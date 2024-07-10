Украинская разведка намеревалась взорвать высокопоставленных военных РФ, ФСБ сорвала эти планы - 10.07.2024 Украина.ру
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Украинская разведка намеревалась взорвать высокопоставленных военных РФ, ФСБ сорвала эти планы
Украинская разведка намеревалась взорвать высокопоставленных военных РФ, ФСБ сорвала эти планы - 10.07.2024 Украина.ру
Украинская разведка намеревалась взорвать высокопоставленных военных РФ, ФСБ сорвала эти планы
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны России, подготовка которых проходила под руководством представителей украинской разведки, сообщает РИА Новости
2024-07-10T10:37
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Уточняется, что правоохранители поймали 30-летнего гражданина России, организовавшего через курьеров доставку трех взрывных устройств для совершения теракта. ФСБ показала видео с задержанным мужчиной. На кадрах видно и подарочную упаковку, в которой была взрывчатка. Ранее спецслужбы РФ предотвратили попытку Киева устроить теракт на авианесущем крейсере в Мурманске.Подробнее о том, когда Украину признают террористом смотрите в интервью журналиста информационного агентства News Front, волонтёра, общественного деятеля Юлии Витязевой в эфире Украина.ру
https://ukraina.ru/20240413/1054382362.html
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новости, россия, фсб, киев, теракт, сво, минобороны рф
Новости, Россия, ФСБ, Киев, теракт, СВО, Минобороны РФ

Украинская разведка намеревалась взорвать высокопоставленных военных РФ, ФСБ сорвала эти планы

10:37 10.07.2024 (обновлено: 11:25 10.07.2024)
 
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© ЦОС ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны России, подготовка которых проходила под руководством представителей украинской разведки, сообщает РИА Новости
Уточняется, что правоохранители поймали 30-летнего гражданина России, организовавшего через курьеров доставку трех взрывных устройств для совершения теракта.
"Бомбы были завернуты в подарочную упаковку. Задержанный дал признательные показания, рассказал, что его завербовала украинская разведка", – уточнило СМИ.
ФСБ показала видео с задержанным мужчиной. На кадрах видно и подарочную упаковку, в которой была взрывчатка.
Ранее спецслужбы РФ предотвратили попытку Киева устроить теракт на авианесущем крейсере в Мурманске.
Подробнее о том, когда Украину признают террористом смотрите в интервью журналиста информационного агентства News Front, волонтёра, общественного деятеля Юлии Витязевой в эфире Украина.ру
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"Это наша недоработка": эксперт о том, почему теракт в "Крокусе" не смогли предотвратитьПредотвращение террористических актов, подобных тому, что произошел в марте в "Крокус Сити Холле", требует от спецслужб больших усилий. О том, почему в случае с терактом в Подмосковье этого сделано не было, в интервью Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
 
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