рассказали о его самочувствии после покушения - 14.07.2024 Украина.ру
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Советники Трампа рассказали о его самочувствии после покушения
Советники Трампа рассказали о его самочувствии после покушения - 14.07.2024 Украина.ру
Советники Трампа рассказали о его самочувствии после покушения
Советники по предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что после покушения он находится в "прекрасном расположении духа", передает агентство Ассошиэйтед Пресс
2024-07-14T17:02
2024-07-14T16:59
новости
сша
дональд трамп
покушение
самочувствие
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"Старшие советники кампании Трампа говорят, что он находится в "прекрасном расположении духа" и "хорошо себя чувствует", - говорится в материале.Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.
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новости, сша, дональд трамп, покушение, самочувствие
Новости, США, Дональд Трамп, покушение, самочувствие

Советники Трампа рассказали о его самочувствии после покушения

17:02 14.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Советники по предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что после покушения он находится в "прекрасном расположении духа", передает агентство Ассошиэйтед Пресс
"Старшие советники кампании Трампа говорят, что он находится в "прекрасном расположении духа" и "хорошо себя чувствует", - говорится в материале.
Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.
ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.
Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.
Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАДональд Трамппокушениесамочувствие
 
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17:02Советники Трампа рассказали о его самочувствии после покушения
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13:00Связь покушения на Путина с покушением на Трампа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июля
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