Атака на Москву, обстрелы, декларация НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля - 11.07.2024 Украина.ру
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Атака на Москву, обстрелы, декларация НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля
Атака на Москву, обстрелы, декларация НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля - 11.07.2024 Украина.ру
Атака на Москву, обстрелы, декларация НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля
ВСУ несут потери и предпринимают новые попытки атаковать объекты на территории России; силами ПВО уничтожены пять украинских дронов, один из них летел к Москве
2024-07-11T13:07
2024-07-11T15:17
эксклюзив
хроники
обстрелы
дроны
москва
всу
спецслужба
спецоперация
дмитрий медведев
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Боевые действияРоссийские войска продолжают продавливать фронт. Подразделения группировки "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника, овладев 26 опорными пунктами и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктах Макеевка, Синьковка, Купянск, Петропавловка и Торское, - сообщает 11 июля пресс-центр группировки .Кроме того, "в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки и операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены две САУ "Гвоздика", гаубица М777 производства США, гаубица Д-20, а также 10 минометных расчетов".Расчетами противовоздушной обороны уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе "Лелека-100" и "Колумба".По данным пресс-центра группировrи, "за сутки потери противника составили до 495 боевиков и 25 единиц вооружения и военной техники, в том числе танк Т-64, станция РЭБ "Анклав", РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять автомобилей, четыре склада с боеприпасами".Две ракеты "Искандер" ударили по объектам в Сумской области, сообщает издание "Страна" в своём телеграм-канале со ссылкой на информацию Воздушных сил Украины."По их данным, также атаковали шесть "Шахедов", все были сбиты, долетев до Львовской и Тернопольской областей", - информирует издание.ОбстрелыВСУ продолжают обстрелы гражданских объектов на территории России.Утром в четверг, 11 июля, украинские войска примерно за 2,5 часа выпустили 24 снаряда калибра 155 мм по районам Донецка и Макеевки. Об обстрелах сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Сообщается также об обстреле Горловки, ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по центру города."В результате прямого попадания снаряда украинских террористов в квартиру одного из домов в центре Горловки ранена мирная жительница", - написал в своём телеграм-канале мэр города Иван Приходько. По его словам, также повреждено учреждения образования.Кроме того, четыре поселка в Горловке были частично обесточены в результате обстрела ВСУ.Атаки БПЛАПродолжаются атаки со стороны киевского режима силами БПЛА. "В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей", - сообщает 11 июля Минобороны России.Не исключено, что один из этих беспилотников имел целью атаковать российскую столицу.Один человек погиб, ещё трое пострадали при атаке дронов ВСУ на автомобили в селе Ржевка Белгородской области. Пять женщин и трое мужчин пострадали от обстрела ВСУ в городе Шебекино. Об этом 11 июля сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Либо Украина, либо НАТОЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своём телеграм-канале вашингтонскую декларацию Альянса, где говорится о поддержке Украины "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО").Подробнее на тему отношений Украины и западных "партнёров" - в материале Ростислава Ищенко Запад не поощряет покорных. Почему Украина метила в рай, а попала в ад" на сайте Украина.ру.
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4.7
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+7 495 645 66 01
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, обстрелы, дроны, москва, всу, спецслужба, спецоперация, дмитрий медведев
Эксклюзив, Хроники, обстрелы, дроны, Москва, ВСУ, спецслужба, Спецоперация, Дмитрий Медведев

Атака на Москву, обстрелы, декларация НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля

13:07 11.07.2024 (обновлено: 15:17 11.07.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сергей Зуев
Все материалы
ВСУ несут потери и предпринимают новые попытки атаковать объекты на территории России; силами ПВО уничтожены пять украинских дронов, один из них летел к Москве
Боевые действия
Российские войска продолжают продавливать фронт. Подразделения группировки "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника, овладев 26 опорными пунктами и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктах Макеевка, Синьковка, Купянск, Петропавловка и Торское, - сообщает 11 июля пресс-центр группировки .
Кроме того, "в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки и операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены две САУ "Гвоздика", гаубица М777 производства США, гаубица Д-20, а также 10 минометных расчетов".
Расчетами противовоздушной обороны уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе "Лелека-100" и "Колумба".

По данным пресс-центра группировrи, "за сутки потери противника составили до 495 боевиков и 25 единиц вооружения и военной техники, в том числе танк Т-64, станция РЭБ "Анклав", РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять автомобилей, четыре склада с боеприпасами".
Две ракеты "Искандер" ударили по объектам в Сумской области, сообщает издание "Страна" в своём телеграм-канале со ссылкой на информацию Воздушных сил Украины.
"По их данным, также атаковали шесть "Шахедов", все были сбиты, долетев до Львовской и Тернопольской областей", - информирует издание.
Обстрелы
ВСУ продолжают обстрелы гражданских объектов на территории России.
Утром в четверг, 11 июля, украинские войска примерно за 2,5 часа выпустили 24 снаряда калибра 155 мм по районам Донецка и Макеевки. Об обстрелах сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Сообщается также об обстреле Горловки, ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по центру города.
"В результате прямого попадания снаряда украинских террористов в квартиру одного из домов в центре Горловки ранена мирная жительница", - написал в своём телеграм-канале мэр города Иван Приходько. По его словам, также повреждено учреждения образования.
Кроме того, четыре поселка в Горловке были частично обесточены в результате обстрела ВСУ.
Атаки БПЛА
Продолжаются атаки со стороны киевского режима силами БПЛА.
"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей", - сообщает 11 июля Минобороны России.
Не исключено, что один из этих беспилотников имел целью атаковать российскую столицу.
"Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - сообщил 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Один человек погиб, ещё трое пострадали при атаке дронов ВСУ на автомобили в селе Ржевка Белгородской области. Пять женщин и трое мужчин пострадали от обстрела ВСУ в городе Шебекино. Об этом 11 июля сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Либо Украина, либо НАТО
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своём телеграм-канале вашингтонскую декларацию Альянса, где говорится о поддержке Украины "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО").

"Вывод очевиден. Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того и другого", - написал Медведев.

Подробнее на тему отношений Украины и западных "партнёров" - в материале Ростислава Ищенко Запад не поощряет покорных. Почему Украина метила в рай, а попала в ад" на сайте Украина.ру.
 
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