https://ukraina.ru/20240711/1056193988.html

НАТО и Китай приблизились к прямой конфронтации, пишут западные СМИ

НАТО и Китай приблизились к прямой конфронтации, пишут западные СМИ - 11.07.2024 Украина.ру

НАТО и Китай приблизились к прямой конфронтации, пишут западные СМИ

Китай проводит военные учения в Тихом океане - вблизи ключевых западных союзников, - в то время как в НАТО в ходе саммита в Вашингтоне сделали широкое предупреждение председателю КНР Си Цзиньпину относительно его позиции по украинскому конфликту. О напряженности в отношениях Китая и альянса пишет газета The Times

2024-07-11T15:47

2024-07-11T15:47

2024-07-11T15:57

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Отмечается, что Китай начал военные учения одновременно с проведением саммита Североатлантического альянса, в коммюнике которого НАТО назвало Китай "решающим фактором", способствующим российским военным усилиям и системным вызовам евроатлантической безопасности. Автор публикации напоминает, что военные учения также происходят одновременно с совместным патрулированием Тихого океана между Китаем и Россией и совместными антитеррористическими учениями между войсками КНР и Белоруссии.В ответ Китай назвал НАТО "пережитком холодной войны" и потребовал не вмешиваться в дела Азии. Спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь назвал обвинения НАТО предвзятыми, клеветническими и провокационными, передает Financial Times. "Без каких-либо доказательств НАТО продолжает распространять ложь, сфабрикованную США, открыто пороча Китай, сея раздор между Китаем и Европой и подрывая китайско-европейское сотрудничество", - указал дипломат. Он также призвал альянс оставаться в рамках своей роли региональной оборонительной организации в Северной Атлантике, а не становиться "нарушителем мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе или инструментом, используемым некоторыми великими державами для сохранения гегемонии".Подробнее о том, какой удар уже нанесли Россия, КНДР и Китай по США читайте в интервью директора Центра политической информации Алексея Мухина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240626/1055866015.html

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новости, китай, си цзиньпин, нато, кндр, сво, война, украина