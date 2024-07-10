Норвегия анонсировала поставку шести истребителей F-16 Украине
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере пообещал передать ВВС Украины не менее шести истребителей F-16 в этом году. Он считает, что возможность защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для обороны, передает портал VG
"Норвегия приняла решение передать в дар Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году", – сказал глава правительства.
Норвегия анонсировала передачу самолетов ВСУ еще в прошлом году, однако тогда не уточнялось количество и сроки поставок.
Ранее сообщалось, что США намеренно затягивают обучение украинских пилотов на истребителях F-16 .
6 июля, 06:40"Бремя войны станет тяжелее": волонтер пояснил, что могут изменить на поле боя сто истребителей F-16Когда ВКС РФ одним махом накрыли сразу несколько украинских самолетов, это хорошо. Но не нужно заниматься шапкозакидательством. Если Киеву передадут сразу сто самолетов F-16, бремя войны станет еще тяжелее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев