"Усталость металла ВСУ": эксперт раскрыл, как взятие Часова Яра откроет выход сразу на три города - 11.07.2024 Украина.ру
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"Усталость металла ВСУ": эксперт раскрыл, как взятие Часова Яра откроет выход сразу на три города
"Усталость металла ВСУ": эксперт раскрыл, как взятие Часова Яра откроет выход сразу на три города - 11.07.2024 Украина.ру
"Усталость металла ВСУ": эксперт раскрыл, как взятие Часова Яра откроет выход сразу на три города
Потеря Часова Яра — это прямой выход сразу на три города: Константиновка, Дружковка и Краматорск. Поэтому ВСУ будут там держаться как можно дольше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
2024-07-11T04:15
2024-07-11T04:15
россия
краматорск
белоруссия
олег измайлов
всу
вс рф
часов яр
донбасс
наступление
канал
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Неспроста ВСУ так упорно держались за "Канал", и неспроста так много минных полей между Часовым Яром и Константиновкой, и так долго они держатся севернее Часова Яра в Калиновке, сообщил журналист.Все это время ВСУ готовили к обороне остальную часть Часова Яра. Видимо, для того, чтобы подготовить Константиновку и Дружковку. Потеря Часова Яра — это прямой выход сразу на три города: Константиновка, Дружковка и Краматорск. Поэтому ВСУ будут держать как можно дольше, отметил эксперт.Сейчас ВСУ в Константиновке ВС РФ угрожают с юга, со стороны заповедника Клебан-Бык. По некоторым сведениям, он превращен в непроходимую оборону типа Миус-фронта (оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны на западном берегу реки Миус). За два месяца Красная Армия взломала оборонительный рубеж, но она наступала там полумиллионной группировкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.руО том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
https://ukraina.ru/20240710/1056171789.html
россия
краматорск
белоруссия
часов яр
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россия, краматорск, белоруссия, олег измайлов, всу, вс рф, часов яр, донбасс, наступление, канал, оборона
Россия, Краматорск, Белоруссия, Олег Измайлов, ВСУ, ВС РФ, Часов Яр, Донбасс, наступление, канал, оборона

"Усталость металла ВСУ": эксперт раскрыл, как взятие Часова Яра откроет выход сразу на три города

04:15 11.07.2024
 
© AFP2024 / Anatolii STEPANOV
- РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AFP2024 / Anatolii STEPANOV
Читать в
Потеря Часова Яра — это прямой выход сразу на три города: Константиновка, Дружковка и Краматорск. Поэтому ВСУ будут там держаться как можно дольше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов
Неспроста ВСУ так упорно держались за "Канал", и неспроста так много минных полей между Часовым Яром и Константиновкой, и так долго они держатся севернее Часова Яра в Калиновке, сообщил журналист.
Все это время ВСУ готовили к обороне остальную часть Часова Яра. Видимо, для того, чтобы подготовить Константиновку и Дружковку. Потеря Часова Яра — это прямой выход сразу на три города: Константиновка, Дружковка и Краматорск. Поэтому ВСУ будут держать как можно дольше, отметил эксперт.
"Скорее всего, у ВСУ есть стратегический прицел, почему нужно удерживать эту линию. Они понимают, что усталость металла у украинской армии нарастает. Любой крупный проигрыш превратится в обрушение фронта", - подчеркнул Измайлов.
Сейчас ВСУ в Константиновке ВС РФ угрожают с юга, со стороны заповедника Клебан-Бык. По некоторым сведениям, он превращен в непроходимую оборону типа Миус-фронта (оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны на западном берегу реки Миус).
За два месяца Красная Армия взломала оборонительный рубеж, но она наступала там полумиллионной группировкой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
О том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом
- РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Вчера, 16:36
Кризис НАТО: оборона или нападениеНынешний саммит НАТО — юбилейный: альянсу исполняется 75 лет. Само собой разумеется, "довлеет дневи злоба его", и в основном обсуждаются текущие проблемы организации – рост финансовых обязательств членов и обещания, которые даются Украине. Но одновременно это и повод подумать о будущем организации
 
РоссияКраматорскБелоруссияОлег ИзмайловВСУВС РФЧасов ЯрДонбасснаступлениеканалоборона
 
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Заголовок открываемого материала
04:30"Это объявление войны России": эксперт о том, решится ли НАТО установить бесполетную зону над Украиной
04:15"Усталость металла ВСУ": эксперт раскрыл, как взятие Часова Яра откроет выход сразу на три города
04:00"Они уже пытаются выбить нас из Волчанска": Полетаев объяснил, пойдут ли в новый контрнаступ ВСУ
03:45Эксперт раскрыл, какие города могут стать "новым Ржевом" и какую "каверзу" готовят для ВСУ в Волчанске
03:30"Они просто заполнили вакуум": Корнев объяснил, почему у ВСУ нет ресурсов, чтобы идти в наступление
03:15Располаги ВСУ и склады с БК: военный эксперт рассказал, почему ВС РФ ударили по заводу в Краматорске
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