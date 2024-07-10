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Готовила диверсии: на Кировоградщине женщину будут судить за сопротивление мобилизации

Готовила диверсии: на Кировоградщине женщину будут судить за сопротивление мобилизации - 10.07.2024 Украина.ру

Готовила диверсии: на Кировоградщине женщину будут судить за сопротивление мобилизации

Пожизненное заключение в тюрьме грозит 28-летней жительнице Кировоградской области за подготовку диверсий против проведения мобилизации. Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция задержали украинку и предъявили обвинения

2024-07-10T16:18

2024-07-10T16:18

2024-07-10T16:18

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По данным спецслужб, фигурантка умышленно подожгла служебный пикап инструктора подразделения спецназначения "Омега" Национальной гвардии Украины. Действовала она якобы под руководством "куратора" из России. После задержания украинку обвинили в подготовке поджога с помощью "коктейля Молотова" местного военкомата. Фигурантку обвиняют в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также вменяют госизмену, совершенную в условиях военного положения. Ранее в Одессе были задержаны молодые девушки-"агенты ФСБ".Подробнее о том, почему на Украине мало партизан, но зато хорошо работает подполье читайте в интервью военно-политического обозревателя, автора телеграм-канала "Русский инженер" Алексея Васильева на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240627/1055882371.html

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новости, кировоградская область, украина, нацполиция, сбу, вооруженные силы украины, мобилизация, сво, диверсанты