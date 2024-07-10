https://ukraina.ru/20240710/1056175959.html

Вучич обвинил Байдена в лицемерии из-за разницы в подходах к ситуациям в Югославии и на Украине

Вучич обвинил Байдена в лицемерии из-за разницы в подходах к ситуациям в Югославии и на Украине - 10.07.2024 Украина.ру

Вучич обвинил Байдена в лицемерии из-за разницы в подходах к ситуациям в Югославии и на Украине

В США публично называют российскую спецоперацию вооруженной "агрессией" против Украины, однако когда НАТО в 1999 году вторглось в Югославию, Вашингтон именовал это "спасением". О лицемерии президента США Джо Байдена из-за двойных стандартов заявил президент Сербии Александр Вучич

2024-07-10T17:19

2024-07-10T17:19

2024-07-10T17:19

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Комментируя реакцию Запада на события в Югославии, он отметил, что сперва политики забыли о морали, но потом вспомнили, когда было "уже не важно". Сербский лидер указал, что НАТО издевалось над Союзной республикой, но в отношении России в ходе украинского конфликта альянс проявляет сдержанность. "Раз вы (НАТО в 1999 году – Ред.) тогда предотвращали этнические чистки, издеваясь над одним малым государством и народом, вас 19 великих и сильных, как вам не пришло в голову издеваться, вторгнуться и сразу напасть на Россию", – спросил он. Вучич подчеркнул, что в основе конфликта лежат исторические вопросы. Сербам же нужны добрососедские отношения и с Вашингтоном, и с Москвой. Однако в США следует запомнить, что больше всего жители Сербии любят свободу, заключил он. Почему "биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению читайте в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович.

https://ukraina.ru/20240703/1056038064.html

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новости, сербия, александр вучич, джо байден, нато, украина, россия, югославия, война, сво