Избирательный господь и Алла Пугачева - 11.07.2024 Украина.ру
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Избирательный господь и Алла Пугачева
Избирательный господь и Алла Пугачева - 11.07.2024 Украина.ру
Избирательный господь и Алла Пугачева
Как только не называла Алла Пугачева в последние два года всех, кто осмеливался её критиковать.
2024-07-11T15:40
2024-07-11T15:40
эксклюзив
алла пугачева
максим галкин
иноагент
соцсети
киев
россия
белгород
дмитрий галкин
тихонов никита (режиссер)
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Но кроме немноголюдной группы "рабов", где-то, как заявляет певица, находится "многомиллионная армия" её поклонников. Где же они, эти миллионы?Проверить это невозможно, потому что комментарии у Аллы Пугачёвой на страницах в соцсетях предусмотрительно отключены.Все уже привыкли к изрыгаемым ругательствам. Ничего удивительного. У Пугачевой ещё в школе была кличка "Фельдфебель".Но последний её пост вызвал ошеломительную реакцию."Бог терпелив, но всему есть предел", написала Пугачева под фотографией девочки из Киева, которая, возможно, пострадала от попадания в здание детской больницы Охматдет украинской "антиракеты"."Возможно" - потому что весь этот день был заполнен фейковыми и постановочными фото, сделанными возле больницы в Киеве.Почему же Пугачева так быстро отреагировала? Почему она не жалела до этого ни одну жертву в России?Двуличие и злоба бывшей нашей знаменитой певицы стали видны, как на ладони.Ни слова, ни цветочкаНи Пугачева, ни супруг ее иноагент Галкин, ни дочь Кристина, ни внук Никита - никто не написал ни разу ни слова, не выразил сочувствия жертвам украинских терактов в России за эти два года.Во время теракта в Белгороде в Новый год Кристина Орбакайте была в Москве и "следила за волосами" у известного стилиста. И мама её, и сама Кристина отмолчались по поводу гибели детей в Белгороде.Молчали они, когда ракета попала по пляжу в Севастополе и погибли и дети, и взрослые.Просто любые жертвы в России незаметны для Пугачевых.Во время теракта в "Крокусе" Пугачева зато откровенно посочувствовала террористам - как можно было так грубо задерживать хладнокровных убийц десятков людей?Про жертв - опять ни слова, ни цветочка.Ни слова не писали Пугачева с Галкиным (иноагентом) по поводу обстрелов Донецка и гибели детей на Донбассе. Наоборот, веселились, корпоративы проводили, телепередачи у Галкина выходили исправно - кстати, о детях.И теперь молчат граждане Израиля Пугачева и Галкин о жертвах народа Палестины, который планомерно уничтожается израильской армией.В Газе погибло уже 35 тысяч человек, из них 15 тысяч - дети.Почему же у Аллы Пугачевой такой избирательный Бог? Такой удобный."Солидный Господь для солидных господ" (Пелевин, "Generation Pi")"Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберётся", - лаконично написала об этом заявлении представитель МИД России Мария Захарова.Фейковые врачи и реальные детиНе говоря уже о том, что само фото этого ребенка - возможный фейк. Как и остальные фото того дня, сделанные в Киеве.Не говоря уже даже о том, что всё происходящее - результат падения украинской ракеты ПВО.Ну а возле больницы в этот день развернулся целый спектакль.Уже опубликовано много разборов фотографий того дня.Есть вполне обоснованные подозрения, что к подобному событию были готовы.Появилась моментально целая группа "добровольцев", которые разбирали завалы, передавали по цепочке то воду, то кирпичи.Мужчины в Киеве сейчас не появляются на улице, не приходят даже на похороны - опасаются мобилизации. А тут такая неожиданная активность.Украинская антиракета попала в здание, в котором никого не было - ни врачей, ни пациентов. К великому счастью, это здание не эксплуатировалось.С украинской стороны появлялись сообщения о "двух врачах под завалами". Что делали врачи в закрытом неработающем корпусе?Похоже, что в Киеве готовились к масштабной акции с гибелью мирных и детей, но не получилось.На фото мелькает человек в запачканной кровью одежде - вся спина красная. Якобы это хирург, которого взрывной волной кинуло на операционный стол. Якобы спиной.Зачем хирург, не переодевшись, побежал на улицу разбирать кирпичи и передавать воду? Если пострадавших нет? Кроме подозрительных "двух врачей", о которых потом ничего не было слышно. Детей там не было вообще.И он что, не завершил операцию и побежал к кирпичам?Конечно, "хирург в крови" нужен был для картинки.Так же, как и фотография детей из отделения онкологии, которых вывели на жару, на улицу, посадили под здание и стали делать фото для западных изданий.Зачем сажать детей на улице, возле стены здания? Это же самое опасное место, если предположить обрушение или взрыв. А улица в жару - чрезвычайно опасное место для детей без иммунитета.Нужна была картинка для западных СМИ, конечно.И конечно, очень удачно вся эта постановка "совпала" с тем, что на следующий день начинался саммит НАТО.Алла в заложниках? Продюсер Леонид Дзюник (бывший продюсер Филиппа Киркорова) обратился к Пугачевой:"Задумайся о том, что происходит, Алла. Послушай людей, которые аргументированно объясняют, кто в действительности нанёс удары по больнице в Киеве. Неужели у тебя настолько мозги отсохли, что ты уже не понимаешь ничего? Уже ведь всем показали даже фотографии ракет, которые летели. Это не российские!"Дзюник предположил, что у артистки либо проблемы с алкоголем, либо "старческий маразм".Депутат Госдумы Виталий Милонов решил, что Пугачева в заложниках (видимо, у иноагента Галкина?):Муж певицы Вики Цыгановой, продюсер Вадим Цыганов:Давно ходят слухи, что страницу Пугачевой в интернете ведёт Максим Галкин. Сама же певица страдает деменцией или другим дегенеративным заболеванием мозга. Судя по её внешнему виду и странностям в поведении, это возможно.Кстати, и страницу Софии Ротару ведёт её невестка.Поэтому верить публикациям "от имени Пугачевой" тоже нельзя.Может быть, мы имеем дело с очередным фейком.А если нет - то действительно, "всему есть предел".Например, Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. Вслед за ее супругом Галкиным. Как она сама и просила сделать ещё два года тому назад.О недавних событиях в жизни Аллы Пугачевой - в статье "Возвращение Аллы Пугачевой. Как последняя Народная артистка Союза чуть не стала иноагентом"
https://ukraina.ru/20240613/1055629643.html
https://ukraina.ru/20240514/1055045795.html
https://ukraina.ru/20240422/1054651122.html
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Елена Мурзина
Елена Мурзина
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, алла пугачева, максим галкин, иноагент, соцсети, киев, россия, белгород, дмитрий галкин, тихонов никита (режиссер), нато, госдума
Эксклюзив, Алла Пугачева, Максим Галкин, иноагент, соцсети, Киев, Россия, Белгород, Дмитрий Галкин, Тихонов Никита (режиссер), НАТО, Госдума
Избирательный господь и Алла Пугачева

