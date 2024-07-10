Общественники придумали, как вернуть Меладзе на Родину с пользой для СВО
Известный российский исполнитель Валерий Меладзе мог бы пожертвовать на нужды бойцов в зоне спецоперации средства, вырученные от продажи своей виллы в Испании. С таким предложением к кумиру миллионов в России обратились активисты движения "Ветераны РФ", передает телеграм-канал Mash
Общественники полагают, что таким образом Меладзе, объявивший накануне родственникам о скором возвращении на Родину (по слухам), мог бы доказать свой патриотичный настрой.
"Активисты движения "Ветераны России" рассказали Mash, что впечатлились словами артиста о желании вернуться на Родину. Они пригласили Валерия присоединиться к гуманитарным миссиям в зоне спецоперации. Участие в них без лишних слов покажет, что Меладзе действительно открестился от ВСУ", – приводит источник слова руководителя организации Ильдара Резяпова.
В начале спецоперации в сети распространилось видео на котором Валерий Меладзе в ходе одного из выступлений сказал известный украинский националистический лозунг к чему его подначивала толпа. После этого концерты Меладзе начали отменять в российских городах.
В прошлом году он также пытался уйти от разговора об СВО с украинскими журналистами в Куршевеле.
1 февраля 2023, 07:27Попал под табу. Меладзе обрезали доходы по самое никудаВот не зря же узкие специалисты говорят, что тост должен быть краток, как выстрел, а артист – туп, как пробка. Типа в одном случае только так точнее всего передается смысл пожелания, а в другом -- воплощается замысел режиссера по роли.