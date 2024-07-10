Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма - 10.07.2024 Украина.ру
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Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма
Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма - 10.07.2024 Украина.ру
Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма
Татьяна Лазарева*, которая ранее неоднократно высказывалась против российской спецоперации на Украине и публично приветствовала атаки украинской армии на города РФ, заочно арестована в России по делу об оправдании терроризма. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы 10 июля
2024-07-10T17:39
2024-07-10T17:39
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Отмечается, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания. Лазарева* уехала из России в Испанию восемь лет назад. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено в мае этого года по результатам проверки, которую правоохранители провели после слов телеведущей об атаках украинских беспилотников по объектам на территории РФ. Позже Лазареву* объявили розыск, предположительно, по статье о дискредитации российской армии. Почему релоканты желают гибели России читайте в интервью музыканта Вячеслава Бутусова на сайте Украина.ру. *Лицо, признанное в России иностранным агентом, включена в список террористов и экстремистов.
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новости, россия, суд, экстремизм, сво
Новости, Россия, Суд, экстремизм, СВО

Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма

17:39 10.07.2024
 
Лазарева
Лазарева
Читать в
Татьяна Лазарева*, которая ранее неоднократно высказывалась против российской спецоперации на Украине и публично приветствовала атаки украинской армии на города РФ, заочно арестована в России по делу об оправдании терроризма. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы 10 июля
"Лазарева* скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск", - сказано в сообщении пресс-службы суда.
Отмечается, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания.
Лазарева* уехала из России в Испанию восемь лет назад. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено в мае этого года по результатам проверки, которую правоохранители провели после слов телеведущей об атаках украинских беспилотников по объектам на территории РФ.
Позже Лазареву* объявили розыск, предположительно, по статье о дискредитации российской армии.
Почему релоканты желают гибели России читайте в интервью музыканта Вячеслава Бутусова на сайте Украина.ру.
*Лицо, признанное в России иностранным агентом, включена в список террористов и экстремистов.
БИ2
6 апреля, 13:30
Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты"Десятилетиями эти люди пребывали в почётном статусе русских артистов и даже "звёзд".
 
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