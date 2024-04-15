Возвращение Аллы Пугачевой. Как последняя Народная артистка Союза чуть не стала иноагентом
Алла Пугачева
И снова прощальный концерт! Сколько раз Алла Пугачева завершала свою деятельность на эстраде? Минимум трижды.
"Я ухожу", - объявляла Пугачева и в 45, и в 60, и в 70. Каждый раз - большой концерт, аншлаг, потом продаются записи концерта, диски, видео, аудио. Стабильный коммерческий успех был у каждого "прощания со сценой".
Вообще же журналисты насчитали 20 таких прощаний у "женщины, которая поёт".
И каждый раз Алла Пугачёва возвращалась.
Возвращается она и сейчас.
На Кипре собирает друзей
Свои 75 лет, которые Алла Пугачёва отмечает 15 апреля, последняя Народная артистка СССР встретит на Кипре, где соберёт друзей в количестве 160 человек. Будут и гости из России. Пока что сообщают о визите на юбилей Стаса Намина, который всё время продолжал общаться с певицей.
После Пугачёва даст юбилейный концерт. Позже, в Израиле.
Конечно, много интересного мы увидим. Скорее, не на концерте, а вокруг него будет много сопутствующих встреч, высказываний, фотосессий. Иноагентский шабаш в Израиле намечается.
А будет ли что-то музыкальное и творческое? Скорее всего, нет. По одной простой причине: если бы Пугачёва в последние годы занималась музыкой и творчеством, мы бы об этом уже узнали.
30 марта, 15:04Последняя народная артистка СССР. Станет ли Алла Пугачёва иноагентом и почему она не смогла уйти красивоПризнают ли супругу иноагента Галкина, Аллу Пугачёву, также иноагентом? Это вполне возможно. Причём произойдёт это уже очень скоро, решение будет, скорее всего, в начале апреля. Возможно, даже до дня рождения Пугачевой.
Артисты не в состоянии скрывать свои успехи. Это для них вообще противоестественно. Уже бы мы что-то услышали или увидели.
Впрочем, нет, пара каких-то песен появилась. Но никакого интереса не вызвала. Называть это "успехом", "прорывом" или чем-то новым в творчестве язык не повернется.
Это не песни на музыку Раймонда Паулса, на стихи Ильи Резника или Бориса Горбоноса (псевдоним самой Аллы Пугачевой). Не песни к фильму "Ирония судьбы". Не "Миллион алых роз", не "Арлекино", не "Айсберг" и не "Старинные часы".
Но ведь на самом деле, ничего подобного в творчестве "мадам Брошкиной" нет уже десятилетия. Как раз примерно на "Брошкиной" всё яркое и творческое и закончилось.
"Женщина, которая поёт" после "Брошкиной" окончательно занялась личной жизнью, телевидением, продюсированием и коммерческими проектами.
Тур по Европе
После Израиля и Кипра Пугачёва собирается в "тур по Европе", как это было разрекламировано. Тур по Европе - это, скорее всего, Прибалтика, да и то не вся - естественно, это Латвия, где со своим "Рандеву" Пугачеву встречала прошлым летом "кормилица всей России" Вайкуле.
И возможно, Германия, где проживают наши соотечественники. Продюсер Сергей Лавров уже раскрывал, сколько Пугачева хочет получить за одно выступление в Германии: 50 тысяч евро. Это конечно, не тот уровень, к которому она привыкла. Но надо понимать, что кроме эмигрантов, никто на её выступление не пойдёт. И это будут люди в возрасте "за 60". Молодежи она не интересна.
Вот такое будет возвращение. В творческом смысле ожидается мало что. Но в общественном что-то будет. Обязательно попытаются представить это как триумф! Будет выпущен новый альбом с песнями под фонограмму. Новые клипы.
Для всей группы релокантов и иноагентов крайне важно оставить Аллу в своих рядах, как "наше знамя". Иноагенты из Израиля с тревогой следили за перемещениями Пугачёвой при её последнем приезде в Россию. Когда она выехала из страны, облегчённо вздохнули: не выпала Алла Борисовна из их рядов.
Хоть саму её иноагентом не признали, но из-за её супруга, иноагента Галкина , и ее иноагенты считают своей. Можно и дальше спекулировать именем пожилой и кажется, уже давно не совсем здоровой женщины.
Если вспомнить хотя бы ответ Пугачёвой Стасу Михайлову. Это же кривляется и яростно, злобно шепчет явно человек с отклонениями личности.
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Иллюзии и "рабы"
Честно говоря, есть такое ощущение, что если бы не вся эта эмигрантская тусовка и вдохновляющий Аллу на подвиги супруг, иноагент Галкин, Алла спокойно и достойно встретила бы свой юбилей в России.
