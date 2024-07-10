Охота на уклонистов за рубежом: Польша надеется собрать новый легион из украинских беженцев - 10.07.2024 Украина.ру
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Охота на уклонистов за рубежом: Польша надеется собрать новый легион из украинских беженцев
Охота на уклонистов за рубежом: Польша надеется собрать новый легион из украинских беженцев - 10.07.2024 Украина.ру
Охота на уклонистов за рубежом: Польша надеется собрать новый легион из украинских беженцев
Польша планирует создать легион из украинских беженцев, несмотря на ситуацию с уклонистами на Украине, сообщило радио RMF FM
2024-07-10T14:42
2024-07-10T14:42
легион
польша
новости
украина
европа
владимир зеленский
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Предполагается, что заинтересованные в участии в легионе украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.С начала спецоперации на Украине через такие части прошли около 20 тысяч человек. По данным радио, возможно, Польша будет обучать также украинцев, живущих в других странах Европы. Предпринимаются усилия, чтобы другие страны ЕС также участвовали в расходах на обучение и оснащение легиона. Польские власти убеждают партнеров, что подготовка украинского легиона – это якобы инвестиция в европейскую безопасность.При этом граждане Украины активно бунтуют против мобилизации. Сотрудники военкоматов на Украине (ТЦК) с февраля 2022 года объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. В 2022 году сотрудники ТЦК составили 55,68 тысячи протоколов о взыскании штрафов за нарушение воинского учета, а за 2023 и полгода 2024 - уже 130,1 тысячи. Граждане уплатили штрафы на 3,7 миллиона долларов.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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легион, польша, новости, украина, европа, владимир зеленский, владимир путин, ес
легион, Польша, Новости, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС

Охота на уклонистов за рубежом: Польша надеется собрать новый легион из украинских беженцев

14:42 10.07.2024
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
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Польша планирует создать легион из украинских беженцев, несмотря на ситуацию с уклонистами на Украине, сообщило радио RMF FM
Предполагается, что заинтересованные в участии в легионе украинцы будут оснащены техникой в польских частях за счет республики.

"Детальные планы сейчас разрабатываются, но украинцы, проживающие в Польше, скорее всего, отправятся на военные базы, которые уже имеют опыт подготовки украинских военных", - говорится в материале.

С начала спецоперации на Украине через такие части прошли около 20 тысяч человек.
По данным радио, возможно, Польша будет обучать также украинцев, живущих в других странах Европы.
Предпринимаются усилия, чтобы другие страны ЕС также участвовали в расходах на обучение и оснащение легиона. Польские власти убеждают партнеров, что подготовка украинского легиона – это якобы инвестиция в европейскую безопасность.
При этом граждане Украины активно бунтуют против мобилизации. Сотрудники военкоматов на Украине (ТЦК) с февраля 2022 года объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов.
В 2022 году сотрудники ТЦК составили 55,68 тысячи протоколов о взыскании штрафов за нарушение воинского учета, а за 2023 и полгода 2024 - уже 130,1 тысячи. Граждане уплатили штрафы на 3,7 миллиона долларов.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
легионПольшаНовостиУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕС
 
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