"Рабы, холопы, завистники, клеветники и оголтелые недоличности."

15:40 11.07.2024
 
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Читать в
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
Как только не называла Алла Пугачева в последние два года всех, кто осмеливался её критиковать.
Но кроме немноголюдной группы "рабов", где-то, как заявляет певица, находится "многомиллионная армия" её поклонников. Где же они, эти миллионы?
Проверить это невозможно, потому что комментарии у Аллы Пугачёвой на страницах в соцсетях предусмотрительно отключены.
Все уже привыкли к изрыгаемым ругательствам. Ничего удивительного. У Пугачевой ещё в школе была кличка "Фельдфебель".
Но последний её пост вызвал ошеломительную реакцию.
"Бог терпелив, но всему есть предел", написала Пугачева под фотографией девочки из Киева, которая, возможно, пострадала от попадания в здание детской больницы Охматдет украинской "антиракеты".
"Возможно" - потому что весь этот день был заполнен фейковыми и постановочными фото, сделанными возле больницы в Киеве.
Почему же Пугачева так быстро отреагировала? Почему она не жалела до этого ни одну жертву в России?
Дмитрий и Максим Галкины
13 июня, 12:49
Обыски у брата Максима Галкина*: при чем здесь Минобороны, Израиль и юморист-иноагентПравоохранительные органы провели обыски в доме Дмитрия Галкина. Брат юмориста Максима Галкина* оказался замешан в хищениях в Министерстве обороны РФ
Двуличие и злоба бывшей нашей знаменитой певицы стали видны, как на ладони.
Ни слова, ни цветочка
Ни Пугачева, ни супруг ее иноагент Галкин, ни дочь Кристина, ни внук Никита - никто не написал ни разу ни слова, не выразил сочувствия жертвам украинских терактов в России за эти два года.
Во время теракта в Белгороде в Новый год Кристина Орбакайте была в Москве и "следила за волосами" у известного стилиста. И мама её, и сама Кристина отмолчались по поводу гибели детей в Белгороде.
Молчали они, когда ракета попала по пляжу в Севастополе и погибли и дети, и взрослые.
Просто любые жертвы в России незаметны для Пугачевых.
Во время теракта в "Крокусе" Пугачева зато откровенно посочувствовала террористам - как можно было так грубо задерживать хладнокровных убийц десятков людей?
Про жертв - опять ни слова, ни цветочка.
Ни слова не писали Пугачева с Галкиным (иноагентом) по поводу обстрелов Донецка и гибели детей на Донбассе. Наоборот, веселились, корпоративы проводили, телепередачи у Галкина выходили исправно - кстати, о детях.
И теперь молчат граждане Израиля Пугачева и Галкин о жертвах народа Палестины, который планомерно уничтожается израильской армией.
В Газе погибло уже 35 тысяч человек, из них 15 тысяч - дети.
Почему же у Аллы Пугачевой такой избирательный Бог? Такой удобный.
"Солидный Господь для солидных господ" (Пелевин, "Generation Pi")
"Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберётся", - лаконично написала об этом заявлении представитель МИД России Мария Захарова.
Замок в деревне Грязи
14 мая, 08:37
Теперь экономкласс. Как живут сегодня Пугачева, её супруг и другие обитатели замка в деревне ГрязьНедавно иноагента Максима Галкина сфотографировали в эконом классе в самолёте. Он был очень недоволен
Фейковые врачи и реальные дети
Не говоря уже о том, что само фото этого ребенка - возможный фейк. Как и остальные фото того дня, сделанные в Киеве.
Не говоря уже даже о том, что всё происходящее - результат падения украинской ракеты ПВО.
Ну а возле больницы в этот день развернулся целый спектакль.
Уже опубликовано много разборов фотографий того дня.
Есть вполне обоснованные подозрения, что к подобному событию были готовы.
Появилась моментально целая группа "добровольцев", которые разбирали завалы, передавали по цепочке то воду, то кирпичи.
