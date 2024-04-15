Возвращение Аллы Пугачевой. Как последняя Народная артистка Союза чуть не стала иноагентом - 15.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240415/1054510727.html
Возвращение Аллы Пугачевой. Как последняя Народная артистка Союза чуть не стала иноагентом
Возвращение Аллы Пугачевой. Как последняя Народная артистка Союза чуть не стала иноагентом - 15.04.2024 Украина.ру
Возвращение Аллы Пугачевой. Как последняя Народная артистка Союза чуть не стала иноагентом
И снова прощальный концерт! Сколько раз Алла Пугачева завершала свою деятельность на эстраде? Минимум трижды.
2024-04-15T10:55
2024-04-15T10:55
россия
европа
израиль
алла пугачева
раймонд паулс
максим галкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0f/1054511781_0:7:1080:615_1920x0_80_0_0_cd795cae8b03bf768c55e124c16d986d.jpg.webp
"Я ухожу", - объявляла Пугачева и в 45, и в 60, и в 70. Каждый раз - большой концерт, аншлаг, потом продаются записи концерта, диски, видео, аудио. Стабильный коммерческий успех был у каждого "прощания со сценой".Вообще же журналисты насчитали 20 таких прощаний у "женщины, которая поёт".И каждый раз Алла Пугачёва возвращалась.Возвращается она и сейчас.На Кипре собирает друзейСвои 75 лет, которые Алла Пугачёва отмечает 15 апреля, последняя Народная артистка СССР встретит на Кипре, где соберёт друзей в количестве 160 человек. Будут и гости из России. Пока что сообщают о визите на юбилей Стаса Намина, который всё время продолжал общаться с певицей.После Пугачёва даст юбилейный концерт. Позже, в Израиле.Конечно, много интересного мы увидим. Скорее, не на концерте, а вокруг него будет много сопутствующих встреч, высказываний, фотосессий. Иноагентский шабаш в Израиле намечается.А будет ли что-то музыкальное и творческое? Скорее всего, нет. По одной простой причине: если бы Пугачёва в последние годы занималась музыкой и творчеством, мы бы об этом уже узнали.Артисты не в состоянии скрывать свои успехи. Это для них вообще противоестественно. Уже бы мы что-то услышали или увидели.Впрочем, нет, пара каких-то песен появилась. Но никакого интереса не вызвала. Называть это "успехом", "прорывом" или чем-то новым в творчестве язык не повернется.Это не песни на музыку Раймонда Паулса, на стихи Ильи Резника или Бориса Горбоноса (псевдоним самой Аллы Пугачевой). Не песни к фильму "Ирония судьбы". Не "Миллион алых роз", не "Арлекино", не "Айсберг" и не "Старинные часы".Но ведь на самом деле, ничего подобного в творчестве "мадам Брошкиной" нет уже десятилетия. Как раз примерно на "Брошкиной" всё яркое и творческое и закончилось."Женщина, которая поёт" после "Брошкиной" окончательно занялась личной жизнью, телевидением, продюсированием и коммерческими проектами.Тур по ЕвропеПосле Израиля и Кипра Пугачёва собирается в "тур по Европе", как это было разрекламировано. Тур по Европе - это, скорее всего, Прибалтика, да и то не вся - естественно, это Латвия, где со своим "Рандеву" Пугачеву встречала прошлым летом "кормилица всей России" Вайкуле.И возможно, Германия, где проживают наши соотечественники. Продюсер Сергей Лавров уже раскрывал, сколько Пугачева хочет получить за одно выступление в Германии: 50 тысяч евро. Это конечно, не тот уровень, к которому она привыкла. Но надо понимать, что кроме эмигрантов, никто на её выступление не пойдёт. И это будут люди в возрасте "за 60". Молодежи она не интересна.Вот такое будет возвращение. В творческом смысле ожидается мало что. Но в общественном что-то будет. Обязательно попытаются представить это как триумф! Будет выпущен новый альбом с песнями под фонограмму. Новые клипы.Для всей группы релокантов и иноагентов крайне важно оставить Аллу в своих рядах, как "наше знамя". Иноагенты из Израиля с тревогой следили за перемещениями Пугачёвой при её последнем приезде в Россию. Когда она выехала из страны, облегчённо вздохнули: не выпала Алла Борисовна из их рядов.Хоть саму её иноагентом не признали, но из-за её супруга, иноагента Галкина , и ее иноагенты считают своей. Можно и дальше спекулировать именем пожилой и кажется, уже давно не совсем здоровой женщины.Если вспомнить хотя бы ответ Пугачёвой Стасу Михайлову. Это же кривляется и яростно, злобно шепчет явно человек с отклонениями личности.