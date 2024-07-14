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Захарова назвала покушения на политических деятелей традицией США

Захарова назвала покушения на политических деятелей традицией США - 14.07.2024 Украина.ру

Захарова назвала покушения на политических деятелей традицией США

Покушения на политических деятелей, президентов и кандидатов в президенты в США - традиция внутриполитической жизни страны. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24"

2024-07-14T11:49

2024-07-14T11:49

2024-07-14T11:49

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"Послушайте сегодня, что сказал президент (США Джо) Байден, он говорил о том, что такие проявления как покушения на президента, на кандидата в президенты, на общественных деятелей, на политических деятелей, являются болезненными проявлениями внутриполитической жизни США. Но я хочу отметить то, что он не досказал. Байдену бы стоило сказать, что это не только болезненное проявление внутриполитической жизни США, но это еще и традиция", - подчеркнула Захарова.В своем телеграм-канале она также напомнила, что в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.Она также сослалась на свое сообщение, написанное в мае, в котором отмечает, что в США "открыто заявляют о "необходимости убить кандидата в президенты, экс-президента страны Дональда Трампа", критикуя легитимность выборов в РФ, но не задаются вопросом о легитимности выборов в своей стране.Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, и подтвердило личность подозреваемого: им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, дональд трамп, джо байден, мария захарова