Был бы большой концерт и множество зрителей. Признание от публики. Уважение от государства.
Да, возможно, больше за прошлые заслуги. Но безусловно, Аллу Пугачёву и любили, и уважали миллионы - до её лживого бегства из страны.
"Мы уехали только на детские каникулы, на лечение, из-за климата", - полгода так Пугачёва объясняла свой отъезд. Её окончательное объединение с иноагентами стало неприятным открытием для многих ещё и по этой причине: зачем говорить неправду и скрывать свои чувства и убеждения?
Ну а когда она назвала соотечественников "холопы и рабы", даже бывшие верные поклонники Пугачёвой от неё отстранились. Не говоря уже про последние фразы типа: "туда могут вернуться только ненормальные". "Туда" - имелось в виду, в Россию, что особенно оскорбило многих зрителей. Обратил на это внимание и актёр Василий Ливанов: почему она не могла сказать страна или Россия, недоумевал актёр.
Фраза про "ненормальных возвращенцев" как раз очень "удачно" заставила вернувшуюся в Россию дочку Пугачевой, Кристину Орбакайте, отменить выступление в Кремле. Можно только представить, каких усилий стоило Кристине попасть сейчас, пускай и в сборном концерте, на сцену Кремля, и тут за два дня до концерта вдруг мама обзывает всех вернувшихся "ненормальными". Нет, определённо, Алла Пугачёва в последнее время не владеет собой.
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
"Армия поклонников"
Сегодня Пугачёва, по прежнему пребывая в собственных иллюзиях, обращается к своим зрителям так: "Я до сих пор в ваших сердцах, моя многомиллионная армия поклонников!"
Какая-то "армия Урфина Джюса", честное слово. Но существует она только в воображении Пугачёвой. Ей по прежнему кажется, что вот сейчас она сбрызнет нас соком волшебного растения, и...
Это даже не смешно. Бывшая знаменитая и действительно Народная артистка СССР стремительно теряет связь с реальностью.
И не только из-за информационного вакуума, в котором она находится. Наверное, это уже форма расстройства личности.
И интерес у публики уже не к творчеству (которого толком-то и нет), а только к тому, что еще "отчудит" бывшая народная артистка. Даже нельзя назвать это словом интерес. Удивление, скорее.
Удивление тому, это какой же талант надо иметь, чтобы вот так вот всё потерять. Кроме недвижимости и счетов в банках, которые конечно же, никуда не делись. Но они делают из Пугачевой просто очень обеспеченную пенсионерку. Статус великой певицы великой страны потерян навсегда.
И винить в этом надо только иноагента Галкина. И себя, конечно. Но всё-таки , видимо, Алла Пугачёва не совсем здорова. Об этом много кто намекал: и Бедрос Киркоров, и Юрий Антонов.
А вот Василий Ливанов, наш знаменитый "Шерлок Холмс ", высказался очень резко. Причина, по которой Пугачева делает такие заявления про Россию как "нормальные люди туда не возвращаются" - это то, что она пытается понравиться Западу.
"Пытается там себе свить новое гнёздышко. Но её гнёздышко очень дурно пахнет", - сказал Ливанов.
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Шоу "Голос Пугачевой"
Отдельный вопрос: как именно Пугачева собирается выступать в Европе, где выступления под фонограмму запрещены?
Недавно в Европе состоялось выступление Любы Успенской, где она вынуждена была петь без фонограммы. Ну что сказать. Шептать в микрофон могут "не только лишь все".
Да и в более ранние годы Пугачёва уже пыталась "покорить Европу", и, несмотря на откровенную связь с "голубым лобби", её усилия ни к чему не привели. Выступление на Евровидении было тоже откровенно провальным. И больше Алла Пугачёва в Европу не ездила.
Ну вот теперь поедет. В ресторанах там, говорят, можно петь под фонограмму. Кристина Орбакайте уже в США в ресторанах выступает. Это будет новый опыт для народной артистки СССР Аллы Пугачёвой и заслуженной артистки России Кристины Орбакайте.
А если серьёзно - такое впечатление, что Пугачёва находится в заложниках у своей семьи. И всё это уже давно выглядит как откровенная и безжалостная эксплуатация её имени. Зачем нужны эти гастроли, концерты? Только для иноагентских дел. Что-то сказать, продекларировать, продемонстрировать "единство иноагентов". Только для этого.
Для творчества и имиджа "великой певицы СССР" это всё будет выглядеть только как болезненный удар по самолюбию и тщеславию.
Понимает ли это сама Пугачёва? Или уже нет?