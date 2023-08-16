Лазарева* обрадовалась ударам беспилотников по России, Поплавская отреагировала - 16.08.2023 Украина.ру
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Лазарева* обрадовалась ударам беспилотников по России, Поплавская отреагировала
Лазарева* обрадовалась ударам беспилотников по России, Поплавская отреагировала - 16.08.2023 Украина.ру
Лазарева* обрадовалась ударам беспилотников по России, Поплавская отреагировала
Беглая артистка Татьяна Лазарева* заявила, что каждый раз радуется атакам беспилотников на российские города. Такие слова она сказала 15 августа в эфире латышского YouTube-канала "И грянул Грэм"
2023-08-16T12:06
2023-08-16T12:06
новости
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Она добавила, что хочет свержения российской власти даже самым кровавым путем.На слова Лазаревой отреагировала актриса и общественный деятель Яна Поплавская. По ее мнению, бывший комик стала опасной даже для своих единомышленников.Ранее поведение Лазаревой раскритиковала и народная артистка РСФСР Лариса Лужина. Она сказала, что нельзя быть настолько неблагодарным человеком.* Лицо, признанное в России иностранным агентом.
https://ukraina.ru/20230809/1048580286.html
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Новости

Лазарева* обрадовалась ударам беспилотников по России, Поплавская отреагировала

12:06 16.08.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Беглая артистка Татьяна Лазарева* заявила, что каждый раз радуется атакам беспилотников на российские города. Такие слова она сказала 15 августа в эфире латышского YouTube-канала "И грянул Грэм"

"Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. И каждый раз (это ужасно) я радуюсь", - сказала Лазарева.

Она добавила, что хочет свержения российской власти даже самым кровавым путем.
На слова Лазаревой отреагировала актриса и общественный деятель Яна Поплавская. По ее мнению, бывший комик стала опасной даже для своих единомышленников.

"У Лазаревой все признаки желто-синей болезни. Ее бы оградить от остальной элитки, выезжающей на Запад. Как бы не заразились. Прививку им сделайте какую-нибудь патриотично-профилактическую", - написала актриса в своем телеграм-канале.

Ранее поведение Лазаревой раскритиковала и народная артистка РСФСР Лариса Лужина. Она сказала, что нельзя быть настолько неблагодарным человеком.
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* Лицо, признанное в России иностранным агентом.
 
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