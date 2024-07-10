https://ukraina.ru/20240710/1056176775.html

Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма

Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма - 10.07.2024 Украина.ру

Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма

Татьяна Лазарева*, которая ранее неоднократно высказывалась против российской спецоперации на Украине и публично приветствовала атаки украинской армии на города РФ, заочно арестована в России по делу об оправдании терроризма. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы 10 июля

2024-07-10T17:39

2024-07-10T17:39

2024-07-10T17:39

новости

россия

суд

экстремизм

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/14/1055762353_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_ad4fb22ba746b8d4f1418f8d91fec7e9.jpg

Отмечается, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания. Лазарева* уехала из России в Испанию восемь лет назад. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено в мае этого года по результатам проверки, которую правоохранители провели после слов телеведущей об атаках украинских беспилотников по объектам на территории РФ. Позже Лазареву* объявили розыск, предположительно, по статье о дискредитации российской армии. Почему релоканты желают гибели России читайте в интервью музыканта Вячеслава Бутусова на сайте Украина.ру. *Лицо, признанное в России иностранным агентом, включена в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240406/1054333828.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, суд, экстремизм, сво