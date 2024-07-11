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Атака на Москву, обстрелы, декларация НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля

Атака на Москву, обстрелы, декларация НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля - 11.07.2024 Украина.ру

Атака на Москву, обстрелы, декларация НАТО. Главное на Украине на 13:00 11 июля

ВСУ несут потери и предпринимают новые попытки атаковать объекты на территории России; силами ПВО уничтожены пять украинских дронов, один из них летел к Москве

2024-07-11T13:07

2024-07-11T13:07

2024-07-11T15:17

эксклюзив

хроники

обстрелы

дроны

москва

всу

спецслужба

спецоперация

дмитрий медведев

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Боевые действияРоссийские войска продолжают продавливать фронт. Подразделения группировки "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника, овладев 26 опорными пунктами и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктах Макеевка, Синьковка, Купянск, Петропавловка и Торское, - сообщает 11 июля пресс-центр группировки .Кроме того, "в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки и операторами барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены две САУ "Гвоздика", гаубица М777 производства США, гаубица Д-20, а также 10 минометных расчетов".Расчетами противовоздушной обороны уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе "Лелека-100" и "Колумба".По данным пресс-центра группировrи, "за сутки потери противника составили до 495 боевиков и 25 единиц вооружения и военной техники, в том числе танк Т-64, станция РЭБ "Анклав", РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пять автомобилей, четыре склада с боеприпасами".Две ракеты "Искандер" ударили по объектам в Сумской области, сообщает издание "Страна" в своём телеграм-канале со ссылкой на информацию Воздушных сил Украины."По их данным, также атаковали шесть "Шахедов", все были сбиты, долетев до Львовской и Тернопольской областей", - информирует издание.ОбстрелыВСУ продолжают обстрелы гражданских объектов на территории России.Утром в четверг, 11 июля, украинские войска примерно за 2,5 часа выпустили 24 снаряда калибра 155 мм по районам Донецка и Макеевки. Об обстрелах сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Сообщается также об обстреле Горловки, ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по центру города."В результате прямого попадания снаряда украинских террористов в квартиру одного из домов в центре Горловки ранена мирная жительница", - написал в своём телеграм-канале мэр города Иван Приходько. По его словам, также повреждено учреждения образования.Кроме того, четыре поселка в Горловке были частично обесточены в результате обстрела ВСУ.Атаки БПЛАПродолжаются атаки со стороны киевского режима силами БПЛА. "В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей", - сообщает 11 июля Минобороны России.Не исключено, что один из этих беспилотников имел целью атаковать российскую столицу.Один человек погиб, ещё трое пострадали при атаке дронов ВСУ на автомобили в селе Ржевка Белгородской области. Пять женщин и трое мужчин пострадали от обстрела ВСУ в городе Шебекино. Об этом 11 июля сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Либо Украина, либо НАТОЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своём телеграм-канале вашингтонскую декларацию Альянса, где говорится о поддержке Украины "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО").Подробнее на тему отношений Украины и западных "партнёров" - в материале Ростислава Ищенко Запад не поощряет покорных. Почему Украина метила в рай, а попала в ад" на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, обстрелы, дроны, москва, всу, спецслужба, спецоперация, дмитрий медведев