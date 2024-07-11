"Черти из самых мажорных судов": на Украине допустили к работе 180 низкоквалифицированных судей
16:33 11.07.2024 (обновлено: 16:37 11.07.2024)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Порядка 180 украинских судей, которые ранее получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности, что говорит об их низкой квалификации, остались на своих рабочих местах, сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) страны
Благодаря решению Большой Палаты Верховного суда, большое количество коррупционеров, несмотря на то, что их преступления становятся достоянием общественности, выйдут "сухими из воды".
"Нет никаких сомнений, что это решение Большая Палата ВС приняла именно в интересах недобропорядочных судей, подыграв судебной мафии", - заявили в ЦПК.
Отмечается, что Высшая квалификационная коллегия судей якобы не может уволить 180 судей в связи с выводами Общественного совета добропорядочности о несоответствии должности, в порядке который определяет закон.
Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин подчеркнул, что среди осчастливленных Верховным судом оказались прежде всего "черти из самых мажорных судов".
Как поясняет портал "Цензор.net", речь идет о председателях судов, владеющих элитной недвижимостью, в том числе за пределами Украины, люксовыми автомобилями и вещами.
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