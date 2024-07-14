Кремль отреагировал на покушение на Трампа - 14.07.2024 Украина.ру
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Кремль отреагировал на покушение на Трампа
Кремль отреагировал на покушение на Трампа - 14.07.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на покушение на Трампа
После многочисленных попыток устранить и скомпрометировать бывшего президента США Дональда Трампа было очевидно, что его жизнь находится в опасности. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков
2024-07-14T13:59
2024-07-14T13:59
дмитрий песков
новости
кремль
россия
сша
дональд трамп
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"После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены: с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата - для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", - сказал официальный представитель Кремля.Он отметил, что действующая администрация США вольно или невольно перенесла во внутреннюю политику свои методы работы: "на внутренней арене появился стиль силовых решений".Однако подчеркнул, что Россия не думает, что попытка устранить Трампа была организована действующей властью США.Песков назвал американские президентские выборы - внутренним делом США, в которые РФ не имеет ни малейшего желания вмешиваться.Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.
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дмитрий песков, новости, кремль, россия, сша, дональд трамп
Дмитрий Песков, Новости, Кремль, Россия, США, Дональд Трамп

Кремль отреагировал на покушение на Трампа

13:59 14.07.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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После многочисленных попыток устранить и скомпрометировать бывшего президента США Дональда Трампа было очевидно, что его жизнь находится в опасности. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков
"После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены: с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата - для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности", - сказал официальный представитель Кремля.
Он отметил, что действующая администрация США вольно или невольно перенесла во внутреннюю политику свои методы работы: "на внутренней арене появился стиль силовых решений".
Однако подчеркнул, что Россия не думает, что попытка устранить Трампа была организована действующей властью США.
Песков назвал американские президентские выборы - внутренним делом США, в которые РФ не имеет ни малейшего желания вмешиваться.
Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.
ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.
Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.
Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июляна сайте Украина.ру.
 
Дмитрий ПесковНовостиКремльРоссияСШАДональд Трамп
 
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