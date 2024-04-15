https://ukraina.ru/20240415/1054510727.html

Возвращение Аллы Пугачевой. Как последняя Народная артистка Союза чуть не стала иноагентом

Возвращение Аллы Пугачевой. Как последняя Народная артистка Союза чуть не стала иноагентом - 15.04.2024 Украина.ру

Возвращение Аллы Пугачевой. Как последняя Народная артистка Союза чуть не стала иноагентом

И снова прощальный концерт! Сколько раз Алла Пугачева завершала свою деятельность на эстраде? Минимум трижды.

2024-04-15T10:55

2024-04-15T10:55

2024-04-15T10:55

россия

европа

израиль

алла пугачева

раймонд паулс

максим галкин

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"Я ухожу", - объявляла Пугачева и в 45, и в 60, и в 70. Каждый раз - большой концерт, аншлаг, потом продаются записи концерта, диски, видео, аудио. Стабильный коммерческий успех был у каждого "прощания со сценой".Вообще же журналисты насчитали 20 таких прощаний у "женщины, которая поёт".И каждый раз Алла Пугачёва возвращалась.Возвращается она и сейчас.На Кипре собирает друзейСвои 75 лет, которые Алла Пугачёва отмечает 15 апреля, последняя Народная артистка СССР встретит на Кипре, где соберёт друзей в количестве 160 человек. Будут и гости из России. Пока что сообщают о визите на юбилей Стаса Намина, который всё время продолжал общаться с певицей.После Пугачёва даст юбилейный концерт. Позже, в Израиле.Конечно, много интересного мы увидим. Скорее, не на концерте, а вокруг него будет много сопутствующих встреч, высказываний, фотосессий. Иноагентский шабаш в Израиле намечается.А будет ли что-то музыкальное и творческое? Скорее всего, нет. По одной простой причине: если бы Пугачёва в последние годы занималась музыкой и творчеством, мы бы об этом уже узнали.Артисты не в состоянии скрывать свои успехи. Это для них вообще противоестественно. Уже бы мы что-то услышали или увидели.Впрочем, нет, пара каких-то песен появилась. Но никакого интереса не вызвала. Называть это "успехом", "прорывом" или чем-то новым в творчестве язык не повернется.Это не песни на музыку Раймонда Паулса, на стихи Ильи Резника или Бориса Горбоноса (псевдоним самой Аллы Пугачевой). Не песни к фильму "Ирония судьбы". Не "Миллион алых роз", не "Арлекино", не "Айсберг" и не "Старинные часы".Но ведь на самом деле, ничего подобного в творчестве "мадам Брошкиной" нет уже десятилетия. Как раз примерно на "Брошкиной" всё яркое и творческое и закончилось."Женщина, которая поёт" после "Брошкиной" окончательно занялась личной жизнью, телевидением, продюсированием и коммерческими проектами.Тур по ЕвропеПосле Израиля и Кипра Пугачёва собирается в "тур по Европе", как это было разрекламировано. Тур по Европе - это, скорее всего, Прибалтика, да и то не вся - естественно, это Латвия, где со своим "Рандеву" Пугачеву встречала прошлым летом "кормилица всей России" Вайкуле.И возможно, Германия, где проживают наши соотечественники. Продюсер Сергей Лавров уже раскрывал, сколько Пугачева хочет получить за одно выступление в Германии: 50 тысяч евро. Это конечно, не тот уровень, к которому она привыкла. Но надо понимать, что кроме эмигрантов, никто на её выступление не пойдёт. И это будут люди в возрасте "за 60". Молодежи она не интересна.Вот такое будет возвращение. В творческом смысле ожидается мало что. Но в общественном что-то будет. Обязательно попытаются представить это как триумф! Будет выпущен новый альбом с песнями под фонограмму. Новые клипы.Для всей группы релокантов и иноагентов крайне важно оставить Аллу в своих рядах, как "наше знамя". Иноагенты из Израиля с тревогой следили за перемещениями Пугачёвой при её последнем приезде в Россию. Когда она выехала из страны, облегчённо вздохнули: не выпала Алла Борисовна из их рядов.Хоть саму её иноагентом не признали, но из-за её супруга, иноагента Галкина , и ее иноагенты считают своей. Можно и дальше спекулировать именем пожилой и кажется, уже давно не совсем здоровой женщины.Если вспомнить хотя бы ответ Пугачёвой Стасу Михайлову. Это же кривляется и яростно, злобно шепчет явно человек с отклонениями личности.Иллюзии и "рабы"Честно говоря, есть такое ощущение, что если бы не вся эта эмигрантская тусовка и вдохновляющий Аллу на подвиги супруг, иноагент Галкин, Алла спокойно и достойно встретила бы свой юбилей в России.