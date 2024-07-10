https://ukraina.ru/20240710/1056177238.html

Общественники придумали, как вернуть Меладзе на Родину с пользой для СВО

Общественники придумали, как вернуть Меладзе на Родину с пользой для СВО - 10.07.2024 Украина.ру

Общественники придумали, как вернуть Меладзе на Родину с пользой для СВО

Известный российский исполнитель Валерий Меладзе мог бы пожертвовать на нужды бойцов в зоне спецоперации средства, вырученные от продажи своей виллы в Испании. С таким предложением к кумиру миллионов в России обратились активисты движения "Ветераны РФ", передает телеграм-канал Mash

2024-07-10T18:12

2024-07-10T18:12

2024-07-10T18:12

новости

россия

"ветераны россии"

вооруженные силы украины

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103171/16/1031711624_0:10:852:489_1920x0_80_0_0_4f61f860e66574b6bff3eb0f8a403fef.jpg

Общественники полагают, что таким образом Меладзе, объявивший накануне родственникам о скором возвращении на Родину (по слухам), мог бы доказать свой патриотичный настрой. В начале спецоперации в сети распространилось видео на котором Валерий Меладзе в ходе одного из выступлений сказал известный украинский националистический лозунг к чему его подначивала толпа. После этого концерты Меладзе начали отменять в российских городах. В прошлом году он также пытался уйти от разговора об СВО с украинскими журналистами в Куршевеле.Подробнее о том, как Меладзе шепотом предал россиян читайте в материале автора издания Украина.ру Елены Мурзиной.

https://ukraina.ru/20230201/1043146404.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, "ветераны россии", вооруженные силы украины, сво