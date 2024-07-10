Готовила диверсии: на Кировоградщине женщину будут судить за сопротивление мобилизации
на Кировоградщине осудят женщину за сопротивление мобилизации
Пожизненное заключение в тюрьме грозит 28-летней жительнице Кировоградской области за подготовку диверсий против проведения мобилизации. Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция задержали украинку и предъявили обвинения
По данным спецслужб, фигурантка умышленно подожгла служебный пикап инструктора подразделения спецназначения "Омега" Национальной гвардии Украины. Действовала она якобы под руководством "куратора" из России.
"Для совершения преступления женщина приобрела легковоспламеняющийся разжигатель и отследила место парковки авто украинского защитника. После согласования потенциальной цели с оккупантами их приспешница во время комендантского часа подкралась к автомобилю Нацгвардии и подожгла его", – сказано в телеграм-канале СБУ.
После задержания украинку обвинили в подготовке поджога с помощью "коктейля Молотова" местного военкомата.
Фигурантку обвиняют в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также вменяют госизмену, совершенную в условиях военного положения.
Ранее в Одессе были задержаны молодые девушки-"агенты ФСБ".
27 июня, 14:51В Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию, но были пойманы СБУСлужба безопасности Украины (СБУ) раскрыла деятельность одесситов, которые всеми возможными способами мешали проведению всеобщей мобилизации в городе. Не менее семи блогеров задержаны по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами, им грозит тюремный срок, сообщила пресс-служба СБУ