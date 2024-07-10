Украинская разведка намеревалась взорвать высокопоставленных военных РФ, ФСБ сорвала эти планы
10:37 10.07.2024 (обновлено: 11:25 10.07.2024)
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны России, подготовка которых проходила под руководством представителей украинской разведки, сообщает РИА Новости
Уточняется, что правоохранители поймали 30-летнего гражданина России, организовавшего через курьеров доставку трех взрывных устройств для совершения теракта.
"Бомбы были завернуты в подарочную упаковку. Задержанный дал признательные показания, рассказал, что его завербовала украинская разведка", – уточнило СМИ.
ФСБ показала видео с задержанным мужчиной. На кадрах видно и подарочную упаковку, в которой была взрывчатка.
Ранее спецслужбы РФ предотвратили попытку Киева устроить теракт на авианесущем крейсере в Мурманске.
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