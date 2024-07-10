Проблема фронта: некачественные дроны для российской армии и как с этим бороться - 10.07.2024 Украина.ру
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Проблема фронта: некачественные дроны для российской армии и как с этим бороться
Проблема фронта: некачественные дроны для российской армии и как с этим бороться - 10.07.2024 Украина.ру
Проблема фронта: некачественные дроны для российской армии и как с этим бороться
Одна из проблем, которая волнует и солдат в окопах, и министра обороны России Андрея Белоусова, и волонтеров - беспилотники, которые стали чуть ли не главным оружием в ходе специальной военной операции.
2024-07-10T18:30
2024-07-10T18:41
бпла
эксклюзив
сво
спецоперация
дроны
россия
саранск
сша
андрей белоусов
вооруженные силы украины
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По некоторым данным, которые все-таки в силу объективных причин трудно проверить, на отдельных участках фронта у российских подразделений есть проблемы с дронами, при этом у украинской стороны эта проблема не столь болезненная - и в плане их наличия, и в плане подготовки и присутствия на фронте высокопрофессиональных операторов БПЛАДостаточно сказать, что, например, в Красногоровке под Донецком у ВСУ в 6 раз больше беспилотников, чем у российских бойцов. Из-за этого продвижение российской армии затруднено.С этим надо что-то делать. Проблему признают все - и рядовые, и командование, и руководство Минобороны. О некоторых путях решения проблемы дефицита БПЛА (плюс их качества) и опытных дроноводов в разговоре с изданием Украина.ру высказался Михаил Филиппов (позывной "Архангел"), руководитель одноименного проекта - "Архангел", готовящего операторов беспилотников.Первая задача, по словам нашего собеседника, состоит в насыщении фронта максимальным количеством качественных БПЛА. Одних только FPV-дронов в день, по его словам, нужно 2,5-3 тысячи штук. И дело не только в количестве, но и в качестве изделий - некоторые из них оказываются непригодными к боевым условям. Почему?По словам нашего собеседника, дроны попадают на фронт двумя способами. Часть из них закупается через Министерство обороны и различные крупные фонды (например, "Народного фронта"), которые финансируются и государством, и частными компаниями (либо частными лицами). Второй способ, поставки - через волонтеров, которые собирают на них средства и закупают их самостоятельно, а потом передают в боевые части на фронте.."Что касается централизованных закупок через Министерство обороны, то там каждую неделю происходят испытания продукции. Государство все контролирует. Там с качеством все нормально. Поэтому проблем нет. Но надо повысить качество тех изделий, которые на фронт поставляются через волонтеров. А там серьезная проблема: просто из 100 дронов только 20 качественные, остальные надо доводить до ума", - сообщил нам печальную статистику Филиппов.Чтобы повысить качество продукции, по его словам, закупки волонтерам надо делать только у проверенных производителей, которые смогли показать качество и могут производить требуемое количество. За эти два года списки надежных производителей составлены. У каждого из них есть по десятку официальных протоколов от Министерства обороны.Если этого не делать, что плохое качество поставляемой на фронт продукции приводит к потерям. Боец понадеялся, например, на РЭБ, а тот из-за плохого качества не сработал. Боец убит. В итоге получается, что народные деньги, собираемые волонтерами, тратятся на некачественные изделия.Как некачественные изделия попадают на фронт? Разными способами. Например, какой-то известный блогер или волонтер из добрых намерений объявил через свой тг канал сбор на БПЛА. Собрали большую сумму, и не зная, кто производит качественную продукцию, а кто нет, закупают беспилотни у "гаражных" мастеров. Так называют артели, которые кустарным способом делают дроны.Если бы сам боец за свои собственные деньги закупал у них БПЛА, то за некачественную продукцию он бы последним открутил голову. Но бойцы ничего не платят за дроны, они их получают бесплатно от блогеров или волонтеров. Поэтому хайп не устраивают, непроизвольно давая таким образом возможность горе-мастерам и некачественным производителям и дальше перенаправлять на себя народные средства."Причем, что плохо, бойцы, получив бесплатные беспилотники, даже не вскрыв коробки, не испытав в бою дроны, записывают видео с благодарностям мошенникам, которые используют эти видео для своего пиара", - сетует Филиппов.Чтобы отсеивать производителей некачественных дронов и просто мошенников, Филиппов предлагает следующий способ, который он назвал "народной апробацией". Командиры подразделений вместе с представителями, как он это назвал, ассоциации "народного ВПК" в присутствии СМИ проводят испытания всех дронов, поставляемых на фронт, на специальном полигоне.После чего составляются белые и черные списки производителей. В черные попадают плохие производители и просто обычные мошенники, которым не важно качество, а важны деньги волонтеров, поэтому они делают дроны тяп-ляп, лишь бы было похоже на дрон, а летает он или нет, не важно.