Иллюзии и "рабы"Честно говоря, есть такое ощущение, что если бы не вся эта эмигрантская тусовка и вдохновляющий Аллу на подвиги супруг, иноагент Галкин, Алла спокойно и достойно встретила бы свой юбилей в России.Был бы большой концерт и множество зрителей. Признание от публики. Уважение от государства.Да, возможно, больше за прошлые заслуги. Но безусловно, Аллу Пугачёву и любили, и уважали миллионы - до её лживого бегства из страны."Мы уехали только на детские каникулы, на лечение, из-за климата", - полгода так Пугачёва объясняла свой отъезд. Её окончательное объединение с иноагентами стало неприятным открытием для многих ещё и по этой причине: зачем говорить неправду и скрывать свои чувства и убеждения?Ну а когда она назвала соотечественников "холопы и рабы", даже бывшие верные поклонники Пугачёвой от неё отстранились. Не говоря уже про последние фразы типа: "туда могут вернуться только ненормальные". "Туда" - имелось в виду, в Россию, что особенно оскорбило многих зрителей. Обратил на это внимание и актёр Василий Ливанов: почему она не могла сказать страна или Россия, недоумевал актёр.Фраза про "ненормальных возвращенцев" как раз очень "удачно" заставила вернувшуюся в Россию дочку Пугачевой, Кристину Орбакайте, отменить выступление в Кремле. Можно только представить, каких усилий стоило Кристине попасть сейчас, пускай и в сборном концерте, на сцену Кремля, и тут за два дня до концерта вдруг мама обзывает всех вернувшихся "ненормальными". Нет, определённо, Алла Пугачёва в последнее время не владеет собой."Армия поклонников"Сегодня Пугачёва, по прежнему пребывая в собственных иллюзиях, обращается к своим зрителям так: "Я до сих пор в ваших сердцах, моя многомиллионная армия поклонников!"Какая-то "армия Урфина Джюса", честное слово. Но существует она только в воображении Пугачёвой. Ей по прежнему кажется, что вот сейчас она сбрызнет нас соком волшебного растения, и...Это даже не смешно. Бывшая знаменитая и действительно Народная артистка СССР стремительно теряет связь с реальностью.И не только из-за информационного вакуума, в котором она находится. Наверное, это уже форма расстройства личности.И интерес у публики уже не к творчеству (которого толком-то и нет), а только к тому, что еще "отчудит" бывшая народная артистка. Даже нельзя назвать это словом интерес. Удивление, скорее.Удивление тому, это какой же талант надо иметь, чтобы вот так вот всё потерять. Кроме недвижимости и счетов в банках, которые конечно же, никуда не делись. Но они делают из Пугачевой просто очень обеспеченную пенсионерку. Статус великой певицы великой страны потерян навсегда.И винить в этом надо только иноагента Галкина. И себя, конечно. Но всё-таки , видимо, Алла Пугачёва не совсем здорова. Об этом много кто намекал: и Бедрос Киркоров, и Юрий Антонов.А вот Василий Ливанов, наш знаменитый "Шерлок Холмс ", высказался очень резко. Причина, по которой Пугачева делает такие заявления про Россию как "нормальные люди туда не возвращаются" - это то, что она пытается понравиться Западу."Пытается там себе свить новое гнёздышко. Но её гнёздышко очень дурно пахнет", - сказал Ливанов.Шоу "Голос Пугачевой"Отдельный вопрос: как именно Пугачева собирается выступать в Европе, где выступления под фонограмму запрещены?Недавно в Европе состоялось выступление Любы Успенской, где она вынуждена была петь без фонограммы. Ну что сказать. Шептать в микрофон могут "не только лишь все".Да и в более ранние годы Пугачёва уже пыталась "покорить Европу", и, несмотря на откровенную связь с "голубым лобби", её усилия ни к чему не привели. Выступление на Евровидении было тоже откровенно провальным. И больше Алла Пугачёва в Европу не ездила.Ну вот теперь поедет. В ресторанах там, говорят, можно петь под фонограмму. Кристина Орбакайте уже в США в ресторанах выступает. Это будет новый опыт для народной артистки СССР Аллы Пугачёвой и заслуженной артистки России Кристины Орбакайте.А если серьёзно - такое впечатление, что Пугачёва находится в заложниках у своей семьи. И всё это уже давно выглядит как откровенная и безжалостная эксплуатация её имени. Зачем нужны эти гастроли, концерты? Только для иноагентских дел. Что-то сказать, продекларировать, продемонстрировать "единство иноагентов". Только для этого.Для творчества и имиджа "великой певицы СССР" это всё будет выглядеть только как болезненный удар по самолюбию и тщеславию.Понимает ли это сама Пугачёва? Или уже нет?
