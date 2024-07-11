https://ukraina.ru/20240711/1056175560.html

"Усталость металла ВСУ": эксперт раскрыл, как взятие Часова Яра откроет выход сразу на три города

"Усталость металла ВСУ": эксперт раскрыл, как взятие Часова Яра откроет выход сразу на три города - 11.07.2024 Украина.ру

"Усталость металла ВСУ": эксперт раскрыл, как взятие Часова Яра откроет выход сразу на три города

Потеря Часова Яра — это прямой выход сразу на три города: Константиновка, Дружковка и Краматорск. Поэтому ВСУ будут там держаться как можно дольше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист, член Союза писателей России, автор книги "Донбасс для чайников" и редактор телеграм-канала "Донбасс решает" Олег Измайлов

2024-07-11T04:15

2024-07-11T04:15

2024-07-11T04:15

россия

краматорск

белоруссия

олег измайлов

всу

вс рф

часов яр

донбасс

наступление

канал

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Неспроста ВСУ так упорно держались за "Канал", и неспроста так много минных полей между Часовым Яром и Константиновкой, и так долго они держатся севернее Часова Яра в Калиновке, сообщил журналист.Все это время ВСУ готовили к обороне остальную часть Часова Яра. Видимо, для того, чтобы подготовить Константиновку и Дружковку. Потеря Часова Яра — это прямой выход сразу на три города: Константиновка, Дружковка и Краматорск. Поэтому ВСУ будут держать как можно дольше, отметил эксперт.Сейчас ВСУ в Константиновке ВС РФ угрожают с юга, со стороны заповедника Клебан-Бык. По некоторым сведениям, он превращен в непроходимую оборону типа Миус-фронта (оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны на западном берегу реки Миус). За два месяца Красная Армия взломала оборонительный рубеж, но она наступала там полумиллионной группировкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе читайте на сайте Украина.руО том, как Киев хочет втянуть Белоруссию в конфликт и под этим предлогом ввести войска НАТО на Украину - в интервью Александра Тиханского: Если ВСУ не рискнут заманить Белоруссию в ловушку, Россия раздвит их снежным комом

https://ukraina.ru/20240710/1056171789.html

россия

краматорск

белоруссия

часов яр

донбасс

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россия, краматорск, белоруссия, олег измайлов, всу, вс рф, часов яр, донбасс, наступление, канал, оборона