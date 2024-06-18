США намеренно затягивают обучение украинских пилотов на истребителях F-16 – The Times - 18.06.2024 Украина.ру
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США намеренно затягивают обучение украинских пилотов на истребителях F-16 – The Times
США намеренно затягивают обучение украинских пилотов на истребителях F-16 – The Times - 18.06.2024 Украина.ру
США намеренно затягивают обучение украинских пилотов на истребителях F-16 – The Times
Вашингтон специально затягивает процесс подготовки украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на украинского депутата и руководителя специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александру Устинову
2024-06-18T12:05
2024-06-18T12:05
новости
сша
украина
вашингтон
f-16
the times
пилоты
истребитель
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США "оправдываются" за то, что не смогли подготовить достаточное количество украинских пилотов истребителей F-16, заявила Устинова.Задержка, по словам Устиновой, означает, что к концу года в Украине, вероятно, будет всего 20 пилотов, прошедших полную подготовку для полетов на F-16. Ранее Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обязались передать Украине более 60 истребителей F-16. Первые самолеты ожидают в конце этого года, однако остается неясным, когда пилоты приступят к выполнению задач.Устинова рассказала, что 8 украинских пилотов проходят подготовку в Тусоне, США, еще 12 обучаются на авиабазе в Дании.По словам Устиновой, Киев просил Вашингтон предоставить еще хотя бы десять мест в учебных программах, но его просьба была отклонена.Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на чиновника из Пентагона, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок и что он не может нарушить свои обязательства перед ними. Официальный представитель Минобороны США объяснил, что украинские пилоты испытывают трудности с английским языком, а также с программой полетов.По мнению Устиновой, задержка с обучением пилотов, скорее всего, была вызвана опасениями Вашингтона, что масштабное присутствие американских F-16 на Украине может быть расценено Москвой как интеграция страны в НАТО. "Это абсолютно политический вопрос", - сказала она.Подробнее о поставках западной техники Киеву в материале Василия Стоякина Западные истребители на Украине: во время войны и после неё на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, вашингтон, f-16, the times, пилоты, истребитель
Новости, США, Украина, Вашингтон, F-16, The Times, пилоты, истребитель

США намеренно затягивают обучение украинских пилотов на истребителях F-16 – The Times

12:05 18.06.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Вашингтон специально затягивает процесс подготовки украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на украинского депутата и руководителя специальной комиссии Верховной рады по вопросам мониторинга поставок оружия и другой помощи Александру Устинову
США "оправдываются" за то, что не смогли подготовить достаточное количество украинских пилотов истребителей F-16, заявила Устинова.
Задержка, по словам Устиновой, означает, что к концу года в Украине, вероятно, будет всего 20 пилотов, прошедших полную подготовку для полетов на F-16.
"Пока что у нас будет меньше подготовленных пилотов, чем истребителей", - добавила она.
Ранее Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обязались передать Украине более 60 истребителей F-16. Первые самолеты ожидают в конце этого года, однако остается неясным, когда пилоты приступят к выполнению задач.
Устинова рассказала, что 8 украинских пилотов проходят подготовку в Тусоне, США, еще 12 обучаются на авиабазе в Дании.
По словам Устиновой, Киев просил Вашингтон предоставить еще хотя бы десять мест в учебных программах, но его просьба была отклонена.
Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на чиновника из Пентагона, что другие страны опережают украинских пилотов в очереди на места для тренировок и что он не может нарушить свои обязательства перед ними. Официальный представитель Минобороны США объяснил, что украинские пилоты испытывают трудности с английским языком, а также с программой полетов.
По мнению Устиновой, задержка с обучением пилотов, скорее всего, была вызвана опасениями Вашингтона, что масштабное присутствие американских F-16 на Украине может быть расценено Москвой как интеграция страны в НАТО. "Это абсолютно политический вопрос", - сказала она.
Подробнее о поставках западной техники Киеву в материале Василия Стоякина Западные истребители на Украине: во время войны и после неё на сайте Украина.ру.
 
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