https://ukraina.ru/20240714/1056247984.html

Кремль отреагировал на покушение на Трампа

Кремль отреагировал на покушение на Трампа - 14.07.2024 Украина.ру

Кремль отреагировал на покушение на Трампа

После многочисленных попыток устранить и скомпрометировать бывшего президента США Дональда Трампа было очевидно, что его жизнь находится в опасности. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков

2024-07-14T13:59

2024-07-14T13:59

2024-07-14T13:59

дмитрий песков

новости

кремль

россия

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg

"После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены: с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата - для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", - сказал официальный представитель Кремля.Он отметил, что действующая администрация США вольно или невольно перенесла во внутреннюю политику свои методы работы: "на внутренней арене появился стиль силовых решений".Однако подчеркнул, что Россия не думает, что попытка устранить Трампа была организована действующей властью США.Песков назвал американские президентские выборы - внутренним делом США, в которые РФ не имеет ни малейшего желания вмешиваться.Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.

кремль

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дмитрий песков, новости, кремль, россия, сша, дональд трамп