https://ukraina.ru/20240711/1056188532.html
Избирательный господь и Алла Пугачева
Избирательный господь и Алла Пугачева - 11.07.2024 Украина.ру
Избирательный господь и Алла Пугачева
Как только не называла Алла Пугачева в последние два года всех, кто осмеливался её критиковать.
2024-07-11T15:40
2024-07-11T15:40
2024-07-11T15:40
эксклюзив
алла пугачева
максим галкин
иноагент
соцсети
киев
россия
белгород
дмитрий галкин
тихонов никита (режиссер)
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Но кроме немноголюдной группы "рабов", где-то, как заявляет певица, находится "многомиллионная армия" её поклонников. Где же они, эти миллионы?Проверить это невозможно, потому что комментарии у Аллы Пугачёвой на страницах в соцсетях предусмотрительно отключены.Все уже привыкли к изрыгаемым ругательствам. Ничего удивительного. У Пугачевой ещё в школе была кличка "Фельдфебель".Но последний её пост вызвал ошеломительную реакцию."Бог терпелив, но всему есть предел", написала Пугачева под фотографией девочки из Киева, которая, возможно, пострадала от попадания в здание детской больницы Охматдет украинской "антиракеты"."Возможно" - потому что весь этот день был заполнен фейковыми и постановочными фото, сделанными возле больницы в Киеве.Почему же Пугачева так быстро отреагировала? Почему она не жалела до этого ни одну жертву в России?Двуличие и злоба бывшей нашей знаменитой певицы стали видны, как на ладони.Ни слова, ни цветочкаНи Пугачева, ни супруг ее иноагент Галкин, ни дочь Кристина, ни внук Никита - никто не написал ни разу ни слова, не выразил сочувствия жертвам украинских терактов в России за эти два года.Во время теракта в Белгороде в Новый год Кристина Орбакайте была в Москве и "следила за волосами" у известного стилиста. И мама её, и сама Кристина отмолчались по поводу гибели детей в Белгороде.Молчали они, когда ракета попала по пляжу в Севастополе и погибли и дети, и взрослые.Просто любые жертвы в России незаметны для Пугачевых.Во время теракта в "Крокусе" Пугачева зато откровенно посочувствовала террористам - как можно было так грубо задерживать хладнокровных убийц десятков людей?Про жертв - опять ни слова, ни цветочка.Ни слова не писали Пугачева с Галкиным (иноагентом) по поводу обстрелов Донецка и гибели детей на Донбассе. Наоборот, веселились, корпоративы проводили, телепередачи у Галкина выходили исправно - кстати, о детях.И теперь молчат граждане Израиля Пугачева и Галкин о жертвах народа Палестины, который планомерно уничтожается израильской армией.В Газе погибло уже 35 тысяч человек, из них 15 тысяч - дети.Почему же у Аллы Пугачевой такой избирательный Бог? Такой удобный."Солидный Господь для солидных господ" (Пелевин, "Generation Pi")"Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберётся", - лаконично написала об этом заявлении представитель МИД России Мария Захарова.Фейковые врачи и реальные детиНе говоря уже о том, что само фото этого ребенка - возможный фейк. Как и остальные фото того дня, сделанные в Киеве.Не говоря уже даже о том, что всё происходящее - результат падения украинской ракеты ПВО.Ну а возле больницы в этот день развернулся целый спектакль.Уже опубликовано много разборов фотографий того дня.Есть вполне обоснованные подозрения, что к подобному событию были готовы.Появилась моментально целая группа "добровольцев", которые разбирали завалы, передавали по цепочке то воду, то кирпичи.Мужчины в Киеве сейчас не появляются на улице, не приходят даже на похороны - опасаются мобилизации. А тут такая неожиданная активность.Украинская антиракета попала в здание, в котором никого не было - ни врачей, ни пациентов. К великому счастью, это здание не эксплуатировалось.С украинской стороны появлялись сообщения о "двух врачах под завалами". Что делали врачи в закрытом неработающем корпусе?Похоже, что в Киеве готовились к масштабной акции с гибелью мирных и детей, но не получилось.На фото мелькает человек в запачканной кровью одежде - вся спина красная. Якобы это хирург, которого взрывной волной кинуло на операционный стол. Якобы спиной.Зачем хирург, не переодевшись, побежал на улицу разбирать кирпичи и передавать воду? Если пострадавших нет? Кроме подозрительных "двух врачей", о которых потом ничего не было слышно. Детей там не было вообще.