Трампа могли атаковать из-за Украины — Володин - 14.07.2024 Украина.ру
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Трампа могли атаковать из-за Украины — Володин
Трампа могли атаковать из-за Украины — Володин - 14.07.2024 Украина.ру
Трампа могли атаковать из-за Украины — Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 14 июля в своем телеграм-канале прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа
2024-07-14T16:12
2024-07-14T16:13
вячеслав володин
новости
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сша
дональд трамп
словакия
госдума
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"Позиция Трампа в украинском вопросе могла стать причиной акта агрессии. До конца исключать этого на данном этапе нельзя. Трамп - один из немногих западных политиков, кто открыто говорил о необходимости прекращения спонсирования военных действий", - написал он.Политик отметил, что подтверждением этой версии является недавнее нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.Спикер Госдумы считает, что своей многолетней политикой США добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны.По мнению Володина, за покушением на Трампа стоит кризис американской политической системы и раскол в обществе.Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.
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вячеслав володин, новости, украина, сша, дональд трамп, словакия, госдума
Вячеслав Володин, Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Словакия, Госдума

Трампа могли атаковать из-за Украины — Володин

16:12 14.07.2024 (обновлено: 16:13 14.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам аграрной политики
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин 14 июля в своем телеграм-канале прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда Трампа
"Позиция Трампа в украинском вопросе могла стать причиной акта агрессии. До конца исключать этого на данном этапе нельзя. Трамп - один из немногих западных политиков, кто открыто говорил о необходимости прекращения спонсирования военных действий", - написал он.
Политик отметил, что подтверждением этой версии является недавнее нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
"Ранее он заявлял, что Запад использует Украину в геополитических целях в борьбе с Россией. Сценарии происшествий схожи", - добавил Володин.
Спикер Госдумы считает, что своей многолетней политикой США добились того, что находятся буквально на грани гражданской войны.
По мнению Володина, за покушением на Трампа стоит кризис американской политической системы и раскол в обществе.
Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.
ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.
Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.
Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.
 
Вячеслав ВолодинНовостиУкраинаСШАДональд ТрампСловакияГосдума
 
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Заголовок открываемого материала
16:12Трампа могли атаковать из-за Украины — Володин
16:00"Тимур и его команда" – фильм, отложенный на две десятилетки
15:38Подполковник ФСБ Сергей Храпач о покушении на Трампа: Стрелок заволновался, и у него дрогнула рука
15:00Смерть от глобалистов. Трампа предупредили, чтобы не мешал мировому господству транснационалов
14:50Маск поддержал Трампа деньгами - Bloomberg
14:24Покушение на Трампа: что известно на 14.00 МСК
14:23Российские военные освободили село в ДНР — МО РФ
13:59Кремль отреагировал на покушение на Трампа
13:48"За что воюем?". Украинские эксперты о целях и цене войны
13:34Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая
13:33Покушение на Трампа. Казалось бы, причём здесь Украина?
13:22Это очень опасно! Рожин о том, куда ВСУ бросят 10 новых бригад и какая мобилизация нужна России
13:13Иван Лошкарев: Президентская кампания Трампа была хаотичной, но стрелок-фанатик дал ему шанс
13:00Связь покушения на Путина с покушением на Трампа, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 июня
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