И белые, и черные списки должны попадать в СМИ, чтобы информировать военных, волонтеров и общественность, у кого надо закупать дроны, а у кого нет."Тем производителям, которые попали в белые списки, надо предлагать создать хаб под ответственность нашей ассоциации прямо рядом с фронтом, а не где-то в Ульяновске или в Саранске. При этом цены на изделия повышать нельзя. Это одно из условий. На полигоне мы предварительно испытываем беспилотники и за его качество перед фронтом отвечаем тоже мы", - предлагает Филиппов.Изделия должны быть постоянно в наличии в хабе и по мере необходимости подразделения должны получать их сразу же: волонтер оплачивает изделие, а боец его сразу же забирает. То есть передача происходит из рук в руки. Не будет перекупщиков, закупленные уже дроны не будут попадать на "Авито", не будет задержек в поставках и ожидания. Все будет происходить на месте.Вторая задача, по мнению Филиппова, необходимо подготовить нужное количество опытных операторов дронов с тыловой инфраструктуров (учебные центры, лаборатории, склады).Сейчас по всей линии фронта штатно действует только батальон "Феникс" (11 инженерная бригада)."Но батальона крайне мало. Враг в отличие от нас уже формирует полки. Поэтому считаю нужным и срочным прямо сейчас расширить батальон "Феникс" до полка. Внутри него необходимо сформировать добровольческий батальон БПЛА, роту инструкторов, роту РЭБ, РЭР и связи, роту техников-инженеров. Всего этого будет вполне достаточно, чтобы серьезно усилиться по всей линии фронта под единым руководство в рамках единой системы", - не сомневается "Архангел".О других проблемах, связанных с беспилотниками - в интервью Виктора Яценко: "Гонка дронов" в зоне СВО ведёт к космической войне России и США
https://ukraina.ru/20240619/1055717532.html
https://ukraina.ru/20240628/1055883686.html
https://ukraina.ru/20240623/1055801174.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
бпла, эксклюзив, сво, спецоперация, дроны, россия, саранск, сша, андрей белоусов, вооруженные силы украины, минобороны, украина.ру
БПЛА, Эксклюзив, СВО, Спецоперация, дроны, Россия, Саранск, США, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Украина.ру

Проблема фронта: некачественные дроны для российской армии и как с этим бороться

18:30 10.07.2024 (обновлено: 18:41 10.07.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкола обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова
Школа обучения операторов БПЛА, производство FPV-дронов и самолетов типа камикадзе на базе добровольческого батальона имени П. Судоплатова - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Одна из проблем, которая волнует и солдат в окопах, и министра обороны России Андрея Белоусова, и волонтеров - беспилотники, которые стали чуть ли не главным оружием в ходе специальной военной операции.
По некоторым данным, которые все-таки в силу объективных причин трудно проверить, на отдельных участках фронта у российских подразделений есть проблемы с дронами, при этом у украинской стороны эта проблема не столь болезненная - и в плане их наличия, и в плане подготовки и присутствия на фронте высокопрофессиональных операторов БПЛА
Достаточно сказать, что, например, в Красногоровке под Донецком у ВСУ в 6 раз больше беспилотников, чем у российских бойцов. Из-за этого продвижение российской армии затруднено.
С этим надо что-то делать. Проблему признают все - и рядовые, и командование, и руководство Минобороны.
О некоторых путях решения проблемы дефицита БПЛА (плюс их качества) и опытных дроноводов в разговоре с изданием Украина.ру высказался Михаил Филиппов (позывной "Архангел"), руководитель одноименного проекта - "Архангел", готовящего операторов беспилотников.
Михаил Архангел Филиппов
19 июня, 05:36
Михаил Филиппов: Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против меня и моей школы дроноводовОснователь и руководитель школы операторов дронов Михаил Филиппов рассказал изданию Украина.ру, как поступить к нему учиться, и что он и его ученики делают, чтобы не попасть под HIMARS
Первая задача, по словам нашего собеседника, состоит в насыщении фронта максимальным количеством качественных БПЛА. Одних только FPV-дронов в день, по его словам, нужно 2,5-3 тысячи штук. И дело не только в количестве, но и в качестве изделий - некоторые из них оказываются непригодными к боевым условям. Почему?
По словам нашего собеседника, дроны попадают на фронт двумя способами. Часть из них закупается через Министерство обороны и различные крупные фонды (например, "Народного фронта"), которые финансируются и государством, и частными компаниями (либо частными лицами). Второй способ, поставки - через волонтеров, которые собирают на них средства и закупают их самостоятельно, а потом передают в боевые части на фронте..
"Что касается централизованных закупок через Министерство обороны, то там каждую неделю происходят испытания продукции. Государство все контролирует. Там с качеством все нормально. Поэтому проблем нет. Но надо повысить качество тех изделий, которые на фронт поставляются через волонтеров. А там серьезная проблема: просто из 100 дронов только 20 качественные, остальные надо доводить до ума", - сообщил нам печальную статистику Филиппов.
