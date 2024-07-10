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Норвегия анонсировала поставку шести истребителей F-16 Украине

Норвегия анонсировала поставку шести истребителей F-16 Украине - 10.07.2024 Украина.ру

Норвегия анонсировала поставку шести истребителей F-16 Украине

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере пообещал передать ВВС Украины не менее шести истребителей F-16 в этом году. Он считает, что возможность защищаться от атак с воздуха имеет решающее значение для обороны, передает портал VG

2024-07-10T15:15

2024-07-10T15:15

2024-07-10T15:15

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Норвегия анонсировала передачу самолетов ВСУ еще в прошлом году, однако тогда не уточнялось количество и сроки поставок. Ранее сообщалось, что США намеренно затягивают обучение украинских пилотов на истребителях F-16 .Подробнее о том, как поставки истребителей F-16 ведут к гибели военных НАТО читайте в интервью военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240706/1056102154.html

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новости, вооруженные силы украины, норвегия, украина, f-16, всу, ввс украины, сво