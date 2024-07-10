Украинская разведка намеревалась взорвать высокопоставленных военных РФ, ФСБ сорвала эти планы

"Это наша недоработка": эксперт о том, почему теракт в "Крокусе" не смогли предотвратить

Предотвращение террористических актов, подобных тому, что произошел в марте в "Крокус Сити Холле", требует от спецслужб больших усилий. О том, почему в случае с терактом в Подмосковье этого сделано не было, в интервью Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач