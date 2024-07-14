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Трампа могли атаковать из-за Украины — Володин

Трампа могли атаковать из-за Украины — Володин - 14.07.2024 Украина.ру

Трампа могли атаковать из-за Украины — Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 14 июля в своем телеграм-канале прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа

2024-07-14T16:12

2024-07-14T16:12

2024-07-14T16:13

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"Позиция Трампа в украинском вопросе могла стать причиной акта агрессии. До конца исключать этого на данном этапе нельзя. Трамп - один из немногих западных политиков, кто открыто говорил о необходимости прекращения спонсирования военных действий", - написал он.Политик отметил, что подтверждением этой версии является недавнее нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.Спикер Госдумы считает, что своей многолетней политикой США добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны.По мнению Володина, за покушением на Трампа стоит кризис американской политической системы и раскол в обществе.Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.

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вячеслав володин, новости, украина, сша, дональд трамп, словакия, госдума