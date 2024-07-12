"Противник не бежит, а только пятится": обозреватель о том, почему ВСУ нужно продержаться до осени - 12.07.2024 Украина.ру
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"Противник не бежит, а только пятится": обозреватель о том, почему ВСУ нужно продержаться до осени
"Противник не бежит, а только пятится": обозреватель о том, почему ВСУ нужно продержаться до осени - 12.07.2024 Украина.ру
"Противник не бежит, а только пятится": обозреватель о том, почему ВСУ нужно продержаться до осени
ВСУ рассчитывают продержаться до осени, когда они получат F-16 и смогут укомплектовать новые бригады. Личный состав этих бригад не будет квалифицированными солдатами, но за счет количества они смогут создать для ВС РФ новые проблемы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2024-07-12T05:50
2024-07-12T05:50
новости
россия
всу
вс рф
самолет
f-16
авиация
наступление
бригада
сво
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Хотелось бы надеяться, что ВС РФ способны за летнюю кампанию найти слабое место в обороне ВСУ и пробить эту брешь. Таков оптимистичный прогноз. Но есть и пессимистичный прогноз: противник может выдержать нынешние удары, рассказал эксперт.Сейчас российские силы наносят удары по всей линии соприкосновения, но противник "не бежит, а только пятится". Если они и бегут, то пока только на небольшое расстояние, отметил он.И ВСУ рассчитывают продержаться до осени, когда они получат F-16 и смогут укомплектовать новые бригады. Владимир Зеленский недавно заявил, что в стадии формирования несколько бригад, которым не хватает техники и тяжелого вооружения, указал специалист.Личный состав этих новых бригад ВСУ не будет квалифицированными солдатами, но за счет количества они смогут создать нам новые проблемы. Их смогут решить ВС РФ но объем боевой работы будет увеличен, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.руО том, почему более половины жителей Украины все еще верят в "победу" над Россией - в интервью Ростислава Ищенко: У европейцев не будут спрашивать, хотят ли они воевать с Россией, скажут — они пойдут
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новости, россия, всу, вс рф, самолет, f-16, авиация, наступление, бригада, сво, владимир зеленский, осень, прогноз
Новости, Россия, ВСУ, ВС РФ, самолет, F-16, авиация, наступление, бригада, СВО, Владимир Зеленский, осень, прогноз

"Противник не бежит, а только пятится": обозреватель о том, почему ВСУ нужно продержаться до осени

05:50 12.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВСУ полигон
ВСУ полигон - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ВСУ рассчитывают продержаться до осени, когда они получат F-16 и смогут укомплектовать новые бригады. Личный состав этих бригад не будет квалифицированными солдатами, но за счет количества они смогут создать для ВС РФ новые проблемы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Хотелось бы надеяться, что ВС РФ способны за летнюю кампанию найти слабое место в обороне ВСУ и пробить эту брешь. Таков оптимистичный прогноз. Но есть и пессимистичный прогноз: противник может выдержать нынешние удары, рассказал эксперт.
Сейчас российские силы наносят удары по всей линии соприкосновения, но противник "не бежит, а только пятится". Если они и бегут, то пока только на небольшое расстояние, отметил он.
И ВСУ рассчитывают продержаться до осени, когда они получат F-16 и смогут укомплектовать новые бригады. Владимир Зеленский недавно заявил, что в стадии формирования несколько бригад, которым не хватает техники и тяжелого вооружения, указал специалист.
"Если мы сейчас не проведем наступательную операцию, будет продолжаться наше небольшое продвижение, но мы не нанесем ВСУ решительных потерь. В результате к весне 2025 года противник восстановит авиацию (несколько десятков F-16 они точно получат), укомплектует свои бригады, а мы столкнемся с другой армией", - подчеркнул Корнев.
Личный состав этих новых бригад ВСУ не будет квалифицированными солдатами, но за счет количества они смогут создать нам новые проблемы. Их смогут решить ВС РФ но объем боевой работы будет увеличен, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.ру
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