https://ukraina.ru/20240330/1054205001.html
https://ukraina.ru/20230913/1049385542.html
россия
европа
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Елена Мурзина
Елена Мурзина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0f/1054511781_126:0:955:622_1920x0_80_0_0_f65debe86b1a2f561431e90188b9af47.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, европа, израиль, алла пугачева, раймонд паулс, максим галкин
Россия, Европа, Израиль, Алла Пугачева, Раймонд Паулс, Максим Галкин

Возвращение Аллы Пугачевой. Как последняя Народная артистка Союза чуть не стала иноагентом

10:55 15.04.2024
 
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Читать в
Елена Мурзина
автор издания Украина.ру
Все материалы
И снова прощальный концерт! Сколько раз Алла Пугачева завершала свою деятельность на эстраде? Минимум трижды.
"Я ухожу", - объявляла Пугачева и в 45, и в 60, и в 70. Каждый раз - большой концерт, аншлаг, потом продаются записи концерта, диски, видео, аудио. Стабильный коммерческий успех был у каждого "прощания со сценой".
Вообще же журналисты насчитали 20 таких прощаний у "женщины, которая поёт".
И каждый раз Алла Пугачёва возвращалась.
Возвращается она и сейчас.
На Кипре собирает друзей
Свои 75 лет, которые Алла Пугачёва отмечает 15 апреля, последняя Народная артистка СССР встретит на Кипре, где соберёт друзей в количестве 160 человек. Будут и гости из России. Пока что сообщают о визите на юбилей Стаса Намина, который всё время продолжал общаться с певицей.
После Пугачёва даст юбилейный концерт. Позже, в Израиле.
Конечно, много интересного мы увидим. Скорее, не на концерте, а вокруг него будет много сопутствующих встреч, высказываний, фотосессий. Иноагентский шабаш в Израиле намечается.
А будет ли что-то музыкальное и творческое? Скорее всего, нет. По одной простой причине: если бы Пугачёва в последние годы занималась музыкой и творчеством, мы бы об этом уже узнали.
Алла Пугачева
30 марта, 15:04
Последняя народная артистка СССР. Станет ли Алла Пугачёва иноагентом и почему она не смогла уйти красивоПризнают ли супругу иноагента Галкина, Аллу Пугачёву, также иноагентом? Это вполне возможно. Причём произойдёт это уже очень скоро, решение будет, скорее всего, в начале апреля. Возможно, даже до дня рождения Пугачевой.
Артисты не в состоянии скрывать свои успехи. Это для них вообще противоестественно. Уже бы мы что-то услышали или увидели.
Впрочем, нет, пара каких-то песен появилась. Но никакого интереса не вызвала. Называть это "успехом", "прорывом" или чем-то новым в творчестве язык не повернется.
Это не песни на музыку Раймонда Паулса, на стихи Ильи Резника или Бориса Горбоноса (псевдоним самой Аллы Пугачевой). Не песни к фильму "Ирония судьбы". Не "Миллион алых роз", не "Арлекино", не "Айсберг" и не "Старинные часы".
Но ведь на самом деле, ничего подобного в творчестве "мадам Брошкиной" нет уже десятилетия. Как раз примерно на "Брошкиной" всё яркое и творческое и закончилось.
