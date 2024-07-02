https://ukraina.ru/20240702/1055972096.html

Наш "Кинжал" не может сбить даже "Пэтриот": эксперт о том, как поставки F-16 ведут к гибели военных НАТО

Наш "Кинжал" не может сбить даже "Пэтриот": эксперт о том, как поставки F-16 ведут к гибели военных НАТО - 02.07.2024 Украина.ру

Наш "Кинжал" не может сбить даже "Пэтриот": эксперт о том, как поставки F-16 ведут к гибели военных НАТО

Украина и Запад не смогут обеспечить безопасность этих самолетов, потому что для этого нужно очень много средств ПВО. Это приведет к огромным потерям среди обслуживающего персонала, который будет состоять из представителей стран НАТО. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-07-02T03:30

2024-07-02T03:30

2024-07-02T03:30

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За последнее время в зоне спецоперации наметились несколько тенденций, которые дают простор для наблюдений и анализа.Первое. Значительно увеличилось число ракетных ударов ВСУ по аэродромам и системам ПВО в Крыму при помощи разведывательных систем США. Это дает основание полагать, что Киев действительно готовится к массированному применению самолетов F-16 и пытается нащупать слабости в обороне ВС РФ.Второе. ВСУ, не теряя своего превосходства в FPV-дронах, стали получать артиллерийские снаряды и подумывают о новом контрнаступе в политических целях.Третье. Армия России наконец-то стала применять ФАБ-3000 и САУ "Малка" - виды вооружений, о котором говорилось очень давно.Четвертое. Несмотря на стабильную линию фронта, начавшееся продвижение ВС РФ в районе Дзержинска показало, что у наших войск есть конкретный план по освобождению Донбасса и уничтожению вражеских группировок по частям.Что касается самолетов F-16, то их поставка Киеву возможна. Поэтому ВС России постоянно наносят удары аэродромам, где их могут разместить. Украина и Запад не смогут обеспечить безопасность этих самолетов, потому что для этого нужно очень много средств ПВО, рассказал эксперт.Что касается ситуации на фронте, то боевые действия в мае велись достаточно активно. Были большие ожидания, связанные с прорывом в Очеретино, но украинское командование смогло выправить ситуацию, уточнил он.В месяц Украина мобилизует примерно 20 тысяч человек. В среднем потери ВСУ составляют около 45 тысяч человек (20 тысяч из них - безвозвратные). То есть Киев может восполнить только безвозвратные потери, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.руО том, какова в настоящий момент ситуация с беспилотниками в зоне СВО - в интервью Виктора Яценко: "Гонка дронов" в зоне СВО ведёт к космической войне России и США

https://ukraina.ru/20240701/1055967820.html

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новости, россия, украина, владимир евсеев, f-16, нато, зрк patriot, ракеты, "кинжал", вс рф