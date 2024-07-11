"Черти из самых мажорных судов": на Украине допустили к работе 180 низкоквалифицированных судей - 11.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240711/1056195749.html
"Черти из самых мажорных судов": на Украине допустили к работе 180 низкоквалифицированных судей
"Черти из самых мажорных судов": на Украине допустили к работе 180 низкоквалифицированных судей - 11.07.2024 Украина.ру
"Черти из самых мажорных судов": на Украине допустили к работе 180 низкоквалифицированных судей
Порядка 180 украинских судей, которые ранее получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности, что говорит об их низкой квалификации, остались на своих рабочих местах, сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) страны
2024-07-11T16:33
2024-07-11T16:37
новости
украина
верховный суд
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056024193_0:432:2048:1584_1920x0_80_0_0_08f442f05b1e90444a0a366a1c33014b.jpg
Благодаря решению Большой Палаты Верховного суда, большое количество коррупционеров, несмотря на то, что их преступления становятся достоянием общественности, выйдут "сухими из воды". Отмечается, что Высшая квалификационная коллегия судей якобы не может уволить 180 судей в связи с выводами Общественного совета добропорядочности о несоответствии должности, в порядке который определяет закон. Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин подчеркнул, что среди осчастливленных Верховным судом оказались прежде всего "черти из самых мажорных судов". Как поясняет портал "Цензор.net", речь идет о председателях судов, владеющих элитной недвижимостью, в том числе за пределами Украины, люксовыми автомобилями и вещами. Ранее ВАКС арестовал судью-взяточника Киевского апелляционного суда.Подробнее о том, как наступление ВС РФ вновь обнажило масштаб украинской коррупции читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
https://ukraina.ru/20240627/1055871301.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/03/1056024193_0:169:2048:1705_1920x0_80_0_0_4a4c3a919f6e78c1197d754194569917.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, верховный суд, коррупция
Новости, Украина, Верховный Суд, коррупция

"Черти из самых мажорных судов": на Украине допустили к работе 180 низкоквалифицированных судей

16:33 11.07.2024 (обновлено: 16:37 11.07.2024)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Порядка 180 украинских судей, которые ранее получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности, что говорит об их низкой квалификации, остались на своих рабочих местах, сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) страны
Благодаря решению Большой Палаты Верховного суда, большое количество коррупционеров, несмотря на то, что их преступления становятся достоянием общественности, выйдут "сухими из воды".
"Нет никаких сомнений, что это решение Большая Палата ВС приняла именно в интересах недобропорядочных судей, подыграв судебной мафии", - заявили в ЦПК.
Отмечается, что Высшая квалификационная коллегия судей якобы не может уволить 180 судей в связи с выводами Общественного совета добропорядочности о несоответствии должности, в порядке который определяет закон.
Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин подчеркнул, что среди осчастливленных Верховным судом оказались прежде всего "черти из самых мажорных судов".
Как поясняет портал "Цензор.net", речь идет о председателях судов, владеющих элитной недвижимостью, в том числе за пределами Украины, люксовыми автомобилями и вещами.
Ранее ВАКС арестовал судью-взяточника Киевского апелляционного суда.
Подробнее о том, как наступление ВС РФ вновь обнажило масштаб украинской коррупции читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
Министерство обороны украины минобороны - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
27 июня, 09:59
ВСУ снова меняют руководство тыла из-за непобедимой коррупцииЧуть более двух месяцев продержалось назначенное руководство тылового обеспечения Вооруженных сил Украины. Вслед за коррупционным скандалом Министерство обороны страны объявило об очередной реорганизации состава Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения армии
 
НовостиУкраинаВерховный Судкоррупция
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35Для ударов по РФ Германия, Франция, Италия и Польша разработают дальнобойные ракеты - СМИ
17:06Путин передал Росимуществу активы предприятия австрийской компании
16:33"Черти из самых мажорных судов": на Украине допустили к работе 180 низкоквалифицированных судей
16:02Бруно Шульц: магический реализм еврейского Дрогобыча
15:47НАТО и Китай приблизились к прямой конфронтации, пишут западные СМИ
15:40Избирательный господь и Алла Пугачева
15:02Путин допустил в будущем создание парламента БРИКС
14:43В РФ предотвратили теракт в церкви, спланированный выходцем из Центральной Азии
14:19Восход теперь без ВСУ: бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР
14:09Мир из пустыни? Почему Саудовскую Аравию называют будущей переговорной площадкой
13:54НАТО развернула в Польше свою систему ПВО – Столтенберг
13:38Кто более всех на Украине ценен. Мобилизация в ВСУ, как отражение внешнего управления
13:17Трезвая точка зрения: Песков сообщил, что на Западе мнения по ситуации на Украине разнятся
13:07Атака на Москву, обстрелы, декларация НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля
12:47Что Россия готовит для ВСУ и за какое оружие не жалко отдать левую руку с правым глазом - Копылов
12:37С островов – на нары: экс-военком Одессы предстанет перед судом из-за красивого отдыха
11:57Писториус объяснил зачем США разместит в Германии свое дальнобойное оружие
11:36В Шебекино ранения под обстрелом ВСУ получили 7 мирных жителей
11:18Следком РФ: более 700 иностранцев обвиняются в участии в боевых действиях на стороне ВСУ
11:11ВСУ атаковали село в Белгородской области, погиб человек - Гладков
Лента новостейМолния