https://ukraina.ru/20240711/1056190269.html

Мир из пустыни? Почему Саудовскую Аравию называют будущей переговорной площадкой

Мир из пустыни? Почему Саудовскую Аравию называют будущей переговорной площадкой - 11.07.2024 Украина.ру

Мир из пустыни? Почему Саудовскую Аравию называют будущей переговорной площадкой

В СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия как будто бы рассматривается некоторыми мировыми силами в качестве возможной площадки международной конференции, посвященной разрешению украинского кризиса.

2024-07-11T14:09

2024-07-11T14:09

2024-07-11T14:09

эксклюзив

украина

саудовская аравия

сша

эр-рияд (провинция)

салман ибн абдул-азиз аль сауд

джо байден

петер сийярто

bloomberg

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0b/1056190700_369:110:2546:1335_1920x0_80_0_0_dec221962de57a20348c95bff1183dda.jpg

"Саудовская Аравия – один из возможных вариантов. Но пока нет конкретики по срокам и месту", – предельно откровенно высказался об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, ближайший соратник Виктора Орбана, который только что проделал дипломатическое турне Будапешт-Киев-Москва-Пекин-Вашингтон.Из слов Сийярто понятно, что возможность переговоров у саудитов рассматриваются пока что чисто гипотетически, и это идею поддерживают не все.Нет сомнений, пожалуй, только в одном – почему на роль потенциального места для международных переговоров рассматривается Саудовская Аравия – страна жарких пустошей, где сейчас повара из разных стран мира практикуются в изготовлении яичницы-глазуньи прямо на асфальте.Для начала, не нужно верить расхожим стереотипам. Саудовская Аравия вовсе не является сплошной безводной пустыней. В этой большой стране находится множество исторических памятников и современных городов, включая первоклассные морские курорты, способные обеспечить проведение любого статусного мероприятия.Туризм вообще является важное экономической статьей доходов королевства – так, с первого июля заработало двустороннее соглашение в области туризма с Китаем, направленное на привлечение 5 миллионов китайских туристов.Но главная задача саудовского премьер-министра принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда – сына короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, который считается старейшим монархом в мире, состоит в том, чтобы обеспечить своей стране политическую независимость и экономическое развитие.Молодой кронпринц весьма преуспел в этих непростых вопросах. Во время его правления Саудовская Аравия создала с нуля несколько современных заводов, не связанных с добычей и переработкой нефти, а также потеряла репутацию полностью зависимой от США страны.Опираясь на посредничество Китая, саудиты вполне самостоятельно наладили мирные отношения с Ираном – от которого их якобы защищала Америка. А это помогло привлечь важные китайские инвестиции.Замирение с Тегераном также поспособствовало затуханию невыгодного Королевству конфликта с йеменскими повстанцами-хуситами (причем, в переговорах по урегулированию гражданской войны в Йемене принимали участие и россияне). А между тем, в разгар кризиса хуситы наносили удары по территории саудитов, которые не всегда перехватывало хваленное американское ПВО.Судя по всему, кронпринц Саудовской Аравии довольно рано понял, что мир изменился, и американцы более не являются его хозяевами. Эр-Рияд не стремился к конфронтации с Вашингтоном, но с какого-то момента начал пресекать любые попытки учить его демократии.Доктрина Королевства строилась на необходимости сотрудничать со всеми странами мира. И когда Запад объявил против России обновленную версию Крестового похода, Саудовская Аравия не сочла нужным к нему присоединиться. Просто потому, что это не отвечало ее национальным интересам.В 2022 году Эр-Рияд активно взаимодействовал с Москвой в рамках глобального картеля ОПЕК+ (Организация стран – экспортеров нефти и ее партнеры). Саудитов устраивал рост цен на рынках, а предложение бороться с российским нефтяным бизнесом было для них чем-то вроде предложения выстрелить себе в ногу. Тем более, что принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд нуждался в средствах для реализации своих инфраструктурных проектов – включая город будущего, Неом.Саудовская Аравия не примкнула ни к каким лагерям, стараясь соблюдать нейтралитет, и не поддаваясь на влияние со стороны США. Тем не менее, администрация Байдена позволяла по отношению к саудитам все больше колколстей. Отношения меду двумя странами портились, постепенно достигая своей крайней точки.Этому в значительной степени способствовал конфликт в Газе. Жестокое убийство мирных арабов, которое осуществлялось более полугода при прямой поддержке Белого дома, вызвало в Саудовской Аравии отторжение практически на всех уровнях.Эр-Рияд согласился участвовать в американских мирных инициативах, но их каждый раз упорно блокировало израильское правительство. А в Вашингтоне и не скрывали, за какую команду они на самом деле играют.Невозможно было даже доставить гуманитарную помощь, которую направлял Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и другие жители Королевства. Израильские войска блокировали Газу с воздуха, а построенные американскими военными морской пирс сначала закрыли, а потом быстро демонтировали под давлением Тель-Авива.Более того, в конце прошлого месяца американское правосудие развернуло против саудитов неординарную атаку с экскурсом в историю. Местная судебная власть опубликовало некое видео, которое должно было подтвердить причастность саудовской власти к исламистским терактам, совершенным 11 сентября 2001 года.Никакого серьезного компромата там не содержалось, королевская семья вообще не оказалась затронутой скандалом. Ну а то, что в атаках могли принимать участие некоторые саудовские граждане, было секретом Полишинеля, на котором не акцентировали внимание сами США – потому что в те далекие времена они хотели напасть не на Саудовскую Аравию, а на вообще не причастный к терактам Ирак.Однако после этого стало ясно, что дружбе между Эр-Риядом и Вашингтоном при нынешней американской администрации не бывать.Агентство Bloomberg очень скоро опубликовало информацию, согласно которой министерство финансов Саудовской Аравии пригрозило продать находящиеся в его распоряжении европейские ценные бумаги, если страны Большой Семерки решатся конфисковать незаконно заблокированные активы России.Один из источников издания даже описал это как эту позицию как "завуалированную угрозу".Как известно, G7 долго присматривалась к украденным российским деньгам, но, в конечном счете, сами активы решили в покое. По словам анонимных источников Bloomberg, на это "вероятно, повлияла позиция Саудовской Аравии".Ведь если от финансового сотрудничества с Западом хотя бы в какой-то мере откажутся саудиты, это немедленно сделают все остальные.Такое развитие ситуации может создать условия для переговоров на условиях, устраивающих обширную антизападную коалицию.Но рвать с американцами Королевство тоже явно не хочет – ведь, в конце концов, Америка, это не только Байден.Саудиты по-прежнему работают с долларами, а компания Дональда Трампа The Trump Organization и компания Dar Global, являющаяся отделением саудовского девелопера Dar Al Arkan, как раз объявили, что будут строить небоскреб класса премиум Trump Tower в Джидде.Другими словами, существует некоторая возможность, что мир действительно придет к человечеству из пустыни – но он будет точно многополярным.О сложных отношениях Саудовской Аравии с США и финансовых проблемах - в статье Ивана Лизана "Слишком оптимистично, чтобы быть правдой. Почему Саудовская Аравия не отказывалась от долларов"

https://ukraina.ru/20240624/1055792839.html

https://ukraina.ru/20240514/1055056382.html

украина

саудовская аравия

сша

эр-рияд (провинция)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Сердюков

эксклюзив, украина, саудовская аравия, сша, эр-рияд (провинция), салман ибн абдул-азиз аль сауд, джо байден, петер сийярто, bloomberg, опек