Норвегия анонсировала поставку шести истребителей F-16 Украине - 10.07.2024 Украина.ру
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Норвегия анонсировала поставку шести истребителей F-16 Украине
Норвегия анонсировала поставку шести истребителей F-16 Украине - 10.07.2024 Украина.ру
Норвегия анонсировала поставку шести истребителей F-16 Украине
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере пообещал передать ВВС Украины не менее шести истребителей F-16 в этом году. Он считает, что возможность защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для обороны, передает портал VG
2024-07-10T15:15
2024-07-10T15:15
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Норвегия анонсировала передачу самолетов ВСУ еще в прошлом году, однако тогда не уточнялось количество и сроки поставок. Ранее сообщалось, что США намеренно затягивают обучение украинских пилотов на истребителях F-16 .Подробнее о том, как поставки истребителей F-16 ведут к гибели военных НАТО читайте в интервью военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240706/1056102154.html
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новости, вооруженные силы украины, норвегия, украина, f-16, всу, ввс украины, сво
Новости, Вооруженные силы Украины, Норвегия, Украина, F-16, ВСУ, ВВС Украины, СВО

Норвегия анонсировала поставку шести истребителей F-16 Украине

15:15 10.07.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
Зеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере пообещал передать ВВС Украины не менее шести истребителей F-16 в этом году. Он считает, что возможность защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для обороны, передает портал VG

"Норвегия приняла решение передать в дар Украине шесть истребителей F-16. Мы планируем начать поставки в 2024 году", – сказал глава правительства.

Норвегия анонсировала передачу самолетов ВСУ еще в прошлом году, однако тогда не уточнялось количество и сроки поставок.
Ранее сообщалось, что США намеренно затягивают обучение украинских пилотов на истребителях F-16 .
Подробнее о том, как поставки истребителей F-16 ведут к гибели военных НАТО читайте в интервью военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева на сайте Украина.ру.
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6 июля, 06:40
"Бремя войны станет тяжелее": волонтер пояснил, что могут изменить на поле боя сто истребителей F-16Когда ВКС РФ одним махом накрыли сразу несколько украинских самолетов, это хорошо. Но не нужно заниматься шапкозакидательством. Если Киеву передадут сразу сто самолетов F-16, бремя войны станет еще тяжелее. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
 
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