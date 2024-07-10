Общественники придумали, как вернуть Меладзе на Родину с пользой для СВО - 10.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240710/1056177238.html
Общественники придумали, как вернуть Меладзе на Родину с пользой для СВО
Общественники придумали, как вернуть Меладзе на Родину с пользой для СВО - 10.07.2024 Украина.ру
Общественники придумали, как вернуть Меладзе на Родину с пользой для СВО
Известный российский исполнитель Валерий Меладзе мог бы пожертвовать на нужды бойцов в зоне спецоперации средства, вырученные от продажи своей виллы в Испании. С таким предложением к кумиру миллионов в России обратились активисты движения "Ветераны РФ", передает телеграм-канал Mash
2024-07-10T18:12
2024-07-10T18:12
новости
россия
"ветераны россии"
вооруженные силы украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103171/16/1031711624_0:10:852:489_1920x0_80_0_0_4f61f860e66574b6bff3eb0f8a403fef.jpg
Общественники полагают, что таким образом Меладзе, объявивший накануне родственникам о скором возвращении на Родину (по слухам), мог бы доказать свой патриотичный настрой. В начале спецоперации в сети распространилось видео на котором Валерий Меладзе в ходе одного из выступлений сказал известный украинский националистический лозунг к чему его подначивала толпа. После этого концерты Меладзе начали отменять в российских городах. В прошлом году он также пытался уйти от разговора об СВО с украинскими журналистами в Куршевеле.Подробнее о том, как Меладзе шепотом предал россиян читайте в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной.
https://ukraina.ru/20230201/1043146404.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103171/16/1031711624_0:0:852:639_1920x0_80_0_0_7c32c7a38eb350c775eacd858732b010.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, "ветераны россии", вооруженные силы украины, сво
Новости, Россия, "Ветераны России", Вооруженные силы Украины, СВО

Общественники придумали, как вернуть Меладзе на Родину с пользой для СВО

18:12 10.07.2024
 
© Валерий Меладзе/ИнстаграмВалерий Меладзе
Валерий Меладзе
© Валерий Меладзе/Инстаграм
Читать в
Известный российский исполнитель Валерий Меладзе мог бы пожертвовать на нужды бойцов в зоне спецоперации средства, вырученные от продажи своей виллы в Испании. С таким предложением к кумиру миллионов в России обратились активисты движения "Ветераны РФ", передает телеграм-канал Mash
Общественники полагают, что таким образом Меладзе, объявивший накануне родственникам о скором возвращении на Родину (по слухам), мог бы доказать свой патриотичный настрой.
"Активисты движения "Ветераны России" рассказали Mash, что впечатлились словами артиста о желании вернуться на Родину. Они пригласили Валерия присоединиться к гуманитарным миссиям в зоне спецоперации. Участие в них без лишних слов покажет, что Меладзе действительно открестился от ВСУ", – приводит источник слова руководителя организации Ильдара Резяпова.
В начале спецоперации в сети распространилось видео на котором Валерий Меладзе в ходе одного из выступлений сказал известный украинский националистический лозунг к чему его подначивала толпа. После этого концерты Меладзе начали отменять в российских городах.
В прошлом году он также пытался уйти от разговора об СВО с украинскими журналистами в Куршевеле.
Подробнее о том, как Меладзе шепотом предал россиян читайте в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной.
Валерий Меладзе
1 февраля 2023, 07:27
Попал под табу. Меладзе обрезали доходы по самое никудаВот не зря же узкие специалисты говорят, что тост должен быть краток, как выстрел, а артист – туп, как пробка. Типа в одном случае только так точнее всего передается смысл пожелания, а в другом -- воплощается замысел режиссера по роли.
 
НовостиРоссия"Ветераны России"Вооруженные силы УкраиныСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Проблема фронта: некачественные дроны для российской армии и как с этим бороться
18:12Общественники придумали, как вернуть Меладзе на Родину с пользой для СВО
18:06"Новое дворянство", западноукраинские уклонисты и поджоги ТЦК, поставка F-16. Итоги 10 июля
17:39Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма
17:28Адвокат Валентин Рыбин: Сначала я боролся с Украиной хитростью, а теперь защищаю Россию с оружием в руках
17:19Вучич обвинил Байдена в лицемерии из-за разницы в подходах к ситуациям в Югославии и на Украине
16:50Украине передадут еще 5 систем ПВО – Столтенберг
16:36Кризис НАТО: оборона или нападение
16:23Как Россия уже сейчас может устроить боевикам ВСУ "24 февраля" и "Авдеевку" и где это будет – Корнев
16:20Официально подтверждено: американские базы приведены в состояние повышенной готовности
16:18Готовила диверсии: на Кировоградщине женщину будут судить за сопротивление мобилизации
15:15Норвегия анонсировала поставку шести истребителей F-16 Украине
15:14Зеленский уклонился от комментариев о возможной победе Трампа и рассказал, чего "ждет Путин"
14:50"Орбан Венгерский". История научила Будапешт думать о себе в первую очередь
14:42Охота на уклонистов за рубежом: Польша надеется собрать новый легион из украинских беженцев
14:34Орбан попросил Эрдогана поддержать его мирную инициативу по Украине
14:23Президент Литвы назвал "максимум" того, что НАТО может предложить Украине - обещания
13:57На двух китах: О чем договорились Россия и Индия
13:51Фаренгейт-2024. Самый знаменитый режиссер-документалист выступил против Байдена
13:42Штраф или конфискация имущества: украинские военкомы "наказали" уже 12 тысяч уклонистов
Лента новостейМолния