"Женщина, которая поёт" после "Брошкиной" окончательно занялась личной жизнью, телевидением, продюсированием и коммерческими проектами.
Тур по Европе
После Израиля и Кипра Пугачёва собирается в "тур по Европе", как это было разрекламировано. Тур по Европе - это, скорее всего, Прибалтика, да и то не вся - естественно, это Латвия, где со своим "Рандеву" Пугачеву встречала прошлым летом "кормилица всей России" Вайкуле.
Фестиваль Песня года - 2019 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
13 сентября 2023, 14:49
"Сталин бы оценил": Вайкуле вылила на россиян новый ушат помоевЛатвийская певица Лайма Вайкуле дала интервью ведущей украинского телеканала "1+1" Наталье Мосейчук*. Во время беседы артистка заявила, то россияне отсталые, а артисты из РФ "притворяются ради денег"
И возможно, Германия, где проживают наши соотечественники. Продюсер Сергей Лавров уже раскрывал, сколько Пугачева хочет получить за одно выступление в Германии: 50 тысяч евро. Это конечно, не тот уровень, к которому она привыкла. Но надо понимать, что кроме эмигрантов, никто на её выступление не пойдёт. И это будут люди в возрасте "за 60". Молодежи она не интересна.
Вот такое будет возвращение. В творческом смысле ожидается мало что. Но в общественном что-то будет. Обязательно попытаются представить это как триумф! Будет выпущен новый альбом с песнями под фонограмму. Новые клипы.
Для всей группы релокантов и иноагентов крайне важно оставить Аллу в своих рядах, как "наше знамя". Иноагенты из Израиля с тревогой следили за перемещениями Пугачёвой при её последнем приезде в Россию. Когда она выехала из страны, облегчённо вздохнули: не выпала Алла Борисовна из их рядов.
Хоть саму её иноагентом не признали, но из-за её супруга, иноагента Галкина , и ее иноагенты считают своей. Можно и дальше спекулировать именем пожилой и кажется, уже давно не совсем здоровой женщины.
Если вспомнить хотя бы ответ Пугачёвой Стасу Михайлову. Это же кривляется и яростно, злобно шепчет явно человек с отклонениями личности.
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Иллюзии и "рабы"
Честно говоря, есть такое ощущение, что если бы не вся эта эмигрантская тусовка и вдохновляющий Аллу на подвиги супруг, иноагент Галкин, Алла спокойно и достойно встретила бы свой юбилей в России.
Был бы большой концерт и множество зрителей. Признание от публики. Уважение от государства.
Да, возможно, больше за прошлые заслуги. Но безусловно, Аллу Пугачёву и любили, и уважали миллионы - до её лживого бегства из страны.
"Мы уехали только на детские каникулы, на лечение, из-за климата", - полгода так Пугачёва объясняла свой отъезд. Её окончательное объединение с иноагентами стало неприятным открытием для многих ещё и по этой причине: зачем говорить неправду и скрывать свои чувства и убеждения?
Ну а когда она назвала соотечественников "холопы и рабы", даже бывшие верные поклонники Пугачёвой от неё отстранились. Не говоря уже про последние фразы типа: "туда могут вернуться только ненормальные". "Туда" - имелось в виду, в Россию, что особенно оскорбило многих зрителей. Обратил на это внимание и актёр Василий Ливанов: почему она не могла сказать страна или Россия, недоумевал актёр.
Фраза про "ненормальных возвращенцев" как раз очень "удачно" заставила вернувшуюся в Россию дочку Пугачевой, Кристину Орбакайте, отменить выступление в Кремле. Можно только представить, каких усилий стоило Кристине попасть сейчас, пускай и в сборном концерте, на сцену Кремля, и тут за два дня до концерта вдруг мама обзывает всех вернувшихся "ненормальными". Нет, определённо, Алла Пугачёва в последнее время не владеет собой.
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
Алла Пугачева и Кристина Орбакайте
"Армия поклонников"
Сегодня Пугачёва, по прежнему пребывая в собственных иллюзиях, обращается к своим зрителям так: "Я до сих пор в ваших сердцах, моя многомиллионная армия поклонников!"
Какая-то "армия Урфина Джюса", честное слово. Но существует она только в воображении Пугачёвой. Ей по прежнему кажется, что вот сейчас она сбрызнет нас соком волшебного растения, и...
