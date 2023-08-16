https://ukraina.ru/20230816/1048719487.html

Лазарева* обрадовалась ударам беспилотников по России, Поплавская отреагировала

Лазарева* обрадовалась ударам беспилотников по России, Поплавская отреагировала - 16.08.2023 Украина.ру

Лазарева* обрадовалась ударам беспилотников по России, Поплавская отреагировала

Беглая артистка Татьяна Лазарева* заявила, что каждый раз радуется атакам беспилотников на российские города. Такие слова она сказала 15 августа в эфире латышского YouTube-канала "И грянул Грэм"

2023-08-16T12:06

2023-08-16T12:06

2023-08-16T12:06

новости

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Она добавила, что хочет свержения российской власти даже самым кровавым путем.На слова Лазаревой отреагировала актриса и общественный деятель Яна Поплавская. По ее мнению, бывший комик стала опасной даже для своих единомышленников.Ранее поведение Лазаревой раскритиковала и народная артистка РСФСР Лариса Лужина. Она сказала, что нельзя быть настолько неблагодарным человеком.* Лицо, признанное в России иностранным агентом.

https://ukraina.ru/20230809/1048580286.html

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2023

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новости