Мужчины в Киеве сейчас не появляются на улице, не приходят даже на похороны - опасаются мобилизации. А тут такая неожиданная активность.
Украинская антиракета попала в здание, в котором никого не было - ни врачей, ни пациентов. К великому счастью, это здание не эксплуатировалось.
С украинской стороны появлялись сообщения о "двух врачах под завалами". Что делали врачи в закрытом неработающем корпусе?
Похоже, что в Киеве готовились к масштабной акции с гибелью мирных и детей, но не получилось.
На фото мелькает человек в запачканной кровью одежде - вся спина красная. Якобы это хирург, которого взрывной волной кинуло на операционный стол. Якобы спиной.
Зачем хирург, не переодевшись, побежал на улицу разбирать кирпичи и передавать воду? Если пострадавших нет? Кроме подозрительных "двух врачей", о которых потом ничего не было слышно. Детей там не было вообще.
И он что, не завершил операцию и побежал к кирпичам?
Конечно, "хирург в крови" нужен был для картинки.
Так же, как и фотография детей из отделения онкологии, которых вывели на жару, на улицу, посадили под здание и стали делать фото для западных изданий.
Зачем сажать детей на улице, возле стены здания? Это же самое опасное место, если предположить обрушение или взрыв. А улица в жару - чрезвычайно опасное место для детей без иммунитета.
Нужна была картинка для западных СМИ, конечно.
И конечно, очень удачно вся эта постановка "совпала" с тем, что на следующий день начинался саммит НАТО.
Алла в заложниках?
Продюсер Леонид Дзюник (бывший продюсер Филиппа Киркорова) обратился к Пугачевой:
"Задумайся о том, что происходит, Алла. Послушай людей, которые аргументированно объясняют, кто в действительности нанёс удары по больнице в Киеве. Неужели у тебя настолько мозги отсохли, что ты уже не понимаешь ничего? Уже ведь всем показали даже фотографии ракет, которые летели. Это не российские!"
Дзюник предположил, что у артистки либо проблемы с алкоголем, либо "старческий маразм".
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
22 апреля, 17:01
"Пугачева погрузилась в мир пошлости Галкина". Киселев о незамеченном юбилее примадонныНародной артистке СССР Алле Пугачевой на прошлой неделе, 15 апреля, исполнилось 75 лет. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев напомнил о ее творческом пути и объяснил, почему в России пропустили ее 75-летний юбилей
Депутат Госдумы Виталий Милонов решил, что Пугачева в заложниках (видимо, у иноагента Галкина?):
"Если вас, Алла Борисовна, вдруг взяли в заложники, то во время съёмок следующих видео с вашим участием моргните два раза. И мы вас обязательно спасём."
Муж певицы Вики Цыгановой, продюсер Вадим Цыганов:
"Пусть она в секторе Газа разбомблённых детей выкладывает. Если она реалист такой, пусть выкладывает реальные вещи. А здесь ещё надо доказать всё. Пусть она выкладывает эти ролики, которые доказаны. Вот мое пожелание госпоже Брошкиной".
Давно ходят слухи, что страницу Пугачевой в интернете ведёт Максим Галкин. Сама же певица страдает деменцией или другим дегенеративным заболеванием мозга. Судя по её внешнему виду и странностям в поведении, это возможно.
Кстати, и страницу Софии Ротару ведёт её невестка.
Поэтому верить публикациям "от имени Пугачевой" тоже нельзя.
Может быть, мы имеем дело с очередным фейком.
А если нет - то действительно, "всему есть предел".
Например, Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. Вслед за ее супругом Галкиным. Как она сама и просила сделать ещё два года тому назад.
О недавних событиях в жизни Аллы Пугачевой - в статье "Возвращение Аллы Пугачевой. Как последняя Народная артистка Союза чуть не стала иноагентом"
 
ЭксклюзивАлла ПугачеваМаксим ГалкининоагентсоцсетиКиевРоссияБелгородДмитрий ГалкинТихонов Никита (режиссер)НАТОГосдума
 
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