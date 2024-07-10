Вучич обвинил Байдена в лицемерии из-за разницы в подходах к ситуациям в Югославии и на Украине - 10.07.2024 Украина.ру
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Вучич обвинил Байдена в лицемерии из-за разницы в подходах к ситуациям в Югославии и на Украине
Вучич обвинил Байдена в лицемерии из-за разницы в подходах к ситуациям в Югославии и на Украине - 10.07.2024 Украина.ру
Вучич обвинил Байдена в лицемерии из-за разницы в подходах к ситуациям в Югославии и на Украине
В США публично называют российскую спецоперацию вооруженной "агрессией" против Украины, однако когда НАТО в 1999 году вторглось в Югославию, Вашингтон именовал это "спасением". О лицемерии президента США Джо Байдена из-за двойных стандартов заявил президент Сербии Александр Вучич
2024-07-10T17:19
2024-07-10T17:19
новости
сербия
александр вучич
джо байден
нато
украина
россия
югославия
война
сво
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Комментируя реакцию Запада на события в Югославии, он отметил, что сперва политики забыли о морали, но потом вспомнили, когда было "уже не важно". Сербский лидер указал, что НАТО издевалось над Союзной республикой, но в отношении России в ходе украинского конфликта альянс проявляет сдержанность. "Раз вы (НАТО в 1999 году – Ред.) тогда предотвращали этнические чистки, издеваясь над одним малым государством и народом, вас 19 великих и сильных, как вам не пришло в голову издеваться, вторгнуться и сразу напасть на Россию", – спросил он. Вучич подчеркнул, что в основе конфликта лежат исторические вопросы. Сербам же нужны добрососедские отношения и с Вашингтоном, и с Москвой. Однако в США следует запомнить, что больше всего жители Сербии любят свободу, заключил он. Почему "биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению читайте в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович.
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новости, сербия, александр вучич, джо байден, нато, украина, россия, югославия, война, сво
Новости, Сербия, Александр Вучич, Джо Байден, НАТО, Украина, Россия, Югославия, война, СВО

Вучич обвинил Байдена в лицемерии из-за разницы в подходах к ситуациям в Югославии и на Украине

17:19 10.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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В США публично называют российскую спецоперацию вооруженной "агрессией" против Украины, однако когда НАТО в 1999 году вторглось в Югославию, Вашингтон именовал это "спасением". О лицемерии президента США Джо Байдена из-за двойных стандартов заявил президент Сербии Александр Вучич
Комментируя реакцию Запада на события в Югославии, он отметил, что сперва политики забыли о морали, но потом вспомнили, когда было "уже не важно".
"Как это, когда РФ войдет на Украину, вы говорите, что это агрессия, а когда вы вторглись на территорию Сербии, это не агрессия, а спасение. Чего, кого?", – цитирует его РИА Новости.
Сербский лидер указал, что НАТО издевалось над Союзной республикой, но в отношении России в ходе украинского конфликта альянс проявляет сдержанность.
"Раз вы (НАТО в 1999 году – Ред.) тогда предотвращали этнические чистки, издеваясь над одним малым государством и народом, вас 19 великих и сильных, как вам не пришло в голову издеваться, вторгнуться и сразу напасть на Россию", – спросил он.
Вучич подчеркнул, что в основе конфликта лежат исторические вопросы. Сербам же нужны добрососедские отношения и с Вашингтоном, и с Москвой. Однако в США следует запомнить, что больше всего жители Сербии любят свободу, заключил он.
Почему "биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению читайте в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович.
3 июля, 18:12
Золотые возможности Сербии. Поссорит ли русских и сербов признание Вучича в продаже оружия УкраинеЗа опосредованную продажу оружия Украине Сербия может поплатиться членством в БРИКС. Китайское издание "Соху" в статье, опубликованной 2 июля, в заявлении министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что блок БРИКС временно поставит на паузу вопрос о расширении своего состава новыми странами, усмотрело скрытый сигнал Белграду
 
НовостиСербияАлександр ВучичДжо БайденНАТОУкраинаРоссияЮгославиявойнаСВО
 
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