Это даже не смешно. Бывшая знаменитая и действительно Народная артистка СССР стремительно теряет связь с реальностью.
И не только из-за информационного вакуума, в котором она находится. Наверное, это уже форма расстройства личности.
И интерес у публики уже не к творчеству (которого толком-то и нет), а только к тому, что еще "отчудит" бывшая народная артистка. Даже нельзя назвать это словом интерес. Удивление, скорее.
Удивление тому, это какой же талант надо иметь, чтобы вот так вот всё потерять. Кроме недвижимости и счетов в банках, которые конечно же, никуда не делись. Но они делают из Пугачевой просто очень обеспеченную пенсионерку. Статус великой певицы великой страны потерян навсегда.
И винить в этом надо только иноагента Галкина. И себя, конечно. Но всё-таки , видимо, Алла Пугачёва не совсем здорова. Об этом много кто намекал: и Бедрос Киркоров, и Юрий Антонов.
А вот Василий Ливанов, наш знаменитый "Шерлок Холмс ", высказался очень резко. Причина, по которой Пугачева делает такие заявления про Россию как "нормальные люди туда не возвращаются" - это то, что она пытается понравиться Западу.
"Пытается там себе свить новое гнёздышко. Но её гнёздышко очень дурно пахнет", - сказал Ливанов.
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Шоу "Голос Пугачевой"
Отдельный вопрос: как именно Пугачева собирается выступать в Европе, где выступления под фонограмму запрещены?
Недавно в Европе состоялось выступление Любы Успенской, где она вынуждена была петь без фонограммы. Ну что сказать. Шептать в микрофон могут "не только лишь все".
Да и в более ранние годы Пугачёва уже пыталась "покорить Европу", и, несмотря на откровенную связь с "голубым лобби", её усилия ни к чему не привели. Выступление на Евровидении было тоже откровенно провальным. И больше Алла Пугачёва в Европу не ездила.
Ну вот теперь поедет. В ресторанах там, говорят, можно петь под фонограмму. Кристина Орбакайте уже в США в ресторанах выступает. Это будет новый опыт для народной артистки СССР Аллы Пугачёвой и заслуженной артистки России Кристины Орбакайте.
А если серьёзно - такое впечатление, что Пугачёва находится в заложниках у своей семьи. И всё это уже давно выглядит как откровенная и безжалостная эксплуатация её имени. Зачем нужны эти гастроли, концерты? Только для иноагентских дел. Что-то сказать, продекларировать, продемонстрировать "единство иноагентов". Только для этого.
Для творчества и имиджа "великой певицы СССР" это всё будет выглядеть только как болезненный удар по самолюбию и тщеславию.
Понимает ли это сама Пугачёва? Или уже нет?
 
РоссияЕвропаИзраильАлла ПугачеваРаймонд ПаулсМаксим Галкин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Войска НАТО на Украине: Лидов о веренице гробов во Францию и в Польшу
11:31На Украине сменили командующего ОК ВСУ "Запад"
10:55Возвращение Аллы Пугачевой. Как последняя Народная артистка Союза чуть не стала иноагентом
10:44Сотрудники украинских военкоматов начали применять оружие при "могилизации" – Азаров
09:40Новые дроны от СБУ и угроза Крымскому мосту. Главное на Украине на утро 15 апреля
09:27Воздушная тревога, взрывы, повреждения: на Украине снова неспокойно
08:56"Про Украину забудут": Симоньян напомнила о пророчествах Жириновского
08:13Минобороны РФ сообщило о сбитом над Краснодарским краем украинском дроне
08:03Главное за ночь 15 апреля
07:43Боррель пытается ускорить помощь Украине — СМИ
07:20Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России
07:06Украина за неделю. Шаги в новый мировой порядок
06:20Ростислав Ищенко: Россия не ведет себя как жандарм или бюро добрых услуг на международной арене
05:20Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ
05:10"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан
05:00"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине
04:50"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации
04:40"3-я штурмовая бежала на коксохим": военкор о том, почему для ФАБов неважно, кто еще полезет на Украину
04:30Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона
04:20ВСУ будут удерживать Харьков: военкор рассказал, зачем "подлый людоед" Сырский имитирует отступление
Лента новостейМолния