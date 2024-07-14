https://ukraina.ru/20240714/1056245112.html
Мировых политиков шокировало покушение на Трампа
Мировых политиков шокировало покушение на Трампа - 14.07.2024 Украина.ру
Мировых политиков шокировало покушение на Трампа
Мировые политики 14 июля осудили покушение на экс-президента США Дональда Трампа и выразили ему поддержку
2024-07-14T12:37
2024-07-14T12:37
2024-07-14T12:37
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дональд трамп
жозеп боррель
йенс столтенберг
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нато
покушение
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Так, по словам представителя генсека ООН Антониу Гутерреша - Стефана Дюжаррика, "генеральный секретарь безоговорочно осуждает этот акт политического насилия. Он желает президенту Трампу скорейшего выздоровления".Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что шокирован случившимся."Я осуждаю это нападение. Политическому насилию нет места в наших демократических странах, и союзники по НАТО остаются объединенными, чтобы защитить нашу свободу и ценности", - написал Столтенберг в сети X.Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила поддержку кандидату в президенты.Осудил нападение на Трампа и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Шокирован новостью о нападении на президента Трампа, которое я решительно осуждаю. Мы в очередной раз становимся свидетелями неприемлемых актов насилия в отношении политических представителей", - написал Боррель в соцсети Х.Глава Еврсовета Шарль Мишель назвал покушение неприемлемым.Глава МИД Германии Анналена Бербок указала, что "была глубоко потрясена новостью о покушении"."В демократических странах выборы решаются с помощью бюллетеней, а не оружия", - подчеркнула она в соцсети Х.Бербок добавила, что ее мысли сейчас о жертвах нападения. Она также пожелала Трампу и другим пострадавшим скорейшего выздоровления.Пожелал Трампу выздоровления и президент Франции Эммануэль Макрон."Мои мысли сейчас с президентом Дональдом Трампом, жертвой покушения, кому я желаю скорого выздоровления… Франция разделяет шок и негодование американского народа", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал, что "нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа достойно презрения".Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу.Осудил нападение на кандидата и премьер Канады Джастин Трюдо, и премьер Италии Джорджа Мелони, и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а также власти Испании, Швеции, Греции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Молдавии, Азербайджана, Таиланда, Египта, Шри-Ланки, Пакистана, Австралии, главы государств латиноамериканского региона.Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что молится за скорейшее выздоровление бывшего президента США, и призвал твердо противостоять любой форме агрессии против демократии.Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что глубоко обеспокоен нападением на экс-президента США и решительно осуждает произошедшее.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку Трампу.Президент Сербии Александр Вучич назвал покушение проявлением безумной ненависти, которая, по его словам, распространяется по всему миру.Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил обеспокоенность насилием в политике.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на эффективное расследование покушения.Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля на сайте Украина.ру.
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новости, сша, германия, франция, дональд трамп, жозеп боррель, йенс столтенберг, оон, нато, покушение
Мировых политиков шокировало покушение на Трампа
Мировые политики 14 июля осудили покушение на экс-президента США Дональда Трампа и выразили ему поддержку
Так, по словам представителя генсека ООН Антониу Гутерреша - Стефана Дюжаррика, "генеральный секретарь безоговорочно осуждает этот акт политического насилия. Он желает президенту Трампу скорейшего выздоровления".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что шокирован случившимся.
"Я осуждаю это нападение. Политическому насилию нет места в наших демократических странах, и союзники по НАТО остаются объединенными, чтобы защитить нашу свободу и ценности", - написал Столтенберг в сети X.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также выразила поддержку кандидату в президенты.
"Я глубоко шокирована стрельбой, произошедшей в ходе предвыборного митинга экс-президента Дональда Трампа. Желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления и выражаю соболезнования семье невинной жертвы. Политическому насилию нет места в демократии", - написала она в сети X.
Осудил нападение на Трампа и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Шокирован новостью о нападении на президента Трампа, которое я решительно осуждаю. Мы в очередной раз становимся свидетелями неприемлемых актов насилия в отношении политических представителей", - написал Боррель в соцсети Х.
Глава Еврсовета Шарль Мишель назвал покушение неприемлемым.
Глава МИД Германии Анналена Бербок указала, что "была глубоко потрясена новостью о покушении".
"В демократических странах выборы решаются с помощью бюллетеней, а не оружия", - подчеркнула она в соцсети Х.
Бербок добавила, что ее мысли сейчас о жертвах нападения. Она также пожелала Трампу и другим пострадавшим скорейшего выздоровления.
Пожелал Трампу выздоровления и президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мои мысли сейчас с президентом Дональдом Трампом, жертвой покушения, кому я желаю скорого выздоровления… Франция разделяет шок и негодование американского народа", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал, что "нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа достойно презрения".
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу.
Осудил нападение на кандидата и премьер Канады Джастин Трюдо, и премьер Италии Джорджа Мелони, и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а также власти Испании, Швеции, Греции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Молдавии, Азербайджана, Таиланда, Египта, Шри-Ланки, Пакистана, Австралии, главы государств латиноамериканского региона.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что молится за скорейшее выздоровление бывшего президента США, и призвал твердо противостоять любой форме агрессии против демократии.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что глубоко обеспокоен нападением на экс-президента США и решительно осуждает произошедшее.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил поддержку Трампу.
"Мои мысли и молитвы с президентом Трампом в эти мрачные часы", - написал Орбан в соцсети Х.
Президент Сербии Александр Вучич назвал покушение проявлением безумной ненависти, которая, по его словам, распространяется по всему миру.
Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил обеспокоенность насилием в политике.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на эффективное расследование покушения.
Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.
ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.
Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.