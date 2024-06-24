https://ukraina.ru/20240624/1055792839.html

Слишком оптимистично, чтобы быть правдой. Почему Саудовская Аравия не отказывалась от долларов

Слишком оптимистично, чтобы быть правдой. Почему Саудовская Аравия не отказывалась от долларов - 24.06.2024 Украина.ру

Слишком оптимистично, чтобы быть правдой. Почему Саудовская Аравия не отказывалась от долларов

"Конец нефтедоллара". С таким громким заголовком 17 июня вышли передовицы отечественных электронных СМИ.

2024-06-24T05:50

2024-06-24T05:50

2024-06-24T05:50

сша

саудовская аравия

эр-рияд (провинция)

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Агентства сообщили об окончании срока действия Соглашения о безопасности между США и Саудовской Аравией, заключённого 8 июня 1974 года, в соответствии с которым Эр-Рияд продавал нефть за доллары. Следом в лентах новостей промелькнула новость о том, что США рассекретили видео саудовского шпиона перед терактами 11 сентября. Казалось бы, вот она, железобетонная причинно-следственная связь: стоило только Эр-Рияду проявить своеволие, как США попытались укротить союзника. Но так ли это?50/50Начать стоит со шпиона. Речь идёт о гражданине Саудовской Аравии Омаре аль-Баюми. Он является автором рассекреченной записи, где на старенькую видеокамеру — естественно кассетную и ни разу не маленькую — заснят Капитолий. Сам аль-Баюми упоминает некий "план" и говорит кому-то: "Я подробно сообщу вам, что там есть". Эти кто-то, скорее всего, два саудовских чиновника. Об аль-Баюми знали американские спецслужбы. Во-первых, он везде ходил с видеокамерой и очень часто ей пользовался. Во-вторых, он много с кем общался, включая радикальных исламистов. В-третьих, он получал разные посылки и денежные переводы из-за границы. В общем, мутный тип. В марте 2022 года был рассекречен отчёт ФБР, в котором американская спецслужба пишет, что "вероятность того, что он знал заранее о готовящихся терактах 11 сентября, составляет 50/50 от двух исламистов, с которым он подружился и которые были вовлечены в заговор 11 сентября". Короче говоря, 50/50 это примерно как "хайли лайкли" от Терезы Мэй про Россию - заказчика отравления перебежчика Скрипаля.Для прессы 50/50 вполне сгодится, а вот для суда уже нет. Поэтому за хождение с видеокамерой и излишнюю болтливость Омару ничего не было: США он покинул ещё в июле 2001 года, перебравшись в Великобританию для получения докторской степени в Астонском университете. 21 сентября его арестовали, мариновали и допрашивали, а затем отпустили. В итоге Омар доучился в Великобритании, а затем вернулся в КСА. Эр-Рияд, к слову, отрицал, что этот подданный является шпионом. В принципе, при наличии вопросов, с Омаром аль-Баюми можно поговорить — он 1958 года и ещё жив.А всплыло дело сейчас из-за рассекречивания документов и желания адвокатов аль-Баюми добиться через суд окончания дела против своего клиента. Остальное же в публикации CNN не более чем домыслы: звучат они красиво и интересно, но к делу их не пришьёшь так как уголовное дело не может основываться на домыслах и предположениях.В общем, гипотеза с местью со стороны США официальному Эр-Рияду критики не выдерживает. Скорее просто CNN проявляет свои специфические чувства к Саудовской Аравии, у которой не задались отношения с Байденом и демократами.А теперь стоит разобраться с тем самым соглашением 50-летней выдержки, с которого началась вся эта история.НефтедолларИ это как раз тот случай, когда СМИ сообщили полуправду. Соглашение и правда не продлили, но это не означает, что Саудовская Аравия перестанет продавать нефть за доллары, а "бакинскому" наступит конец.Во-первых, в соглашении от 1974 года — можете прочитать его лично — нет нормы, обязывающей КСА продавать нефть за доллары и КСА как продавала часть своей нефти за фунты после подписания соглашения, так и продолжила это делать пока это было выгодным. Однако слово "нефтедоллар" в соглашении всё же употребляется.В исполнение договора учреждалась совместная комиссия США и Саудовской Аравии по экономическому сотрудничеству. Соглашение было заключено в 1974 году — аккурат после нефтяного кризиса — в ходе которого у КСА накопился излишек денег, которые королевство потратило на закупку у США оборудования для развития своей промышленности. Заодно их стали вкладывать в американские долговые обязательства — именно об этом было секретное соглашение, о существовании которого мир узнал лишь в 2016 году.