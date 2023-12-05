ВАКС арестовал судью-взяточника Киевского апелляционного суда - 05.12.2023 Украина.ру
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ВАКС арестовал судью-взяточника Киевского апелляционного суда
ВАКС арестовал судью-взяточника Киевского апелляционного суда - 05.12.2023 Украина.ру
ВАКС арестовал судью-взяточника Киевского апелляционного суда
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил под стражу первого из четырех судей Киевского апелляционного суда, подозреваемых в получении взятки, Игоря Паленика. Об этом 5 декабря сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре
2023-12-05T21:22
2023-12-05T21:22
новости
украина
суд
коррупция
высший антикоррупционный суд
взятка
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Отмечается, что ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к судье Киевского апелляционного суда "меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере четырёх миллионов гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей". Как сообщает издание "Страна.ua", во время обыска в квартире судьи Паленика детективы НАБУ нашли 115 тысяч долларов, расфасованные по коробкам из-под кофе. По версии следствия, взятки судьи между собой распределяли в коробках из-под алкоголя и кофе. Ранее пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины информировала, что при получении взятки в 35 тысяч долларов, за решение об отмене ареста имущества по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, задержаны четверо судей Киевского апелляционного суда.
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новости, украина, суд, коррупция, высший антикоррупционный суд, взятка
Новости, Украина, Суд, коррупция, Высший антикоррупционный суд, взятка

ВАКС арестовал судью-взяточника Киевского апелляционного суда

21:22 05.12.2023
 
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины
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Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил под стражу первого из четырех судей Киевского апелляционного суда, подозреваемых в получении взятки, Игоря Паленика. Об этом 5 декабря сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре
"Применить к подозреваемому Игорю Паленику меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 февраля 2024 года. Взять подозреваемого Игоря Паленика под стражу в зале суда", – сказано в сообщении.
Отмечается, что ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к судье Киевского апелляционного суда "меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере четырёх миллионов гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей".
Как сообщает издание "Страна.ua", во время обыска в квартире судьи Паленика детективы НАБУ нашли 115 тысяч долларов, расфасованные по коробкам из-под кофе. По версии следствия, взятки судьи между собой распределяли в коробках из-под алкоголя и кофе.
Ранее пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины информировала, что при получении взятки в 35 тысяч долларов, за решение об отмене ареста имущества по делу бывшего руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева, задержаны четверо судей Киевского апелляционного суда.
 
НовостиУкраинаСудкоррупцияВысший антикоррупционный судвзятка
 
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