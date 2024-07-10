https://ukraina.ru/20240710/1056176775.html
Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма
Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма - 10.07.2024 Украина.ру
Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма
Татьяна Лазарева*, которая ранее неоднократно высказывалась против российской спецоперации на Украине и публично приветствовала атаки украинской армии на города РФ, заочно арестована в России по делу об оправдании терроризма. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы 10 июля
2024-07-10T17:39
2024-07-10T17:39
2024-07-10T17:39
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Отмечается, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания. Лазарева* уехала из России в Испанию восемь лет назад. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено в мае этого года по результатам проверки, которую правоохранители провели после слов телеведущей об атаках украинских беспилотников по объектам на территории РФ. Позже Лазареву* объявили розыск, предположительно, по статье о дискредитации российской армии. Почему релоканты желают гибели России читайте в интервью музыканта Вячеслава Бутусова на сайте Украина.ру. *Лицо, признанное в России иностранным агентом, включена в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240406/1054333828.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, суд, экстремизм, сво
Новости, Россия, Суд, экстремизм, СВО
Телеведущую Лазареву* заочно арестовали в России за оправдание терроризма
Татьяна Лазарева*, которая ранее неоднократно высказывалась против российской спецоперации на Украине и публично приветствовала атаки украинской армии на города РФ, заочно арестована в России по делу об оправдании терроризма. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий суд Москвы 10 июля