И он что, не завершил операцию и побежал к кирпичам?Конечно, "хирург в крови" нужен был для картинки.Так же, как и фотография детей из отделения онкологии, которых вывели на жару, на улицу, посадили под здание и стали делать фото для западных изданий.Зачем сажать детей на улице, возле стены здания? Это же самое опасное место, если предположить обрушение или взрыв. А улица в жару - чрезвычайно опасное место для детей без иммунитета.Нужна была картинка для западных СМИ, конечно.И конечно, очень удачно вся эта постановка "совпала" с тем, что на следующий день начинался саммит НАТО.Алла в заложниках? Продюсер Леонид Дзюник (бывший продюсер Филиппа Киркорова) обратился к Пугачевой:"Задумайся о том, что происходит, Алла. Послушай людей, которые аргументированно объясняют, кто в действительности нанёс удары по больнице в Киеве. Неужели у тебя настолько мозги отсохли, что ты уже не понимаешь ничего? Уже ведь всем показали даже фотографии ракет, которые летели. Это не российские!"Дзюник предположил, что у артистки либо проблемы с алкоголем, либо "старческий маразм".Депутат Госдумы Виталий Милонов решил, что Пугачева в заложниках (видимо, у иноагента Галкина?):Муж певицы Вики Цыгановой, продюсер Вадим Цыганов:Давно ходят слухи, что страницу Пугачевой в интернете ведёт Максим Галкин. Сама же певица страдает деменцией или другим дегенеративным заболеванием мозга. Судя по её внешнему виду и странностям в поведении, это возможно.Кстати, и страницу Софии Ротару ведёт её невестка.Поэтому верить публикациям "от имени Пугачевой" тоже нельзя.Может быть, мы имеем дело с очередным фейком.А если нет - то действительно, "всему есть предел".Например, Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. Вслед за ее супругом Галкиным. Как она сама и просила сделать ещё два года тому назад.О недавних событиях в жизни Аллы Пугачевой - в статье "Возвращение Аллы Пугачевой. Как последняя Народная артистка Союза чуть не стала иноагентом"
https://ukraina.ru/20240613/1055629643.html
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эксклюзив, алла пугачева, максим галкин, иноагент, соцсети, киев, россия, белгород, дмитрий галкин, тихонов никита (режиссер), нато, госдума
Избирательный господь и Алла Пугачева
"Рабы, холопы, завистники, клеветники и оголтелые недоличности."
Как только не называла Алла Пугачева в последние два года всех, кто осмеливался её критиковать.
Но кроме немноголюдной группы "рабов", где-то, как заявляет певица, находится "многомиллионная армия" её поклонников. Где же они, эти миллионы?
Проверить это невозможно, потому что комментарии у Аллы Пугачёвой на страницах в соцсетях предусмотрительно отключены.
Все уже привыкли к изрыгаемым ругательствам. Ничего удивительного. У Пугачевой ещё в школе была кличка "Фельдфебель".
Но последний её пост вызвал ошеломительную реакцию.
"Бог терпелив, но всему есть предел", написала Пугачева под фотографией девочки из Киева
, которая, возможно, пострадала от попадания в здание детской больницы Охматдет украинской "антиракеты".
"Возможно" - потому что весь этот день был заполнен фейковыми и постановочными фото, сделанными возле больницы в Киеве.
Почему же Пугачева так быстро отреагировала? Почему она не жалела до этого ни одну жертву в России
?
Двуличие и злоба бывшей нашей знаменитой певицы стали видны, как на ладони.
Ни Пугачева, ни супруг ее иноагент Галкин
, ни дочь Кристина, ни внук Никита
- никто не написал ни разу ни слова, не выразил сочувствия жертвам украинских терактов в России за эти два года.
Во время теракта в Белгороде
в Новый год Кристина Орбакайте была в Москве
и "следила за волосами" у известного стилиста. И мама её, и сама Кристина отмолчались по поводу гибели детей в Белгороде.
Молчали они, когда ракета попала по пляжу в Севастополе
и погибли и дети, и взрослые.
Просто любые жертвы в России незаметны для Пугачевых.
Во время теракта в "Крокусе" Пугачева зато откровенно посочувствовала террористам - как можно было так грубо задерживать хладнокровных убийц десятков людей?
Про жертв - опять ни слова, ни цветочка.