Был бы большой концерт и множество зрителей. Признание от публики. Уважение от государства.Да, возможно, больше за прошлые заслуги. Но безусловно, Аллу Пугачёву и любили, и уважали миллионы - до её лживого бегства из страны."Мы уехали только на детские каникулы, на лечение, из-за климата", - полгода так Пугачёва объясняла свой отъезд. Её окончательное объединение с иноагентами стало неприятным открытием для многих ещё и по этой причине: зачем говорить неправду и скрывать свои чувства и убеждения?Ну а когда она назвала соотечественников "холопы и рабы", даже бывшие верные поклонники Пугачёвой от неё отстранились. Не говоря уже про последние фразы типа: "туда могут вернуться только ненормальные". "Туда" - имелось в виду, в Россию, что особенно оскорбило многих зрителей. Обратил на это внимание и актёр Василий Ливанов: почему она не могла сказать страна или Россия, недоумевал актёр.Фраза про "ненормальных возвращенцев" как раз очень "удачно" заставила вернувшуюся в Россию дочку Пугачевой, Кристину Орбакайте, отменить выступление в Кремле. Можно только представить, каких усилий стоило Кристине попасть сейчас, пускай и в сборном концерте, на сцену Кремля, и тут за два дня до концерта вдруг мама обзывает всех вернувшихся "ненормальными". Нет, определённо, Алла Пугачёва в последнее время не владеет собой."Армия поклонников"Сегодня Пугачёва, по прежнему пребывая в собственных иллюзиях, обращается к своим зрителям так: "Я до сих пор в ваших сердцах, моя многомиллионная армия поклонников!"Какая-то "армия Урфина Джюса", честное слово. Но существует она только в воображении Пугачёвой. Ей по прежнему кажется, что вот сейчас она сбрызнет нас соком волшебного растения, и...Это даже не смешно. Бывшая знаменитая и действительно Народная артистка СССР стремительно теряет связь с реальностью.И не только из-за информационного вакуума, в котором она находится. Наверное, это уже форма расстройства личности.И интерес у публики уже не к творчеству (которого толком-то и нет), а только к тому, что еще "отчудит" бывшая народная артистка. Даже нельзя назвать это словом интерес. Удивление, скорее.Удивление тому, это какой же талант надо иметь, чтобы вот так вот всё потерять. Кроме недвижимости и счетов в банках, которые конечно же, никуда не делись. Но они делают из Пугачевой просто очень обеспеченную пенсионерку. Статус великой певицы великой страны потерян навсегда.И винить в этом надо только иноагента Галкина. И себя, конечно. Но всё-таки , видимо, Алла Пугачёва не совсем здорова. Об этом много кто намекал: и Бедрос Киркоров, и Юрий Антонов.А вот Василий Ливанов, наш знаменитый "Шерлок Холмс ", высказался очень резко. Причина, по которой Пугачева делает такие заявления про Россию как "нормальные люди туда не возвращаются" - это то, что она пытается понравиться Западу."Пытается там себе свить новое гнёздышко. Но её гнёздышко очень дурно пахнет", - сказал Ливанов.Шоу "Голос Пугачевой"Отдельный вопрос: как именно Пугачева собирается выступать в Европе, где выступления под фонограмму запрещены?Недавно в Европе состоялось выступление Любы Успенской, где она вынуждена была петь без фонограммы. Ну что сказать. Шептать в микрофон могут "не только лишь все".Да и в более ранние годы Пугачёва уже пыталась "покорить Европу", и, несмотря на откровенную связь с "голубым лобби", её усилия ни к чему не привели. Выступление на Евровидении было тоже откровенно провальным. И больше Алла Пугачёва в Европу не ездила.Ну вот теперь поедет. В ресторанах там, говорят, можно петь под фонограмму. Кристина Орбакайте уже в США в ресторанах выступает. Это будет новый опыт для народной артистки СССР Аллы Пугачёвой и заслуженной артистки России Кристины Орбакайте.А если серьёзно - такое впечатление, что Пугачёва находится в заложниках у своей семьи. И всё это уже давно выглядит как откровенная и безжалостная эксплуатация её имени. Зачем нужны эти гастроли, концерты? Только для иноагентских дел. Что-то сказать, продекларировать, продемонстрировать "единство иноагентов". Только для этого.Для творчества и имиджа "великой певицы СССР" это всё будет выглядеть только как болезненный удар по самолюбию и тщеславию.Понимает ли это сама Пугачёва? Или уже нет?

https://ukraina.ru/20240330/1054205001.html

https://ukraina.ru/20230913/1049385542.html

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Елена Мурзина

россия, европа, израиль, алла пугачева, раймонд паулс, максим галкин