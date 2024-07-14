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Мировых политиков шокировало покушение на Трампа

Мировых политиков шокировало покушение на Трампа - 14.07.2024 Украина.ру

Мировых политиков шокировало покушение на Трампа

Мировые политики 14 июля осудили покушение на экс-президента США Дональда Трампа и выразили ему поддержку

2024-07-14T12:37

2024-07-14T12:37

2024-07-14T12:37

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Так, по словам представителя генсека ООН Антониу Гутерреша - Стефана Дюжаррика, "генеральный секретарь безоговорочно осуждает этот акт политического насилия. Он желает президенту Трампу скорейшего выздоровления".Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что шокирован случившимся."Я осуждаю это нападение. Политическому насилию нет места в наших демократических странах, и союзники по НАТО остаются объединенными, чтобы защитить нашу свободу и ценности", - написал Столтенберг в сети X.Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила поддержку кандидату в президенты.Осудил нападение на Трампа и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Шокирован новостью о нападении на президента Трампа, которое я решительно осуждаю. Мы в очередной раз становимся свидетелями неприемлемых актов насилия в отношении политических представителей", - написал Боррель в соцсети Х.Глава Еврсовета Шарль Мишель назвал покушение неприемлемым.Глава МИД Германии Анналена Бербок указала, что "была глубоко потрясена новостью о покушении"."В демократических странах выборы решаются с помощью бюллетеней, а не оружия", - подчеркнула она в соцсети Х.Бербок добавила, что ее мысли сейчас о жертвах нападения. Она также пожелала Трампу и другим пострадавшим скорейшего выздоровления.Пожелал Трампу выздоровления и президент Франции Эммануэль Макрон."Мои мысли сейчас с президентом Дональдом Трампом, жертвой покушения, кому я желаю скорого выздоровления… Франция разделяет шок и негодование американского народа", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал, что "нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа достойно презрения".Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу.Осудил нападение на кандидата и премьер Канады Джастин Трюдо, и премьер Италии Джорджа Мелони, и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а также власти Испании, Швеции, Греции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Молдавии, Азербайджана, Таиланда, Египта, Шри-Ланки, Пакистана, Австралии, главы государств латиноамериканского региона.Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что молится за скорейшее выздоровление бывшего президента США, и призвал твердо противостоять любой форме агрессии против демократии.Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что глубоко обеспокоен нападением на экс-президента США и решительно осуждает произошедшее.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку Трампу.Президент Сербии Александр Вучич назвал покушение проявлением безумной ненависти, которая, по его словам, распространяется по всему миру.Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил обеспокоенность насилием в политике.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на эффективное расследование покушения.Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля на сайте Украина.ру.

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новости, сша, германия, франция, дональд трамп, жозеп боррель, йенс столтенберг, оон, нато, покушение