Но в покупке американских облигаций не было никакого принуждения: это было выгодно для КСА как тогда, так и сейчас. К слову, контекст соглашения хорошо описан в самом соглашении — в американском праве пояснительные записки с мотивировочной частью являются частью билля или соглашения.Поэтому о данном соглашении не написало ни одно вменяемое и сколь-либо ответственное иностранное деловое СМИ, чего не скажешь об авторах разных телеграм-каналов. Залог о смерти нефтедоллара в публикациях слишком хорош, чтобы быть правдой.Во-вторых, пожелай КСА побить горшки с США, этому предшествовали бы действия по отвязке саудовского реала от доллара, сброс трежерис с изменением структуры ЗВР (золото-валютных резервов), где возросла бы доля юаня и монетарного золота. Но статистика свидетельствует о другом: с апреля 2023 года по апрель 2024 года КСА нарастила покупки американского госдолга на 22,1 млрд долларов со 113,3 до 135,4 млрд долларов. Глупо покупать госдолг сверхдержавы, связи с которой хочется разорвать. Поэтому Китай американские трежерис сбрасывает и за год избавился от бумаг на 98 млрд долларов.В-третьих, Эр-Рияд и правда отказался продлевать старое соглашение по той причине, что оно старое и не соответствует новым реалиям. И это нормально: с 1974 года многое успело измениться. США уже не те, что прежде: у них острый конфликт с Россией, подострый с Китаем, а МВФ США не смог победить хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Да и Саудовская Аравия за это время успела сильно измениться.Но это всё не означает, что КСА не заключит с США новое соглашение. Переговоры об этом идут и это не какое-то откровение — об этом писала зарубежная пресса. Но новое соглашение о безопасности является частью более широкого пакета, включающее гражданское ядерное соглашение между США и КСА, а также вопросы, связанные с созданием палестинского государства и урегулирования конфликта в Газе. А 13 июня Saudi Aramco заключила 20-летнее соглашение с о сжижении природного газа с Rio Grande в Техасе с американской компанией NextDecade с привязкой к котировкам Henry Hub.Вместо выводовПроще говоря, КСА и США торгуют и торгуются. Разрывают они отношения лишь в воображении конспирологов и лиц, считающих излишне оптимистичные новости слишком реалистичными. Однако изложенное выше не означает, что КСА не заинтересована в сближении с Китам и продаже нефти за юани.В прошлом году Эр-Рияд и Пекин подписали соглашение о валютных свопах в реалах и юанях общей стоимостью 7 млрд долларов. 7 июня КСА стала участником проекта mBridge по созданию системы международных расчётов в цифровом юане. В проекте участвуют центробанки Китая, Гонконга и ОАЭ. К слову, участниками проекта являются американский банк Goldman Sachs и британский банк HSBC.Но сближение между Пекином и Эр-Риядом будет медленным и крайне осторожным. Во-первых, между КСА и США нет неразрешимых противоречий, в отличие от США и России. Поэтому рвать отношения нет ни политического, ни экономического смысла — Саудовская Аравия больше потеряет, чем получит. Во-вторых, США на примере России показали, что бывает с бунтарями против порядка, основанного на правилах. Россия выдержать санкции может, КСА такие санкции не выдержит, а Китая на всех не хватит. В-третьих, КСА торгует нефтью и после декабря 2022 года она усилила своё влияние на европейском рынке, откуда изгнали Россию, заменившую ЕС на Китай. Создавать себе проблемы на ровном месте — затея не из разумных.В общем, связи между рассекречиванием новости о саудовском шпионе и отказе КСА от торговли долларом нет так как самого отказа от торговли долларом не было. А читая крайне оптимистичные новости, стоит помнить, что некоторые вещи слишком хороши, чтобы быть реальностью.О том, в чем особенность нынешнего противостояния России и Запада - в интервью Сергея Караганова "Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада"

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

https://ukraina.ru/20240623/1055800282.html

сша

саудовская аравия

эр-рияд (провинция)

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

сша, саудовская аравия, эр-рияд (провинция), тереза мэй, джо байден, cnn, фбр, мвф, эксклюзив