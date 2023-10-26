https://ukraina.ru/20231026/1050506735.html
"Другая картина мира": Бутусов рассказал, почему релоканты желают гибели России
"Другая картина мира": Бутусов рассказал, почему релоканты желают гибели России - 26.10.2023 Украина.ру
"Другая картина мира": Бутусов рассказал, почему релоканты желают гибели России
Музыкант Вячеслав Бутусов заявил, что часть уехавших из РФ артистов желают гибели России, но при этом планируют вернуться после смены руководства страны. Об этом солист Nautilus Pompilius рассказал 23 октября в интервью "Аргументам и Фактам"
2023-10-26T13:26
2023-10-26T13:26
2023-10-26T13:27
новости
россия
вячеслав бутусов
релоканты
родина
гибель
сво
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Часть творческой интеллигенции, уехавшей из России после начала спецоперации на Украине, желает гибели России, но при этом планирует вернуться на родину после смены руководства страны, - заявил Бутусов.Музыкант объяснил, что разное видение ситуации связано с источниками информации."Думаю, картина мира, которую они себе нарисовали, отличается от моей, потому что мы питаемся из разных источников информации", - заявил Бутусов.Он добавил, что получает информацию не только из СМИ и не всегда находит там ответ на вопрос, что происходит.По словам Бутусова, в СМИ очень много противоречивых сообщений. "Можно уже по заголовкам проследить, что часто одна новость опровергает другую в течение дня. Возникает путаница в голове", пояснил он."Единственная духовная практика, которая может остудить кипящие мозги и навести порядок в голове, – это молитва. Стараюсь держаться этого, не отклоняясь. А если шаг влево, шаг вправо — можно угодить в кипящую воду", - заявил музыкант.
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новости, россия, вячеслав бутусов, релоканты, родина, гибель, сво
"Другая картина мира": Бутусов рассказал, почему релоканты желают гибели России
13:26 26.10.2023 (обновлено: 13:27 26.10.2023)
Музыкант Вячеслав Бутусов заявил, что часть уехавших из РФ артистов желают гибели России, но при этом планируют вернуться после смены руководства страны. Об этом солист Nautilus Pompilius рассказал 23 октября в интервью "Аргументам и Фактам"
Часть творческой интеллигенции, уехавшей из России после начала спецоперации на Украине, желает гибели России, но при этом планирует вернуться на родину после смены руководства страны, - заявил Бутусов.
Музыкант объяснил, что разное видение ситуации связано с источниками информации.
"Думаю, картина мира, которую они себе нарисовали, отличается от моей, потому что мы питаемся из разных источников информации", - заявил Бутусов.
Он добавил, что получает информацию не только из СМИ и не всегда находит там ответ на вопрос, что происходит.
По словам Бутусова, в СМИ очень много противоречивых сообщений. "Можно уже по заголовкам проследить, что часто одна новость опровергает другую в течение дня. Возникает путаница в голове", пояснил он.
"Единственная духовная практика, которая может остудить кипящие мозги и навести порядок в голове, – это молитва. Стараюсь держаться этого, не отклоняясь. А если шаг влево, шаг вправо — можно угодить в кипящую воду", - заявил музыкант.