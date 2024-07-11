НАТО и Китай приблизились к прямой конфронтации, пишут западные СМИ
15:47 11.07.2024 (обновлено: 15:57 11.07.2024)
© AP / Andy Wong, File
© AP / Andy Wong, File
Китай проводит военные учения в Тихом океане - вблизи ключевых западных союзников, - в то время как в НАТО в ходе саммита в Вашингтоне сделали широкое предупреждение председателю КНР Си Цзиньпину относительно его позиции по украинскому конфликту. О напряженности в отношениях Китая и альянса пишет газета The Times
Отмечается, что Китай начал военные учения одновременно с проведением саммита Североатлантического альянса, в коммюнике которого НАТО назвало Китай "решающим фактором", способствующим российским военным усилиям и системным вызовам евроатлантической безопасности.
"Мы решительно осуждаем экспорт КНДР артиллерийских снарядов и баллистических ракет, который является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, и с большим беспокойством отмечаем углубление связей между КНДР и Россией", – указано в декларации.
Автор публикации напоминает, что военные учения также происходят одновременно с совместным патрулированием Тихого океана между Китаем и Россией и совместными антитеррористическими учениями между войсками КНР и Белоруссии.
26 июня, 19:05"Белоруссия оставит след в КНР": Лукашенко о совместных проектах с Китаем При университете Пекина с помощью белорусских строителей будет построен спортивный центр, а в Минске появится музей истории, архитектура которого будет схожа с аналогичным китайским учреждением. О новых совместных проектах Минска и КНР сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко
В ответ Китай назвал НАТО "пережитком холодной войны" и потребовал не вмешиваться в дела Азии. Спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь назвал обвинения НАТО предвзятыми, клеветническими и провокационными, передает Financial Times.
"Без каких-либо доказательств НАТО продолжает распространять ложь, сфабрикованную США, открыто пороча Китай, сея раздор между Китаем и Европой и подрывая китайско-европейское сотрудничество", - указал дипломат.
Он также призвал альянс оставаться в рамках своей роли региональной оборонительной организации в Северной Атлантике, а не становиться "нарушителем мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе или инструментом, используемым некоторыми великими державами для сохранения гегемонии".