Чтобы повысить качество продукции, по его словам, закупки волонтерам надо делать только у проверенных производителей, которые смогли показать качество и могут производить требуемое количество. За эти два года списки надежных производителей составлены. У каждого из них есть по десятку официальных протоколов от Министерства обороны.
Если этого не делать, что плохое качество поставляемой на фронт продукции приводит к потерям. Боец понадеялся, например, на РЭБ, а тот из-за плохого качества не сработал. Боец убит. В итоге получается, что народные деньги, собираемые волонтерами, тратятся на некачественные изделия.
Виктор Яценко интервью - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
28 июня, 12:29
Виктор Яценко: "Гонка дронов" в зоне СВО ведёт к космической войне России и СШАГенеральный директор компании по производству FPV-дронов "Аэро-хит" Виктор Яценко рассказал изданию Украина.ру о том, что российские дроны до сих пор собираются из китайских комплектующих, и страшны ли рои беспилотников с искусственным интеллектом
Как некачественные изделия попадают на фронт? Разными способами. Например, какой-то известный блогер или волонтер из добрых намерений объявил через свой тг канал сбор на БПЛА. Собрали большую сумму, и не зная, кто производит качественную продукцию, а кто нет, закупают беспилотни у "гаражных" мастеров. Так называют артели, которые кустарным способом делают дроны.
Если бы сам боец за свои собственные деньги закупал у них БПЛА, то за некачественную продукцию он бы последним открутил голову. Но бойцы ничего не платят за дроны, они их получают бесплатно от блогеров или волонтеров. Поэтому хайп не устраивают, непроизвольно давая таким образом возможность горе-мастерам и некачественным производителям и дальше перенаправлять на себя народные средства.
"Причем, что плохо, бойцы, получив бесплатные беспилотники, даже не вскрыв коробки, не испытав в бою дроны, записывают видео с благодарностям мошенникам, которые используют эти видео для своего пиара", - сетует Филиппов.
Чтобы отсеивать производителей некачественных дронов и просто мошенников, Филиппов предлагает следующий способ, который он назвал "народной апробацией". Командиры подразделений вместе с представителями, как он это назвал, ассоциации "народного ВПК" в присутствии СМИ проводят испытания всех дронов, поставляемых на фронт, на специальном полигоне.
После чего составляются белые и черные списки производителей. В черные попадают плохие производители и просто обычные мошенники, которым не важно качество, а важны деньги волонтеров, поэтому они делают дроны тяп-ляп, лишь бы было похоже на дрон, а летает он или нет, не важно.
И белые, и черные списки должны попадать в СМИ, чтобы информировать военных, волонтеров и общественность, у кого надо закупать дроны, а у кого нет.
"Тем производителям, которые попали в белые списки, надо предлагать создать хаб под ответственность нашей ассоциации прямо рядом с фронтом, а не где-то в Ульяновске или в Саранске. При этом цены на изделия повышать нельзя. Это одно из условий. На полигоне мы предварительно испытываем беспилотники и за его качество перед фронтом отвечаем тоже мы", - предлагает Филиппов.
Филиппов
23 июня, 17:25
Сравнение арсенала и школы операторов дронов РФ и противника - Филиппов Основатель и руководитель проекта "Архангел" Михаил Филиппов в эфире Украина.ру рассказал о современной войне БПЛА
Изделия должны быть постоянно в наличии в хабе и по мере необходимости подразделения должны получать их сразу же: волонтер оплачивает изделие, а боец его сразу же забирает. То есть передача происходит из рук в руки. Не будет перекупщиков, закупленные уже дроны не будут попадать на "Авито", не будет задержек в поставках и ожидания. Все будет происходить на месте.
Вторая задача, по мнению Филиппова, необходимо подготовить нужное количество опытных операторов дронов с тыловой инфраструктуров (учебные центры, лаборатории, склады).
Сейчас по всей линии фронта штатно действует только батальон "Феникс" (11 инженерная бригада).
"Но батальона крайне мало. Враг в отличие от нас уже формирует полки. Поэтому считаю нужным и срочным прямо сейчас расширить батальон "Феникс" до полка. Внутри него необходимо сформировать добровольческий батальон БПЛА, роту инструкторов, роту РЭБ, РЭР и связи, роту техников-инженеров. Всего этого будет вполне достаточно, чтобы серьезно усилиться по всей линии фронта под единым руководство в рамках единой системы", - не сомневается "Архангел".
О других проблемах, связанных с беспилотниками - в интервью Виктора Яценко: "Гонка дронов" в зоне СВО ведёт к космической войне России и США
 
БПЛАЭксклюзивСВОСпецоперациядроныРоссияСаранскСШААндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныМинобороныУкраина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
18:30Проблема фронта: некачественные дроны для российской армии и как с этим бороться
18:12Общественники придумали, как вернуть Меладзе на Родину с пользой для СВО
18:06"Новое дворянство", западноукраинские уклонисты и поджоги ТЦК, поставка F-16. Итоги 10 июля
17:39Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма
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