Ни слова не писали Пугачева с Галкиным (иноагентом) по поводу обстрелов Донецка
и гибели детей на Донбассе
. Наоборот, веселились, корпоративы проводили, телепередачи у Галкина выходили исправно - кстати, о детях.
И теперь молчат граждане Израиля
Пугачева и Галкин о жертвах народа Палестины
, который планомерно уничтожается израильской армией.
В Газе
погибло уже 35 тысяч человек, из них 15 тысяч - дети.
Почему же у Аллы Пугачевой такой избирательный Бог? Такой удобный.
"Солидный Господь для солидных господ" (Пелевин, "Generation Pi")
"Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберётся", - лаконично написала об этом заявлении представитель МИД России Мария Захарова
.
Фейковые врачи и реальные дети
Не говоря уже о том, что само фото этого ребенка - возможный фейк. Как и остальные фото того дня, сделанные в Киеве.
Не говоря уже даже о том, что всё происходящее - результат падения украинской ракеты ПВО.
Ну а возле больницы в этот день развернулся целый спектакль.
Уже опубликовано много разборов фотографий того дня.
Есть вполне обоснованные подозрения, что к подобному событию были готовы.
Появилась моментально целая группа "добровольцев", которые разбирали завалы, передавали по цепочке то воду, то кирпичи.
Мужчины в Киеве сейчас не появляются на улице, не приходят даже на похороны - опасаются мобилизации. А тут такая неожиданная активность.
Украинская антиракета попала в здание, в котором никого не было - ни врачей, ни пациентов. К великому счастью, это здание не эксплуатировалось.
С украинской стороны появлялись сообщения о "двух врачах под завалами". Что делали врачи в закрытом неработающем корпусе?
Похоже, что в Киеве готовились к масштабной акции с гибелью мирных и детей, но не получилось.
На фото мелькает человек в запачканной кровью одежде - вся спина красная. Якобы это хирург, которого взрывной волной кинуло на операционный стол. Якобы спиной.
Зачем хирург, не переодевшись, побежал на улицу разбирать кирпичи и передавать воду? Если пострадавших нет? Кроме подозрительных "двух врачей", о которых потом ничего не было слышно. Детей там не было вообще.
И он что, не завершил операцию и побежал к кирпичам?
Конечно, "хирург в крови" нужен был для картинки.
Так же, как и фотография детей из отделения онкологии, которых вывели на жару, на улицу, посадили под здание и стали делать фото для западных изданий.
Зачем сажать детей на улице, возле стены здания? Это же самое опасное место, если предположить обрушение или взрыв. А улица в жару - чрезвычайно опасное место для детей без иммунитета.
Нужна была картинка для западных СМИ, конечно.
И конечно, очень удачно вся эта постановка "совпала" с тем, что на следующий день начинался саммит НАТО
.
Продюсер Леонид Дзюник (бывший продюсер Филиппа Киркорова
) обратился к Пугачевой:
"Задумайся о том, что происходит, Алла. Послушай людей, которые аргументированно объясняют, кто в действительности нанёс удары по больнице в Киеве. Неужели у тебя настолько мозги отсохли, что ты уже не понимаешь ничего? Уже ведь всем показали даже фотографии ракет, которые летели. Это не российские!"
Дзюник предположил, что у артистки либо проблемы с алкоголем, либо "старческий маразм".
Депутат Госдумы
Виталий Милонов решил, что Пугачева в заложниках (видимо, у иноагента Галкина?):
"Если вас, Алла Борисовна, вдруг взяли в заложники, то во время съёмок следующих видео с вашим участием моргните два раза. И мы вас обязательно спасём."
Муж певицы Вики Цыгановой, продюсер Вадим Цыганов:
"Пусть она в секторе Газа разбомблённых детей выкладывает. Если она реалист такой, пусть выкладывает реальные вещи. А здесь ещё надо доказать всё. Пусть она выкладывает эти ролики, которые доказаны. Вот мое пожелание госпоже Брошкиной".
Давно ходят слухи, что страницу Пугачевой в интернете ведёт Максим Галкин. Сама же певица страдает деменцией или другим дегенеративным заболеванием мозга. Судя по её внешнему виду и странностям в поведении, это возможно.
Кстати, и страницу Софии Ротару
ведёт её невестка.
Поэтому верить публикациям "от имени Пугачевой" тоже нельзя.
Может быть, мы имеем дело с очередным фейком.
А если нет - то действительно, "всему есть предел".
Например, Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. Вслед за ее супругом Галкиным. Как она сама и просила сделать ещё два года тому назад.